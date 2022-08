Vizualizări: 60

Jocul video educațional e-TIC, discutat cu tineri și tinere la Centrul de Tineret Cahul

Cahul, 3 August 2022 — Centrul de Tineret Cahul a găzduit recent o sesiune interactivă în care au fost prezentate și discutate secvențe ale jocului video educațional „e-TIC”, iar cei 10 tineri și tinere care au participat la atelier au contribuit cu observațiile și propunerile lor la elaborarea și dezvoltarea în continuare a acestui joc instructiv pentru adolescenți.



Sesiunea cu participarea tinerilor și tinerelor de la Cahul a fost moderată de membri ai echipei „URMA ta”, iar această activitate este parte a proiectului „Sprijin pentru mass-media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediatică”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass-media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.



„Mi s-a părut interesant faptul că noi vom învăța și vom afla mai multe despre mass-media”, „Ne poate ajuta să ne descoperim talentele ascunse”, „Mi-a plăcut că poți învăța ceva util prin joc”, „Mie mi-a plăcut că la început poți alege ce vrei să fii în viață legat de mass-media” – acestea sunt câteva elemente pe care tinerii și tinerele le-au remarcat ca fiind interesante și utile.



Printre propunerile de idei, exerciții sau teste pentru a fi integrate în joc, formulate de participanții și participantele la sesiunea de la Centrul de Tineret și incluse într-un chestionar de evaluare se regăsesc și acestea:, „Fiecărei profesii să-i fie atribuită o mică descriere”, „Ar fi bine să fie și un test care să arate nivelul tău de jurnalist începător”, „Întrebări care ne-ar ajuta să alegem mai ușor profesia”, „Informații scurte despre fiecare profesie de aici: jurnalist, blogger etc.”. Iar ca răspuns la una dintre solicitările apărute în timpul discuției, moderatorii sesiunii le-au prezentat și câteva exemple de știri și reportaje, axate pe problemele și reușitele locale, reunite sub genericul de jurnalism comunitar.



Tinerii și tinerele participante la evenimentul de la Cahul au răspuns și la întrebarea cum ar putea să-și ajute colegii și prietenii să descopere acest joc după lansarea acestuia, iar printre cele mai frecvente răspunsuri au fost menționate recomandările, transmiterea de linku-ri, povestirile de la o persoană la alta.



Jocul video educațional eTIC care va putea fi accesat în curând de pe Android, iOS și calculatoare personale este bazat pe situații din viață și pe conținuturi ale cursului „Educație pentru media”. Astfel tinerii și tinerele au oportunitatea de a cunoaște realități legate de media, de a se dezvolta, iar aceste cunoștințe și abilități îi pot ajuta să ia decizii informate, inclusiv la nivel de comportament, și să înțeleagă beneficiile și riscurile unei vieți în care media este tot mai prezentă și mai influentă în lumea de astăzi.



Ideea-cheie a dezvoltatorilor și partenerilor acestui joc este de a încuraja comportamentele și alegerilor responsabile ale tinerilor și tinerelor în ceea ce privește mass-media prin crearea unui Joc Video Educațional „eTIC” care contribuie la educația pentru media a generației tinere.