Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată angajează coordonator/coordonatoare de programe

Căușeni, 7 Octombrie 2022 — People in Need (PIN) activează în Moldova din 2003, oferind sprijin pentru dezvoltare populației locale în trei domenii de interes: agricultură și economie, protecție și incluziune socială, precum și capacitarea și implicarea societății civile. După ce, în luna februarie, conflictul din Ucraina s-a intensificat și a dus la strămutarea de persoane în țările vecine, PIN a început să ofere asistență umanitară axată pe protecție și transferuri de numerar către populația gazdă.



Întrucât a început noul an de studii și există o nevoie tot mai mare de facilități educaționale atât în rândul refugiaților, cât și al comunității gazdă, People in Need Moldova în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) organizează o intervenție de Educație în Situații de Urgență și Protecția Copilului ca răspuns la această cerere. Împreună, ei înființează un Centru de învățare digitală pentru a sprijini refugiații să urmeze educația online și un Spațiu Prietenos Copiilor pentru a oferi activități de învățare și de agrement după orele de școală atât copiilor refugiați, cât și celor din comunitatea gazdă.

TIPUL CONTRACTULUI: contract individual de muncă (pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire).





Activând sub supravegherea directă a managerului de programe, Coordonatorul de programe va oferi sprijin structurat pentru buna implementare a proiectelor ADDI.



RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE:



• Să fie responsabil de funcționarea adecvată a DLC în conformitate cu planul de acțiune convenit;

• Să supravegheze și să sprijine procesul de activitate al Centrului de învățare digitală și DLC;

• Să asigure o atmosferă sigură și prietenoasă copiilor în cadrul DLC;

• Să efectueze o evaluare săptămânală a copiilor și să raporteze cazurile suspecte de abuz sau suferință;

• Să se asigure că copiii se simt confortabil, în siguranță și respectați;

• Să înțeleagă și să respecte principiile DLC și codurile de conduită stabilite, politicile de protecție a copiilor și alte orientări relevante;

• Să asigure monitorizarea constantă și implementarea corectă a activităților proiectelor definite în documentele de program, urmărește progresul și propune modificări (activități și buget);

• Să elaboreze rapoarte de implementare (trimestriale, intermediare și finale);

• Să scaneze/arhiveze documentele pe procese;

• Să ofere asistență în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;

• Să mențină o comunicare sistemică cu Managerul de Programe, echipa de facilitatori și alți membri și parteneri ai organizației;

• Alte activități operaționale și de management organizațional, la cererea echipelor PIN sau ADDI.