Координатор Детского центра

— Организация People in Need (PIN) работает в Молдове с 2003 года, предоставляя местному населению поддержку в развитии в трех основных областях: сельское хозяйство и экономика, социальная защита и интеграция, а также расширение возможностей и вовлечение гражданского общества. После того, как в феврале обострился конфликт в Украине, что привело к последующему перемещению населения в соседние страны, PIN начала оказывать гуманитарную помощь, сосредоточившись на защите и денежных переводах для принимающего населения.Поскольку начался новый учебный год, и потребность в образовательных учреждениях растет как среди беженцев, так и среди принимающего населения, организация People in Need Moldova в партнерстве с Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) (Ассоциация по устойчивому интегрированному развитию) в ответ на этот спрос организует мероприятие «Образование в чрезвычайных ситуациях и защита детей». Совместно они создают Центр цифрового обучения для поддержки беженцев в получении онлайн-образования и Детский центр для организации внешкольного обучения и досуга для детей беженцев и детей из принимающих общин.Работая под непосредственным руководством менеджера проекта, координатор Детского центра будет проводить социально-эмоциональное обучение (SEL) и развлекательные мероприятия для детей в Кэушень, следуя заранее разработанной структурированной учебной программе .Дата начала: 10 января 2023 г.Дата окончания: 31 марта 2023 г.Место работы: КэушеньГрафик работы: неполный рабочий день (с 14.00 до 17.30), с понедельника по пятницу• Отвечать за реализацию программы социально-эмоционального обучения в соответствии с согласованным планом действий,• Проводить и контролировать мероприятия и игры, предназначенные для детей разного возраста, пола и способностей, в согласованное время,• Обеспечивать безопасную и комфортную для детей атмосферу в Детском центре и способствовать повышению осведомленности и информированности общин,• Ежедневно проводить визуальный осмотр детей и сообщать о предполагаемых случаях жестокого обращения или стресса,• Следить за тем, чтобы дети чувствовали себя комфортно, в безопасности и пользовались уважением,• Поощрять участие и вклад всех детей,• Ежедневно отмечать посещаемость детей и еженедельно отчитываться перед координатором проекта,• Создать систему ротации, чтобы поощрять детей делиться инвентарем и играми,• Обеспечить, чтобы все игры и инвентарь были учтены и безопасно рассортированы в конце дня,• Понимать и соблюдать принципы работы Детского центра и установленные кодексы поведения, политику защиты детей и другие соответствующие руководящие принципы,• Выполнять другие задачи по запросу персонала PIN или ADDI.• Не менее 2 лет соответствующего опыта работы в сфере ухода за детьми, преподавания или аналогичной сфере (обязательно),• Предыдущий опыт работы в Детском центре/в сфере психосоциальной поддержки будет считаться преимуществом (желательно),• Степень бакалавра или высшее образование в области образования, психологии, педагогики, социальной работы или в соответствующей области (желательно),• Предыдущий опыт работы с детьми с особыми потребностями будет считаться преимуществом (желательно),• Терпимость. Способность контролировать большие группы детей (обязательно),• Свободное владение румынским или украинским языком (обязательно), русским языком (желательно),• Отличные организаторские и координационные навыки; умение расставлять приоритеты и эффективно общаться.• Конкурентоспособную заработную плату и дружественную рабочую среду• Новое рабочее пространство, оснащенное современным инвентарем и оборудованием• Возможность работать с международно-признанной учебной программой• Постоянная поддержка со стороны программного персонала как местной, так и международной организации• Вклад в развитие детей из общин, пострадавших в результате кризиса.*Важно: Все координаторы Детского центра пройдут обучение у экспертов PIN по работе с учебной программой социально-эмоционального обучения Международного комитета спасения.Заинтересованные кандидаты должны прислать свои резюме на следующий адрес электронной почты: ao.ddi.md@gmail.com Срок подачи заявки: до 9 января 2023 года. Кандидаты будут приглашены на собеседование на скользящей основе. Процесс подачи заявок может быть остановлен досрочно, если подходящий кандидат будет найден до истечения срока подачи заявок.Пожалуйста, обратите внимание, что на собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие предварительный отбор.Все сотрудники PIN и партнеров обязаны соблюдать Кодекс поведения и кадровую политику. PIN и ADDI являются работодателями, предоставляющими равные возможности при найме. PIN и ADDI рассматривают всех кандидатов на основе их профессиональных качеств, независимо от расы, пола, цвета кожи, национальности, религии, сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, прохождения воинской службы или инвалидности.Отправляя свое резюме и другие документы по вышеуказанной ссылке, кандидат косвенно соглашается на то, чтобы его персональные данные, указанные в резюме и других документах, хранились и обрабатывались PIN исключительно с целью анализа соответствия кандидата занимаемой должности, а также на хранение таких данных в течение разумного периода времени в соответствии с Политикой защиты данных PIN. Кандидат может отозвать такое согласие в любое время, отправив соответствующее уведомление. Просим воздержаться от включения любых специальных персональных данных, обработка которых, согласно действующему законодательству, требует прямого письменного согласия субъекта таких данных.