Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată angajează contabil

Căușeni, 7 Octombrie 2022 — People in Need (PIN) activează în Moldova din 2003, oferind sprijin pentru dezvoltare populației locale în trei domenii de interes: agricultură și economie, protecție și incluziune socială, precum și capacitarea și implicarea societății civile.



După ce, în luna februarie, conflictul din Ucraina s-a intensificat și a dus la strămutarea de persoane în țările vecine, PIN a început să ofere asistență umanitară axată pe protecție și transferuri de numerar către populația gazdă.

Întrucât a început noul an de studii și există o nevoie tot mai mare de facilități educaționale atât în rândul refugiaților, cât și al comunității gazdă.



Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) organizează o intervenție de Educație în Situații de Urgență și Protecția Copilului ca răspuns la această cerere. Împreună, ei înființează un Centru de învățare digitală pentru a sprijini refugiații să urmeze educația online și un Spațiu Prietenos Copiilor pentru a oferi activități de învățare și de agrement după orele de școală atât copiilor refugiați, cât și celor din comunitatea gazdă.



Termeni și condiții în fișierul atașat.



Principalele responsabilități:



• Întocmirea și procesarea documentelor primare în conformitate cu reglementările legislației naționale precum și procedurilor interne ale ADDI;

• Ținere evidență continuă a documentelor primare și contabilizare operațiuni economice în sistemul de Contabilitate 1C;

• Completare și menținere (în format electronic/manual) a registrelor contabile;

• Perfectarea și procesarea documentelor salariale (pentru 3 angajați);

• Înregistrarea tranzacțiilor financiare (în e-banking) și a cheltuielilor conform liniilor de buget aprobate de donator, urmărirea primirii la timp a extraselor bancare și verificarea concordanței acestora cu documentele însoțitoare;

• Calculul și înregistrarea deconturilor de avans / rapoartelor de călătorie conform legislației in vigoare si prevederilor donatorului;

• Completarea corectă a tuturor documentelor financiare;

• Perfectare și prezentare în termenii stabiliți a rapoartelor financiare și altor dări de seamă contabile, fiscale și statistice prevăzute de legislația în vigoare cu închidere lună/trimestru/an de gestiune;

• Elaborarea rapoartelor financiare către donator (semianual și anual);

• Perfectarea contractelor cu persoane fizice/juridice și gestionarea acestora;

• Participare la realizarea procesului de audit anual al companiei;

• Propunerea soluțiilor de optimizare a procesului de evidență contabilă;

• Arhivarea documentelor financiare în conformitate cu legislația in vigoare și cerințele donatorului (zilnic, lunar și anual);

• Participare la efectuarea inventarierii și contabilizare ulterioară a rezultatelor acesteia;

• Oferire suport pentru partenerii locali cu privire la perfectarea rapoartelor financiare, verificarea rapoartelor financiare/de audit expediate de către partenerii locali (semianual și anual).