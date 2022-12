Vizualizări: 92

Cu suportul Uniunii Europene, peste 16.500 de cetățeni din orașul Călărași beneficiază de servicii mai bune de aprovizionare cu apă și sistem de canalizare

8 Decembrie 2022 — În orașul Călărași a fost inaugurată rețeaua de apeduct și canalizare reabilitată și extinsă. Locuitorii orașului Călărași au fost asigurați cu servicii calitative de alimentare cu apă și îmbunătățirea accesului la sistemul de canalizare grație unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.



Joi, 08 decembrie 2022, la evenimentul de inaugurare în orașul Călărași a rețelei de apeduct și canalizare reabilitată și extinsă au participat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentantul Ambasadei Germaniei în Republica Moldova, conducerea ADR Centru, directoarea de țară a GIZ Moldova, reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), autorități publice locale, reprezentanți ai companiei de construcții, locuitori ai orașului Călărași, precum și reprezentanți ai societății civile.



Andrei Spînu, viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Acest proiect ne face să fim încrezători că lucrurile se mișcă în direcția în care trebuie, iar cu ajutorul UE și Germaniei lucrurile se pot mișca cu o viteză mai bună, pentru ca cetățenii noștri să beneficieze de servicii de calitate. Apa de calitate bună va îmbunătăți și starea de sănătate a consumatorilor, lucru pentru care le suntem recunoscători partenerilor de dezvoltare. Ne angajăm plenar să continuăm identificarea și valorificarea de resurse pentru ca toți oamenii, din toate regiunile țării, să se poată bucura de condiții bune de viață și acces sporit la servicii publice de calitate."



ES Jānis Mažeiks, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova: „Uniunea Europeană este alături de cetățenii Republicii Moldova întru sporirea accesului la servicii publice de calitate la nivel local. Sunt mândru să văd aceste rezultatele aici la Călărași, și mă bucur să constat că prin acest proiect am participat nemijlocit la îmbunătățirea vieții călărășenilor. Totodată, prin aceste investiții venim în susținerea și protejarea mediului înconjurător, și faptul că suntem aici este un mesaj clar de susținere a Rebublicii Moldova în drumul său spre dezvoltare și crearea condițiilor mai bune pentru o viață calitativă."



Steffen Lohmann, co-șeful pe cooperare din cadrul Ambasadei Germaniei în Republica Moldova: „Sunt bucuros să mă aflu astăzi, aici, și să vă transmit un salut călduros în contextual acestui eveniment atît de important pentru noi toți. UE, și nemijlocit Germania, a demonstrat în repetate rînduri că este aici pentru a vă susține și a vă împărtăși din experiențele și bunele practice pe care le are. Vă mulțumim pentru încredere și suntem convinși că împreună vom reuși să construim o lume mai bună. Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Călărași va genera un mediu mai sănătos pentru buna funcționare și dezvoltarea localității. Îmbunătățirea serviciilor este cheia care va deschide poarta spre noi proiecte de care va beneficia întreaga comunitate."



Claudia Hermes, Directoarea de țară a GIZ Moldova: „Îmbunătățirea infrastructurii de apă este un domeniu-cheie al Cooperării Germane pentru Dezvoltare în Moldova. Uniunea Europeană, Germania și Moldova muncesc în comun pentru asigurarea unui progres în acest sens. Modernizarea serviciului de aprovizionare cu apă de calitate, dar și extinderea sistemului de canalizare în acest oraș au fost asigurate prin lucrările de infrastructură executate în cadrul acestui proiect. Aici se mai adaugă și consolidarea capacității operatorului local de apă, care, alături de autoritățile locale, va reuși să asigure mentenanța și buna funcționare a acestor investiții."



Pavel Trofin, Director al Agenției de Dezvoltare Regională Centru: „Astăzi, marcăm finalizarea lucrărilor de îmbunătățire a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași, măsuri realizate prin intermediul partenerilor noștri fideli GIZ, și cu suportul financiar al Uniunii Europene. Suntem mândri că am reușit să ne conjugăm eforturile și să le putem oferi locuitorilor de aici acces îmbunătățit la servicii de primă necesitate. În acest context, ne exprimăm recunoștința față de reprezentanții UE pentru aportul financiar și susținerea proiectelor de dezvoltare regională, alături de care contribuim la creșterea nivelului de trai pentru pentru locuitorii din Regiunea Centru."



Valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași" este de cca 1,5 mil. euro, dintre care cca 1,4 mil. euro - oferiți cu titlu nerambursabil de Uniunea Europeană, și circa 174 mii euro - contribuția Primăriei or. Călărași.



Grație acestui proiect, la Călărași au fost reabilitate și extinse rețelele de apeduct, 15,9 km și canalizare, 4,9 km. Prin cele 875 de branșări noi la apa potabilă, și 234 racordări noi la sistemul de canalizare, 14.400 de locuitori ai orașului au parte de servicii publice îmbunătățite.



Totodată, cu sprijinul Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Î.M. „Gospodăria comunal locativă Călărași" a beneficiat de un suport financiar în valoare de circa 30.000 euro, care include: un laborator dotat cu echipament pentru monitorizarea calității apei, echipament pentru detectarea scurgerilor de apă, personal dotat cu îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Specialiștii ÎM au fost instruiți cum să gestioneze diverse aspecte legate de managementul calității, planificarea afacerii, relații cu clienții și extinderea în continuare a serviciilor către comunele învecinate.



Măsurile de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în orașul Călărași au fost implementate în cadrul proiectului „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi de eficiență energetică în clădirile publice". Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Bugetul total al proiectului este de 39,8 milioane euro.



