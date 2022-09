Vizualizări: 50

Dyninno Travel: Vânzările de bilete de avion din SUA către Republica Moldova și România revin la indicatorii de până la pandemie

— Dyninno Travel, o diviziune a Grupului Dyninno care operează International Travel Network, ASAP Tickets și alte mărci de călătorie, a anunțat că vânzările de bilete de avion din SUA către Moldova și România au revenit la niveluri de până la pandemie.Astfel, în prima jumătate a anului 2022, indicatorii vânzărilor de bilete de avion cu direcția din SUA către Moldova și România au depășit cu 13,5% aceeași perioadă din 2019. Comparativ cu aceeași perioadă din 2020, vânzările de bilete de avion pentru aceste destinații au crescut de 2,4 ori, iar față de primul trimestru din 2021,cu peste unu întreg și jumătate (1,69).Cercetările din interiorul companiei arată că numărul de bilete vândute cu direcție în Moldova și România a crescut cu 15,6% în prima jumătate a anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2019. Cea mai mare diferență a numărului de bilete vândute - de 2,3 ori - cu indicatorii din prima jumătate a anului 2020, perioada de început și vârf a pandemiei și suspendarea serviciilor aeriene în regiune. Indicatorii au depășit de 1,6 ori perioada corespunzătoare din 2021.Numărul mediu de bilete per achiziție în prima jumătate a anului 2022 - 1,6 bilete - aproape a atins indicatorii pre-pandemie. În primul trimestru al anului 2019, această cifră a fost de 1,61 bilete. Suma medie de achiziție în prima jumătate a anului 2022 a fost de 1.829 USDStudiul sugerează că pandemia are încă un impact asupra planificării călătoriilor. Călătorii din SUA către România și Moldova sunt încă atenți la rezervările pe termen lung. Potrivit lui Dyninno, doar 1% dintre călătorii din prima jumătate a anului 2022 au rezervat cu mai mult de 120 de zile înainte și doar 3% cu mai mult de 90 de zile în avans. Ponderea turiștilor care au rezervat bilete pentru 60 sau mai multe zile este de 17%. Cele mai populare ferestre de rezervare din ultima jumătate de an sunt cu 30+ zile și 0-30 de zile înainte de plecare, respectiv 30% și 49% dintre călători.În topul celor 5 companii aeriene de pe această rută sunt Turkish Airlines, United Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa și Delta Air Lines.New York, San Francisco, Chicago, Miami, Los Angeles și Washington au fost cele mai populare orașe de plecare pentru vizitarea prietenilor și rudelor din Moldova și România. Aceste orașe au reprezentat mai mult de 50% dintre călători. Totodată, București, Chișinău, Cluj, Timișoara și Sibiu se află în primele 5 destinații de sosire.„Observăm o revenire a vânzărilor de zboruri SUA-Moldova și SUA-România începând cu primăvara anului 2021. 2022 ne-a prezentat noi provocări, prin urmare, până acum nu am depășit indicatorii pre-pandemiei, așa cum, de exemplu, putem observa în direcția SUA-India. Cu toate acestea, pe segmentul friends and relatives visits (călătorii în vizită la prieteni și rude) din SUA în Moldova și România, se constată o creștere evidentă. Vaccinările la prețuri accesibile și capacitatea de a lucra de la distanță oferă un mare impuls turismului”, spune Alex Weinstein, președintele Consiliului de Administrare și co-fondator al grupului de companii Dyninno.Despre companie:Dyninno Travel reunește afacerile de turism ale grupului de companii Dyninno, oferind servicii și produse în domeniile turismului, finanțelor și divertismentului în 50 de piețe.Dyninno Travel se concentrează pe vânzarea biletelor de avion prin agenție și servicii de călătorie către clienții b2c și b2b. Gestionează mărcile Asaptickets, International Travel Network și mai multe agenții de turism online. Specializată în turism cu scopul vizitelor la prieteni și rude. Compania a fost fondată în 2004 în San Francisco.Pentru mesaje și întrebări de la Mass-media, vă rugăm să contactați vă rugăm să contactați următoarea persoană în orice mod convenabil pentru dvs.: Iulia Cerevco, PR&IC Manager, Dyninno Moldova, i.cerevco@datapro.md , +373 79 420 400.