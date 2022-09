Vizualizări: 30

Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VIII-a

— Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, organizează, în perioada lunilor septembrie-noiembrie 2022, o serie de evenimente în contextul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VIII-a.Evenimentele incluse pe agenda Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord se vor desfășura la Bălți, Sângerei și Edineț. Detaliile privind data și ora, precum și modalitatea de participare la fiecare eveniment în parte vor fi anunțe în prealabil./restaurantul „President”, str. Nicolae Iorga, 11/ – Conferința „Dezvoltarea regională: perspective și provocări în contextul situațiilor de criză” / agendă /./scuarul Universității de Stat „Alecu Russo”/ – Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 / program /./Primăria or. Sângerei/ – Inaugurarea proiectului „Sângerei – orașul incluziunii teritoriale”, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și implementat de ADR Nord./Gimnaziul „Iurie Boghiu”/ – Inaugurarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord și Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”./Universitatea de Stat „Alecu Russo”/ – Lansarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord, creat în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și implementat de ADR Nord./Primăria mun. Edineț/ – Inaugurarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord și Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.Evenimentul Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VIII-a, este organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu suportul GIZ Moldova și în colaborare cu Solidarity Fund PL în Moldova, Polish Aid, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (România), Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (România), Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Republicii Letonia, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord și autorități publice locale din regiune.Prin acest eveniment, promovăm Regiunea de Dezvoltare Nord și sprijinim actorii regionali în crearea parteneriatelor. Totodată, printre obiectivele celei de-a VIII-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord se regăsesc promovarea politicii de dezvoltare regională și rezultatele implementării acesteia în contextul situațiilor de criză.