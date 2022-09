Vizualizări: 92

Atelier „Gestionarea deșeurilor solide: cele mai bune practici”, organizat de Programul USAID Comunitatea Mea

Chișinău, 27 Septembrie 2022 — INVITAȚIE DE PRESĂ: Programul USAID Comunitatea Mea invită mâine, 28 septembrie, reprezentanții agențiilor mass-media să participe la un atelier pe tema „Gestionarea deșeurilor solide: cele mai bune practici”, destinat autorităților publice locale și întreprinderilor municipale responsabile pentru acest domeniu.



Subiectul gestionării deșeurilor are o relevanță de necontestat pentru Republica Moldova deoarece reprezintă o problemă cu care se confruntă, într-o măsură sau altă, toate localitățile din țară. Comunitățile rurale o resimt cel mai acut, deoarece doar, cel mult, 30% din sate beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor municipale. La nivel național, o îngrijorarea aparte le reprezintă problemele, precum: creșterea cantității deșeurilor generate de populație în condițiile existenței unui număr redus de depozite autorizate de deșeuri, spațiul limitat pentru depozitarea conformă a deșeurilor, precum și impactul negativ al deșeurilor asupra mediului înconjurător, peste o mie de hectare de pământ fiind deja contaminate în țară.



În acest context, Programul Comunitatea Mea nu poate rămâne indiferent față de acest subiect și își propune să discute următoarele subiecte în cadrul atelierului:



- Abordarea sistemică a managementului integrat durabil al deșeurilor solide prin regionalizarea serviciilor respective

- Principalele probleme existente în domeniul managementului deșeurilor solide în Republica Moldova

- Experiența Programului Comunitatea Mea în implementarea proiectelor în domeniul deșeurilor solide



De asemenea, experții internaționali invitați vor face două prezentări în care vor vorbi despre gestionarea ecologică a deșeurilor solide și cele mai bune practici în tranziția la tehnologii moderne.



CÂND: 28 septembrie 2022, 10:00-16:00

UNDE: Hotelul Courtyard by Marriott (Chișinău, str. Arborilor 21/a), Sala de conferințe



Agenda evenimentului se anexează.

Pentru detalii ne puteți contacta la tel. 060 732326.



Despre organizator:

Comunitatea Mea este un program al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care are scopul de a ajuta autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni. Comunitatea Mea este programul principal al USAID în domeniul guvernării locale, care oferă asistență, în mod prioritar, autorităților publice locale de nivelul întâi, însă grupurile civice și mediul de afaceri local, de asemenea, beneficiază de suportul programului. În prezent, Programul Comunitatea Mea colaborează cu peste 90 de primarii și localități din întreaga țară, care beneficiază de instruiri și asistență tehnică pentru a putea îmbunătăți serviciile publice locale, implica cetățenii în guvernarea locală și implementa instrumente de creștere a veniturilor locale.