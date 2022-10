Vizualizări: 65

Concurs de angajare facilitator pentru spațiu prietenos copilului

— People in Need (PIN) activează în Moldova din 2003, oferind sprijin pentru dezvoltare populației locale în trei domenii de interes: agricultură și economie, protecție și incluziune socială, precum și capacitarea și implicarea societății civile. După ce, în luna februarie, conflictul din Ucraina s-a intensificat și a dus la strămutarea de persoane în țările vecine, PIN a început să ofere asistență umanitară axată pe protecție și transferuri de numerar către populația gazdă.Întrucât a început noul an de studii și există o nevoie tot mai mare de facilități educaționale atât în rândul refugiaților, cât și al comunității gazdă, People in Need Moldova în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) organizează o intervenție de Educație în Situații de Urgență și Protecția Copilului ca răspuns la această cerere. Împreună, ei înființează un Centru de învățare digitală pentru a sprijini refugiații să urmeze educația online și un Spațiu Prietenos Copiilor pentru a oferi activități de învățare și de agrement după orele de școală atât copiilor refugiați, cât și celor din comunitatea gazdă.Activând sub supravegherea directă a managerului de proiect, Facilitatorul Spațiului Prietenos Copiilor (CFS) va oferi activități de învățare social-emoțională (SEL) și activități recreative pentru copiii din Căușeni, urmând un curriculum structurat prestabilit .Candidații interesați trebuie să expedieze CV-urile și scrisorile de intenție la următoarea adresă de e-mail ao.ddi.md@gmail.com Termenul limită pentru depunerea solicitării: 5 octombrie 2022. Solicitanții vor fi invitați la interviuri în mod continuu. Procesul de depunere a solicitărilor ar putea fi oprit mai devreme dacă va fi identificat un candidat potrivit înainte de termenul limită de depunere.Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.