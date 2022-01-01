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Координатор Центру цифрового навчання
Căușeni, 13 Octombrie 2022 — Оскільки розпочався новий навчальний рік, і потреба в навчальних закладах зростає як серед біженців, так і серед приймаючого населення, організація People in Need Moldova в партнерстві з Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) (Асоціація з тривалого інтегрування розвитку), як відповідь на цей попит, організує захід «Навчання за надзвичайних ситуацій та захист дітей». Сумісно вони створюють Центр цифрового навчання для підтримки біженців в здобутті онлайн-освіти та Дитячий центр для організації позашкільного навчання та дозвілля для дітей біженців та дітей з приймаючих громад.
Дата початку: 24 жовтня 2022 р.
Дата завершення: 31 березня 2023 р.
Місце роботи: Кеушень
Графік роботи: з 8.00 до 15.00 (з понеділка по п’ятницю)
ОБСЯГ ТА СКЛАД РОБОТИ:
Працюючи під безпосереднім керівництвом менеджера проекту, координатор Центру цифрового навчання (ЦЦН) надаватиме структуровану підтримку в онлайн-навчанні українським дітям-біженцям в Кеушень.
ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
• Відповідати за адекватне функціонування ЦЦН відповідно до узгодженого плану дій,
• Контролювати та підтримувати навчання дітей відповідно до їх віку, статі та здібностей, в узгоджений час,
• Забезпечувати безпечну та комфортну для дітей атмосферу в ЦЦН,
• Здійснювати щоденний візуальний огляд дітей та повідомляти про можливі випадки жорстокого поводження або стресу,
• Стежити за тим, щоб діти відчували себе комфортно, в безпеці та користувалися пошаною.
• Щоденно відмічати відвідування дітей та щотижнево надавати звіт координатору проекту,
• Стежити за тим, щоб все обладнання перебувало на обліку та було безпечно розсортоване в кінці дня
• Розуміти та дотримуватись принципів роботи ЦЦН та встановлених кодексів поведінки, поведінки захисту дітей та інших відповідних керівних принципів,
• Виконувати інші задачі за запитом персоналу PIN або ADDI.
ВИМОГИ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ:
• Не менше 2 років відповідного досвіду роботи догляду за дітьми, викладання або в аналогічній сфері (обов’язково),
• Комп’ютерна грамотність та навички використання програмного забезпечення для відеоконференцій (Zoom, Google Meet и т.д.). Добрі навички роботи з MS Office (Excel, Word, Power Point) (обов’язково),
• Попередній досвід роботи в Дитячому центрі /в галузі психосоціальної підтримки вважатиметься перевагою (бажано),
• Ступінь бакалавра або вища освіта в галузі освіти, психології, педагогіки, соціальної роботи або у відповідній галузі (бажано),
• Терпимість. Здатність контролювати великі групи дітей (обов’язково),
• Вільне володіння російською мовою (обов’язково) та українською мовою (дуже бажано),
• Високі організаторські та координаційні навички; вміння розставляти пріоритети ефективно спілкуватись.
• Пріоритет надаватиметься кандидатам з числа біженців, в ідеалі – вчителям, які раніше працювали в Україні.
Що ми пропонуємо?
• Конкурентну заробітну плату та дружнє робоче середовище
• Новий робочий простір, оснащений сучасним інвентарем та обладнанням
• Постійну підтримку з боку програмного персоналу як місцевих та міжнародних організацій
• Внесок у розвиток дітей з громад, які постраждали внаслідок кризи.
Як подати заявку:
Зацікавлені кандидати можуть надіслати свої резюме за наступною адресою електронної пошти: ao.ddi.md@gmail.com
Термін надання заявки: до 17 жовтня 2022 року. Кандидатів буде запрошено на співбесіду на слизькій основі. Процес надання заявок може бути припинений достроково, якщо потрібного кандидата буде знайдено до завершення строку надання заявок.
Будь ласка, зверніть увагу, що на співбесіду буде запрошено тільки кандидатів, які пройшли попередній відбір.
Дата початку: 24 жовтня 2022 р.
Дата завершення: 31 березня 2023 р.
Місце роботи: Кеушень
Графік роботи: з 8.00 до 15.00 (з понеділка по п’ятницю)
ОБСЯГ ТА СКЛАД РОБОТИ:
Працюючи під безпосереднім керівництвом менеджера проекту, координатор Центру цифрового навчання (ЦЦН) надаватиме структуровану підтримку в онлайн-навчанні українським дітям-біженцям в Кеушень.
ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
• Відповідати за адекватне функціонування ЦЦН відповідно до узгодженого плану дій,
• Контролювати та підтримувати навчання дітей відповідно до їх віку, статі та здібностей, в узгоджений час,
• Забезпечувати безпечну та комфортну для дітей атмосферу в ЦЦН,
• Здійснювати щоденний візуальний огляд дітей та повідомляти про можливі випадки жорстокого поводження або стресу,
• Стежити за тим, щоб діти відчували себе комфортно, в безпеці та користувалися пошаною.
• Щоденно відмічати відвідування дітей та щотижнево надавати звіт координатору проекту,
• Стежити за тим, щоб все обладнання перебувало на обліку та було безпечно розсортоване в кінці дня
• Розуміти та дотримуватись принципів роботи ЦЦН та встановлених кодексів поведінки, поведінки захисту дітей та інших відповідних керівних принципів,
• Виконувати інші задачі за запитом персоналу PIN або ADDI.
ВИМОГИ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ:
• Не менше 2 років відповідного досвіду роботи догляду за дітьми, викладання або в аналогічній сфері (обов’язково),
• Комп’ютерна грамотність та навички використання програмного забезпечення для відеоконференцій (Zoom, Google Meet и т.д.). Добрі навички роботи з MS Office (Excel, Word, Power Point) (обов’язково),
• Попередній досвід роботи в Дитячому центрі /в галузі психосоціальної підтримки вважатиметься перевагою (бажано),
• Ступінь бакалавра або вища освіта в галузі освіти, психології, педагогіки, соціальної роботи або у відповідній галузі (бажано),
• Терпимість. Здатність контролювати великі групи дітей (обов’язково),
• Вільне володіння російською мовою (обов’язково) та українською мовою (дуже бажано),
• Високі організаторські та координаційні навички; вміння розставляти пріоритети ефективно спілкуватись.
• Пріоритет надаватиметься кандидатам з числа біженців, в ідеалі – вчителям, які раніше працювали в Україні.
Що ми пропонуємо?
• Конкурентну заробітну плату та дружнє робоче середовище
• Новий робочий простір, оснащений сучасним інвентарем та обладнанням
• Постійну підтримку з боку програмного персоналу як місцевих та міжнародних організацій
• Внесок у розвиток дітей з громад, які постраждали внаслідок кризи.
Як подати заявку:
Зацікавлені кандидати можуть надіслати свої резюме за наступною адресою електронної пошти: ao.ddi.md@gmail.com
Термін надання заявки: до 17 жовтня 2022 року. Кандидатів буде запрошено на співбесіду на слизькій основі. Процес надання заявок може бути припинений достроково, якщо потрібного кандидата буде знайдено до завершення строку надання заявок.
Будь ласка, зверніть увагу, що на співбесіду буде запрошено тільки кандидатів, які пройшли попередній відбір.
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