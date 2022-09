Vizualizări: 108

8 Septembrie 2022 — La 7 septembrie a avut loc ședința extraordinară a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Situația gravă din domeniul salarizării angajaților APL, lipsa politicilor de motivare a acestora, tărăgănarea procesului de descentralizare și necesitatea reformării Consiliilor raionale, lipsa dialogului instituționalizat între CALM/APL și APC, dificultățile în procesul de asigurare a cetățenilor cu masă lemnoasă, au fost principalele subiecte dezbătute de către cei circa 100 de aleși locali și alți reprezentanți ai APL prezenți la eveniment, cu Ministrul Finanțelor Dumitru Budianschi, Ministra Mediului Iuliana Cantaragiu și Secretarul General al Guvernului Dumitru Udrea.



Ministrul Finanțelor Dumitru Budianschi a explicat că Executivul lucrează la revizuirea sistemului de salarizare, pentru a elimina lacunele din Legea 270 și și-a exprimat speranța că începând cu anul 2023, va fi implementat noul sistem de salarizare, iar modificările efectuate la Lege vor aduce claritate în evaluarea posturilor și asigurarea bugetarilor cu salarii mai competitive. „Noi ne dorim să oferim salarii mai mari tuturor angajaților, dar pentru aceasta avem nevoie de mai multe resurse pe care, deocamdată, nu le avem." De asemenea, Ministrul Finanțelor a menționat că ținând cont de capacitățile bugetare disponibile la această etapă, Guvernului va oferi câte o plată unică, neimpozabilă, de 3000 de lei tuturor bugetarilor care au salarii mai mici de 15 000 de lei și o majorare a salariului de 5,5%, valabilă până la sfârșitul acestui an."



Majoritatea aleșilor locali au atras atenția asupra faptului că sunt necesare acțiuni imediate pentru a stimula angajații din APL, în caz contrar există riscul de a rămâne fără puținii specialiști din primării. „O dădacă are un salariu mai mare decât un specialist în primărie, este un lucru inacceptabil. Funcționarii publici își dau demisia pentru că preferă să lucreze într-un magazin cu un salariu de două ori mai mare și fără atâtea responsabilități sau pleacă peste hotare. Angajații noștri mor în primării, iar tinerii nu acceptă un salariu de 3-4 mii de lei. Avem 2-3 persoane angajate și zeci de oameni care beneficiază de asistență socială, iar pensia este cam aceeași și pentru cei care au plătit impozite toată viața și pentru cei care nu au activat. Angajații din cultură, cei din educație și cei din medicină au reprezentanți în Guvern care le-au promovat interesele atunci când s-a decis majorarea salariilor unor categorii de bugetari, se preconizează o nouă creștere a veniturilor celor din sistemul judecătoresc, noi însă rămânem cu salarii la limita existenței sau chiar sub această limită." Sunt doar câteva dintre declarațiile făcute de primari în dialog cu Ministrul Finanțelor.



Potrivit CALM, este necesar cel puțin de dublarea creșterii salariilor în domeniul APL plus la aceasta, în condițiile crizei și lipsei de resurse la nivel guvernamental, o soluție temporară de a remedia situația în domeniul salarizării ar fi oferirea posibilității APL de a-și motiva angajații din veniturile proprii, excluderea plafonării impozitului funciar care nu a fost modificat din anul 1999, descentralizarea financiară, astfel încât mai multe taxe și impozite să ajungă la nivel local, permiterea funcționarilor publici să cumuleze alte funcții etc.



În acest sens, a fost adoptată o Adresare a CALM privind salarizarea în APL și propunerile ce ar soluționa, măcar parțial, această situație precară în care s-a pomenit sistemul public de administrare și oamenii care activează în acest domeniu. Adresarea a fost expediată Președintei Maia Sandu, Prim-ministrei Natalia Gavrilița și Președintelui Parlamentului Igor Grosu.



De asemenea, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a fost prezentat și aprobat studiul Coaliției pentru Descentralizare „Municpalizarea: calea spre modernizarea unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea". Marea majoritate a aleșilor locali au susținut acest concept, solicitând implementarea acestuia până la alegerile locale generale de anul viitor. Coaliția pentru Descentralizare este constituită de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Asociația Promo-LEX.



Potrivit Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, în curând va fi funcțională Comisia Paritară, care va include membrii guvernului și reprezentanții APL/CALM, precum și grupurile de lucru tematice de pe lânga aceasta comisie. Acest lucru va permite instituționalizarea și eficientizarea comunicării între guvernare și autoritățile locale. De asemenea, Dumitru Udrea a menționat că reforma administrativ-teritorială este un subiect destul de complicat. „Ne dorim o reformă sustenabilă și nu putem să o facem în grabă. Avem mai multe scenarii ale unei eventuale reforme în acest domeniu și la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, ne vom convoca în cadrul Comisiei Paritare pentru a analiza toate opțiunile. Ceea ce pot să vă spun este că indiferent de scenariul care va fi ales, acesta va prevedea regândirea nivelului II de administrare și măsuri de consolidare a capacităților APL I, inclusiv prin mecanismul amalgamării voluntare."



De asemenea, în ordinea de zi a ședinței a figurat convocarea Adunării Generale a CALM/APL, în susținerea reformelor, planificată pentru începutul lunii Octombrie. La această chestiune se va reveni în curând, în dependență de evoluțiile din următoarele două săptămâni.





În opinia aleșilor locali, ședința dată, deși pe alocuri cu o doză de emoții, în general, a avut loc într-o atmosferă pozitivă și lucrativă. Reprezentații CALM/APL au venit cu mai multe propuneri și soluții concrete la diverse probleme. La rândul lor, membrii Guvernului au avut, practic, pentru prima dată, posibilitatea pe viu și din prima sursă să cunoască mai bine problemele, pretențiile și doleanțele membrilor Consiliului CALM/reprezentanților APL, președinții asociațiilor de primari din raioane și primari de orașe, care reprezintă practice toate APL din Republica Moldova. Sperăm că în rezultatul acestei ședințe vor fi luate în considerare cerințele APL și comunicarea între Guvernare și APL, va obține un nou impuls și o direcție necesară pentru a asigura acel dialog instituționalizat real și efectiv, precum și conectarea Guvernanților la realitățile și necesitățile din teritoriu.