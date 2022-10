Vizualizări: 51

Bugetele locale nu mai fac față noilor majorări de prețuri! Primarii așteaptă răspunsuri de la guvernare!

14 Octombrie 2022 — Membrii Biroului executiv al CALM s-au întrunit în ședință la 12 octombrie, curent. Problemele stringente abordate de către aleșii locali au vizat politica fiscală și bugetară pentru anul 2023, lipsa resurselor financiare în bugetele locale pentru a acoperi cheltuielile de întreținere a serviciilor comunale în ultima decadă a anului curent și necesitatea compensării acestora de către Ministerul Finanțelor; salarizarea precară în APL și lipsa perspectivelor pentru anul 2023, mai ales că și așa numita majorare de 5.5% trebuie să fie acoperită din bugetele autorităților publice locale; creșterea nesemnificativă a transferurilor speciale și generale, în condițiile în care în ultimul an prețurile la toate produsele și serviciile au explodat, asigurarea cu masă lemnoasă a cetățenilor ce fac parte din categoriile vulnerabile etc.



Deși primarii prezenți la eveniment reprezintă cetățenii din toate regiunile Republicii Moldova, persoanele delegate să participe la ședința Biroului executiv al CALM de către puterea centrală nu aveau competențele necesare pentru a oferi răspunsurile atât de așteptate de către guvernarea locală.



Aleșii locali au reiterat faptul că perioada prin care trecem este extrem de complicată și tocmai din aceste motive, lipsa reacțiilor și a dialogului din partea mai multor miniștri și deputați tensionează și mai mult spiritele și îi pune în imposibilitatea de a lua decizii prompte la problemele care apar.



„Nu avem răspunsuri la întrebările care vizează politica fiscală pentru anul viitor, nici la cum compensăm cheltuielile pe care le suportăm pentru întreținerea instituțiilor publice din teritoriu după majorarea excesivă a prețurilor. Cheltuielile pentru întreținerea instituțiilor, în special a celor preșcolare, sunt acoperite în mare parte, pentru primele nouă luni. Există riscul ca foarte multe primării care nu au venituri suplimentare să nu poată începe sezonul de încălzire în grădinițe. Dacă autoritățile statului nu intervin, riscăm ca la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor să închidem foarte multe instituții preșcolare, extrașcolare etc. Puterea centrală nu trebuie să uite că transferurile cu destinație specială sunt prerogativa autorităților centrale, instituțiile preșcolare tot ale statului sunt și acestea nu pot fi lăsate în voia sorții," au atras atenția reprezentanții CALM.



Aleșii locali au amintit că sunt în administrație de mai mulți ani, cunosc foarte bine problemele de la nivel local și pot oferi soluții pentru depășirea tuturor acestor dificultăți. „Noi nu suntem dușmanii guvernării, dar suntem tratați de parcă nu am fi parteneri, ci dușmani."



Primarii au explicat că și problemele create în jurul asigurării cu lemne a cetățenilor puteau fi evitate dacă înaintea lansării acestei inițiative se discuta cu ei. „Promisiunile de a-i asigura cu lemne pe cetățeni au fost făcute de către autoritatea centrală, dar oamenii vin la primărie după masa lemnoasă. În general, considerăm că este o greșeală fatală intenția de a tăia de două ori mai multă masă lemnoasă din fondul forestier, ce vom face anul viitor sau peste câțiva ani?"



Mai mulți primari s-au arătat dezamăgiți de faptul că nu au primit niciun răspuns plauzibil la subiectele arzătoare din agenda APL. Membrii Biroului executiv au decis organizarea Adunării generale a CALM- lui în luna noiembrie, cu participarea tuturor primarilor și a factorilor de decizie ce și-au asumat această guvernare.