Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord se întrunesc marți, 7 februarie, în ședință ordinară la Râșcani

— Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord organizează prima ședință ordinară din acest an a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord. Ședința va avea loc marți, 7 februarie 2023, cu începere de la ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului Raional Râșcani (str. Independenței, nr. 38, or. Râșcani).La ședința publică a CRD Nord urmează să participe funcționari MIDR, membrii CRD Nord, specialiști ADR Nord, precum și reprezentanți ai societății civile interesați de implementarea politicii de dezvoltare regională în nordul țării.În cadrul ședinței, vor fi prezentate principalele rezultate și activități realizate de ADR Nord în anul 2022. De asemenea, consilierii regionali urmează să aprobe planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2023 și Studiul de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord. În cadrul aceleiași ședințe, reprezentantul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală va prezenta progresul implementării, în Regiunea de Dezvoltare Nord, a proiectelor prioritare selectate în cadrul Concursului de propuneri de proiecte desfășurat în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”.Ședința de constituire a CRD Nord de legislatura a IV-a a avut loc în data de 21 ianuarie 2020, la Bălți. CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.