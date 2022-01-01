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Координатор Центра цифрового обучения
Кэушень, 5 Octombrie 2022 — Организация People in Need (PIN) работает в Молдове с 2003 года, предоставляя местному населению поддержку в развитии в трех основных областях: сельское хозяйство и экономика, социальная защита и интеграция, а также расширение возможностей и вовлечение гражданского общества. После того, как в феврале обострился конфликт в Украине, что привело к последующему перемещению населения в соседние страны, PIN начала оказывать гуманитарную помощь, сосредоточившись на защите и денежных переводах для принимающего населения.
Поскольку начался новый учебный год, и потребность в образовательных учреждениях растет как среди беженцев, так и среди принимающего населения, организация People in Need Moldova в партнерстве с Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) (Ассоциация по устойчивому интегрированному развитию) в ответ на этот спрос организует мероприятие «Образование в чрезвычайных ситуациях и защита детей». Совместно они создают Центр цифрового обучения для поддержки беженцев в получении онлайн-образования и Детский центр для организации внешкольного обучения и досуга для детей беженцев и детей из принимающих общин.
Работая под непосредственным руководством менеджера проекта, координатор Центра цифрового обучения (ЦЦО) будет оказывать структурированную поддержку в онлайн-обучении украинским детям-беженцам в Кэушень.
Детали в прикрепленном файле.
Заинтересованные кандидаты должны прислать свои резюме и письмо о намерениях на следующий адрес электронной почты: ao.ddi.md@gmail.com
Срок подачи заявки: до 12 октября 2022 года. Кандидаты будут приглашены на собеседование на скользящей основе. Процесс подачи заявок может быть остановлен досрочно, если подходящий кандидат будет найден до истечения срока подачи заявок.
Пожалуйста, обратите внимание, что на собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие предварительный отбор.
Поскольку начался новый учебный год, и потребность в образовательных учреждениях растет как среди беженцев, так и среди принимающего населения, организация People in Need Moldova в партнерстве с Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) (Ассоциация по устойчивому интегрированному развитию) в ответ на этот спрос организует мероприятие «Образование в чрезвычайных ситуациях и защита детей». Совместно они создают Центр цифрового обучения для поддержки беженцев в получении онлайн-образования и Детский центр для организации внешкольного обучения и досуга для детей беженцев и детей из принимающих общин.
Работая под непосредственным руководством менеджера проекта, координатор Центра цифрового обучения (ЦЦО) будет оказывать структурированную поддержку в онлайн-обучении украинским детям-беженцам в Кэушень.
Детали в прикрепленном файле.
Заинтересованные кандидаты должны прислать свои резюме и письмо о намерениях на следующий адрес электронной почты: ao.ddi.md@gmail.com
Срок подачи заявки: до 12 октября 2022 года. Кандидаты будут приглашены на собеседование на скользящей основе. Процесс подачи заявок может быть остановлен досрочно, если подходящий кандидат будет найден до истечения срока подачи заявок.
Пожалуйста, обратите внимание, что на собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие предварительный отбор.
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