Două proiecte finanțate de agenția USAID inaugurate în aceeași zi

Găgăuzia, 9 Noiembrie 2022 — Ziua de 8 noiembrie a fost marcată prin bucurie dublă pentru locuitorii municipiului Ceadir-Lunga și ai satului Copceac din Găgăuzia, unde în cadrul festivităților dedicate sărbătorii naționale Kasîm a avut loc inaugurarea a două proiecte de dezvoltare comunitară finalizate.



Proiectele au fost implementate de autoritățile publice locale în cooperare cu Programul Comunitatea Mea, grație finanțării acordate de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Este remarcabil faptul că ambele proiecte – proiectul de reconstrucție și amenajare a parcului Pobeda din mun. Ceadir-Lunga și proiectul de reconstrucție a acoperișului liceului B. Ianacoglo din satul Copceac - au fost selectate de însuși locuitori ai acestor localități, care le-au determinat drept o prioritate pentru comunitățile lor.



Parcul Pobeda joacă un rol deosebit în viața locuitorilor mun. Ceadir-Lunga, fiind locul lor preferat de recreere din oraș. Ca rezultat al investițiilor făcute de autoritățile publice locale, s-au efectuat lucrări ample de amenajare a parcului: modernizarea sistemului de iluminat, amenajarea terenurilor de joc pentru copii și de sport, reconstrucția unui havuz, instalarea băncilor pentru comoditatea cetățenilor și a coșurilor de gunoi. Datorită finanțării acordate de Programul USAID Comunitatea Mea, a fost reabilitat pavajul aleilor din parc și reconstruită estrada de vară. Peste 60 de mii de dolari SUA au fost investiți de fiecare partener, drept rezultat astăzi locuitorii mun. Ceadir-Lunga se pot bucura de un spațiu public sigur și confortabil, potrivit atât pentru a se odihni cu familia, cât și pentru evenimente festive.



Prin urmare, nu este de mirare faptul că anul acesta la festivitățile dedicate sărbătorii Kasîm, care s-au desfășurat în parcul Pobeda, au participat nu doar locuitorii întregului oraș, dar și cei din localitățile vecine. De asemenea, sărbătoarea a fost marcată de prezența unor oaspeți înalți, precum Prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei, dl Ivan Colioglo, Consulul General al Republicii Turcia în Comrat, dl Hasan Akdogan, Coordonatorul Agenției Turce de Cooperare și Coordonare (TIKA) în Moldova, dna Selda Ӧzdenoğlu, precum și delegația americană în frunte cu Directorul Misiunii USAID în Moldova, dl Scott Hocklander, care a vizitat mun. Ceadir-Lunga pentru a participa la ceremonia de inaugurare a proiectului finalizat.



Dl Hocklander a menționat că proiectul de reconstrucție a Parcului Pobeda reprezintă un exemplu de democrație în acțiune, deoarece decizia de finanțare a acestui proiect a fost luată de primărie în colaborare cu locuitorii orașului, care au participat și la monitorizarea implementării proiectului. Prin urmare, datorită eforturilor comune ale autorităților publice locale cu cetățeni, a fost implementat un proiect cu adevărat important pentru toți locuitorii mun. Ceadîr-Lunga.



În aceeași zi, delegația americană și înalții oficiali din Gagauzia au vizitat satul Copceac, unde la liceul B. Ianakoglo a avut loc ceremonia de inaugurare a celui de-al doilea proiect. Ca urmare a montării unui acoperiș nou din materiale moderne și sigure, aspectul exterior al liceului a prins culoare și viață. În plus, acoperișul a fost prevăzut cu izolare termică, ceea ce a sporit eficiența energetică a clădirii – un parametru care devine din ce în ce mai importantă în contextul crizei energetice anticipate. Suplimentar, lucrările au inclus reparația sistemului de scurgere a apelor pluviale și a sistemului de ventilație al liceului. Costul total al lucrărilor de reconstrucție a constituit peste 120 mii dolari SUA, cea mai mare parte (77 mii dolari SUA) fiind acoperită de agenția USAID.



Datorită implementării acestui proiect, primăria Copceac a reușit să păstreze funcțional liceul B. Ianakoglo - o instituție de învățământ cheie din sat - și să asigure ca de acum înainte procesul educațional să se desfășoare în condiții mai confortabile și sigure pentru cei peste 300 de elevi și 30 de profesori.



Ekaterina Mandaji, director adjunct pentru educație al liceului B. Ianakoglo, Copceac:

Problemele cu acoperișul liceului au durat zeci de ani, însă nu am avut resurse financiare pentru a-l repara. Mereu trebuia să fim atenți deoarece în orice moment peste noi putea să cadă tencuiala de pe tavanul umed. Odată, în timpul lecției, s-a surpat o parte din tavan și a căzut pe biroul meu la câteva secunde după ce m-am îndepărtat de el. Când am auzit că primăria Copceac a primit un grant cu ajutorul căruia se va renova acoperișul liceului, nu mi-a venit să cred de bucurie. Acum în liceul este uscat și bine, și noi toți - atât copiii, cât și cadrele didactice – ne simțim în siguranță și ne bucurăm că prin eforturi comune în Copceac a fost implementat un proiect de importanță majoră pentru localitatea noastră!



Realizarea acestor proiecte a devenit posibilă datorită finanțării acordate de agenția USAID prin intermediul Programului Comunitatea Mea. Pe lângă oportunitatea de a implementa un proiect de infrastructură, în cadrul programului primăriile Ceadîr-Lunga și Copceac au mai beneficiat de un pachet complex de asistență tehnică menit să sprijine autoritățile publice locale pentru a deveni mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni.



În prezent, Programul USAID Comunitatea Mea colaborează cu peste 90 de primarii din întreaga țară, care beneficiază de instruiri și asistență tehnică pentru a putea crește calitatea serviciilor publice locale, implica cetățenii în guvernarea locală și a implementa instrumente financiare de creștere a veniturilor locale.