Vizualizări: 79

Uniunea Europeană a susținut renovarea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” și îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni

9 Noiembrie 2022 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu Primăria mun. Ungheni și Consiliul Raional Ungheni au organizat miercuri, 9 noiembrie, evenimentul de inaugurare a clădirii renovate în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană privind sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" și a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare din mun. Ungheni reabilitat și extins.



Astfel, grație proiectelor susținute financiar de UE, Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" a devenit mai eficient energetic și mai confortabil pentru circa 1200 de elevi și peste 100 de cadre didactice, iar sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare a fost reabilitat și extins pe o lungime de aproximativ 20 km. Scopul lucrărilor a ținut de asigurarea condițiilor mai bune de viață pentru locuitorii municipiului.



La evenimentul de inaugurare au participat Vice Prim Ministrul Republicii Moldova, reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova, Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadei Germaniei în Republica Moldova, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Agenției de Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ), ai autorităților publice locale, companiilor de construcții, locuitori ai municipiului Ungheni și reprezentanți ai societății civile.



Andrei Spînu, Viceprim-ministru, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Asigurarea securității energetice este o prioritate a guvernării. În contextul crizei cu care ne confruntăm, identificarea surselor alternative și eficientizarea energetică a clădirilor publice ne vor ajuta să diminuăm consumul de energie și astfel, să reducem costurile.



Eficiența energetică și sursele alternative de energie sunt viitorul. Mă bucură faptul că datorită partenerilor noștri de dezvoltare, proiecte similare sunt realizate în zeci de localități ale țării, urmând să schimbe în bine viața a mii de oameni."



Jānis Mažeiks, Șef al Delegației UE în Republica Moldova: „UE a contribuit cu aproape 40 de milioane euro pentru a susține sporirea accesului la servicii ublice la nivel local în RM, și sunt mîndru să văd care sunt rezultatele aici la Ungheni, pentru că investiția în generația tînără este cea mai bună investiție pentru viitor. Mă bucur să constat că eforturile depuse în sporirea eficienței energetice au dat rezultate, și astăzi, Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" poate servi drept exemplu pentru alte instituții publice în acest sens. Pe lîngă măsurile de eficiență energetică, marcăm astăzi și finalizarea extensiei și reabilitării sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare. Ambele proiecte sunt îndreptate spre îmbunătățirea calității vieții oamenilor și protejarea mediului înconjurător, iar UE este alături de Moldova în acest parcurs."



Steffen Lohmann, co-șeful pe cooperare din cadrul Ambasadei Germaniei în Republica Moldova: „UE, Germania și Moldova și-au unit cu succes forțele pentru a promova utilizarea eficientă a energiei și pentru a îmbunătăți sistemele de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ungheni. Eficiența energetică și infrastructura de apă sunt sectoare tehnice cheie ale Cooperării Germane pentru Dezvoltare în Moldova și ambele proiecte au fost însoțite de măsuri de dezvoltare a capacităților și de management al energiei susținute de guvernul german. Suntem bucuroși să ajutăm Moldova - în special în lumina crizei energetice actuale din regiune - și să contribuim la un mediu de învățare mai bun pentru elevii de la liceu și la îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare pentru mulți oameni din Ungheni."



Pavel Trofin, Director al Agenției de Dezvoltare Regională Centru: „Astăzi, cu mari emoții, marcăm finalizarea lucrărilor de renovare a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", dar și îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni, măsuri realizate prin intermediul partenerilor noștri fideli GIZ, și cu suportul financiar al Uniunii Europene.



În calitate de reprezentant al instituției care s-a ocupat de implementarea nemijlocită a celor două proiecte de dezvoltare în Mun. Ungheni, dați-mi voie să vă felicit pentru rezultatele obținute. Suntem mîndri că prin activitățile desfășurate în comun, am reușit să creăm un mediu mai sănătos și prielnic activității didactice, să generăm economii de resurse, și să îmbunătățim accesul locuitorilor la sistemul de apă și de canalizare din oraș. În acest context, ne exprimăm recunoștința față de reprezentanții UE pentru aportul financiar și susținerea cursului de dezvoltare a localităților din Regiunea Centru și ne dorim tuturor să trăim în pace ca să ne putem bucura de rezultatele înregistrate."



Vasile Lupu, vicepreședinte al Consiliului Raional Ungheni: „Din numele Consiliului Raional Ungheni am deosebita plăcere să fiu astăzi la acest eveniment, de inaugurare a celor 2 proiecte importante pentru Ungheni, și anume ,,Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic Mihai Eminescu" și „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare.



Apreciem eforturile Uniunii Europeane, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și primăriei mun.Ungheni.



De la începutul implementării proiectului ,,Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic Mihai Eminescu", Consiliul Raional Ungheni în calitate de aplicant a oferit contribuția logistică și financiară de 1 mln 360 mii lei pentru proiectare și 400 mii lei pentru alte lucrări din cadrul proiectului și în final avem acest rezultat frumos - un liceu confortabil pentru elevi și personalul didactic.



Vă mulțumim tuturor pentru implicare în aceste proiecte importante și vă asigurăm de susținerea noastră și în continuare."



Lucia Bacalu - Jardan, Reprezentantă a beneficiarilor a noii rețele de apă și canalizare: „Ne exprimăm gratitudinea pentru cei ce au contribuit la realizarea acestui proiect atât de necesar pentru îmbunătățirea condițiilor de trai al oamenilor. Vă mulțumim, pentru că ne sunteți alături, pentru că ne sprijiniți, pentru că ne învățați să fim mai activi, să ne implicăm și să contribuim cu toții la crearea unor condiții din ce în ce mai bune pentru trai și activitate, să fim mai aproape de Europa și, peste câțiva ani, să ajungem în marea familie a Uniunii Europene, unde ne dorim cu toții și unde e firesc să fim."



Valoarea totală a proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" din mun. Ungheni" constituie cca 3.000.000 Euro, dintre care 2.900.000 Euro - oferiți nerambursabil de UE, și 98 000 Euro - contribuție locală. Astfel, aici a fost executate lucrări de termoizolare a anvelopei clădirii (pereților, planșeu subsol, acoperiș - 12 636,89 m²), schimbarea tîmplăriei de ferestre și uși(1 545,15 m²), instalarea a 32 de panouri fotovoltaice, capacitate de 10kw pentru asigurarea clădirii cu energie regenerabilă, instalarea sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii, modernizarea cantinei și dotarea ei cu utilaj eficient energetic, mdernizarea blocurilor sanitare, renovarea curții și alte lucrări care au îmbunătățit condițiile de studii și lucru pentru aproximativ 1200 de elevi și peste 100 de cadre didactice.



Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni" este de cca 2.645.000 Euro, dintre care 2.359.800 Euro - oferiți cu titlu nerambursabil de UE, și 285.000 Euro - contribuție locală. Măsurile investiționale în cadrul acestui proiect au vizat lucrări de extindere și reabilitare a 19,7 km de conducte de apă (inclusiv 876 branșamente) și extindere a rețelei de canalizare cu scurgere gravitațională cu lungimea de 7,31 km (inclusiv 507 racorduri la rețeaua de canalizare), cât și a rețelei de canalizare sub presiune cu lungimea de 770 m. De asemenea, au fost construite trei stații de pompare a apei uzate, urmărindu-se obiectivul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în această regiune. Toate aceste eforturi au fost făcute pentru ca peste 34 mii de locuitori ai municipiului Ungheni să beneficieze de acces la servicii de alimentare cu apă și canalizare îmbunătățite.



Informație de context:



Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" din mun. Ungheni și reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni" au fost realizate, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, de Agenția de Dezvoltare Regională Centru în cadrul proiectului „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi de eficiență energetică în clădirile publice".



Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Bugetul total al proiectului este de 39.8 milioane euro.



#UE4Moldova #ÎmpreunăMaiPuternici #EchipaEuropa



DETALII ȘI FOTO PE www.adrcentru.md