Alesele și aleșii locali au celebrat pacea, marcând rezultatele obținute dar și provocările cu care se confruntă

7 Martie 2023 — Circa 200 de primare și primari, reprezentante și reprezentanți ale administrației publice locale, centrale, și ale comunității internaționale, s-au reunit la 3 martie, la Palatul Republicii din Chișinău, în cadrul Conferinței Naționale a Femeilor Primare, sub genericul: „Rolul și contribuția femeilor lidere în promovarea dezvoltării locale durabile și incluzive, promovarea păcii și coeziunii sociale în Moldova”. Conferința a fost moderată de Nadejda Darie, expertă CALM și coordonatoare a Rețelei Femeilor din cadrul CALM și primarul localității Zberoaia, raionul Nisporeni, Dinu Guțuțui.

În debutul evenimentului, președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a declarat că datorită efortului conjugat al autorităților locale, centrale, cetățenilor și partenerilor de dezvoltare, țara noastră a reușit să facă față crizelor din ultimii ani: pandemia COVID-19, criza refugiaților, energetică și cea economică.



Tatiana Badan a menționat că împreuna cu UN Women, și suportul financiar al Suediei, în anul 2022, CALM s-a reușit oferirea suportului umanitar pentru 10 localități gazdă din 6 raioane ale Republicii Moldova. „Până în luna mai a acestui an, planificăm să susținem 15 comunități gazdă care vor implementa inițiative locale de integrare a persoanelor refugiate în comunitate. La fel, apreciem suportul acordat Celulei de Criză constituită în cadrul CALM, pentru a susține autoritățile locale în gestionarea eficientă a crizei.” În acest context, președinta CALM a salutat noua inițiativă „Femei în sprijinul femeilor: sporirea leadership-ului și rezilienței femeilor afectate de criză prin inițiative comunitare”, unul dintre obiectivele căreia este susținerea a șapte localități cu cel mai mare număr de persoane refugiate.



Președinta CALM a vorbit și despre rolul Rețelei Femeilor CALM în schimbarea percepțiilor și atitudinilor față de femeile cu funcții de conducere din Moldova, dar și acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a încuraja mai multe femei din comunitățile locale să își asume poziții decizionale.



Directorul de Cooperare al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Dr. Guido Beltrani, a constatat că la această conferință sunt abordate subiecte de importanță majoră pentru Elveția. „Astăzi vorbim despre rolul femeilor lidere. Femeile cu putere de decizie reprezintă o sursă imensă de inspirație pentru alte femei și fete. Acestea, la rândul lor, vor fi motivate să aleagă calea angajamentului care începe, în mod normal, în propria comunitate. Prin cooperarea cu alte țări, Elveția sprijină emanciparea femeilor din întreaga lume. În Moldova am participat la diferite acțiuni de consolidare a rolului de conducere a femeilor, scopul nostru fiind edificarea unei societăți mai incluzive.” Potrivit reprezentantului Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, conferința din 3 martie a evidențiat modul în care femeile lidere contribuie la: promovarea dezvoltării locale durabile și incluzive, precum și promovarea păcii și a coeziunii sociale.



Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, E. S. Katarina Fried, a mulțumim femeilor primare pentru contribuția lor în răspuns la criza refugiaților: „Ați militat pentru pace și creativitate socială, aici în Moldova, lucru pentru care vă mulțumim! Sunteți o sursă de inspirație pentru toți.” Potrivit Excelenței Sale, promovarea femeilor și a egalității de gen este o prioritate pentru Suedia. „Aici, în Moldova putem vedea proiecte implementate de femei la nivel local și național, femei antreprenoare și femei victime ale violenței. Suntem mândri și mândre să spunem că am reușit să ajutăm prin asistență și suport și vom continua să facem acest lucru în parteneriat cu UN Women.”



Reprezentanta de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska, a mulțumit, la rândul ei, tuturor primarelor și primarilor pentru participarea la eveniment, în cadrul căruia sunt abordate două subiecte importante: rolul femeii în guvernarea locală și promovarea păcii și a coeziunii sociale în Moldova. „Este un efort comun pentru noi toți. Mulțumim Congresului Autorităților Locale din Moldova și partenerilor pentru suport pentru că ne-a adunat astăzi. Acest eveniment este despre succese, bune practici, provocări și cum să avansăm împreună. Suntem uniți și unite pentru a asigura dezvoltarea la nivel local a țării, care trece prin multiple crize, dar și să susținem persoanele refugiate, în mare parte femei și copii, care trec printr-o perioadă foarte complicată.”

În contextul în care acesta este ultimul an al acestui mandat al aleselor și aleșilor locali, reprezentanta de țară UN Women Moldova le-a mulțumit primarelor și primarilor pentru că au făcut față tuturor provocărilor. „Am avut pandemia COVID-19, apoi a început războiul, iar drept consecință țara se confruntă că o criză economică și energetică. Toți primarii și primarele, femei și bărbați, au fost în epicentrul acestor crize, deoarece sunteți cel mai aproape de cetățeni și i-ați ajutat, în cooperare cu Guvernul, partenerii de dezvoltare. Știm cât de modeste sunt resursele bugetelor locale, cu toate acestea, ați depus tot efortul pentru a oferi protecție și servicii de calitate cetățenilor și persoanelor refugiate.”



Primara de Cruzești, municipiul Chișinău, președintă a Rețelei Femeilor din cadrul CALM, Violeta Crudu, a vorbit despre responsabilitățile pe care le are o primară, dar și despre provocările prin care au trecut și încă mai trec unele femei implicate în politică. „Astăzi femeia primară e și doctoră, și psihologă, și ingineră, și responsabilă de activități culturale, tot ea e cea care plasează anunțuri, întreține paginile de socializare, gestionează site-ul, este agentă constatatoare, președintă a Comisiei situații excepționale, aleargă după recruți, scrie demersuri, răspunde la petiții, completează cereri pentru compensații, aleargă după câinii vagabonzi, plantează copaci, strânge deșeuri, repară clădiri și drumuri, iese la măsurări în teren, este autoritate tutelară, înregistrează căsătorii, soluționează conflicte între vecini, certuri între soți, etc.”



Potrivit președintei Rețelei Femeilor din cadrul CALM, femeile au nevoie să fie tratate cu respect și demnitate. „Respectul înseamnă inclusiv legi care să ne apere, iar demnitate înseamnă un salariu decent cu care, pe lângă a putea să ne achităm facturile, să ne permitem să ne cumpărăm măcar o pereche de pantofi care să nu se rupă pe drumurile noastre pietruite, dar și o geantă mai bună, în care să ne încapă documentația de proiecte și devizele de cheltuieli.”



Primara municipiului Strășeni, vicepreședintă a CALM, Valentina Casian, a constatat că prezența primarilor la Conferința Națională a Femeilor Primare demonstrează că avem și bărbați puternici. „Cei care sunt mai slabi ne critică și încearcă să ne doboare în campaniile electorale, dar acest lucru nu le-a reușit, iar prezența noastră aici este o dovadă a acestui fapt.”



Primara satului Slobozia Mare, Cahul, Valentina Carastan, a vorbit despre cum se reușește construirea de comunități rezistente la crize, despre mobilizarea oamenilor pentru a face față tuturor provocărilor, dar și despre proiectele implementate în localitate, inclusiv cu susținerea diasporei și a partenerilor de dezvoltare, realizări ce au oferit mai multe oportunități femeilor și bărbaților să-și deschidă afaceri sau să-și comercializeze produsele, chiar și în perioada pandemiei. „Fără o dezvoltare locală nu putem vorbi despre reziliență la crize. Noi trebuie să continuăm să ne dezvoltăm, dar pentru aceasta este nevoie de ambiție, motivare, curaj și mobilizare.”



Valentina Carastan și-a îndemnat colegele să rămână la fel de curajoase și demne, pentru că „lumea de astăzi are nevoie de o nouă armată - cea a bunătății, reprezentată de femei.”

„Vă îndemn, dragi colege, să candidați la alegerile care vin, să nu vă descurajați în fața obstacolelor, să continuăm să dezvoltăm satele și orașele noastre.”



Primara satului Cobâlea, Șoldănești, Angela Ababii, a vorbit despre integrarea refugiaților în comunități, o preocupare majoră a primarilor și primarelor în această perioadă de criză. „Organizarea cursurilor de însușire a limbii române, a taberelor de vară pentru copii, atragerea de fonduri și consilierea psihologică a femeilor refugiate, crearea condițiilor de interacțiune și agrement a refugiaților, susținerea acestora în procesul de identificare a locurilor de muncă – sunt doar câteva exemple de acțiuni pe care autoritățile publice locale le-au realizat cu succes” , a menționat primara de Cobâlea.



Angela Ababii și-a exprimat speranța că prin exemplul propriu al primarelor prezente în sală, vor fi încurajate și alte femei să candideze, atât pentru funcția de primare, cât și pentru cele de consiliere locale și, pentru a se implica în procesele de luare a deciziilor la nivel local și național.

În semn de solidaritate cu poporul ucrainean, cu primarele și primarii din Ucraina, ansamblul de bărbați primari „Speranța CALM-ului” au interpretat melodiile „Chervona ruta” și „Cât trăim pe acest pământ”. Primarii și primarele au cântat împreună atât pe scenă, cât și în sală, ținând în mâini drapelul țării vecine.



Conferința Națională a Femeilor Primare a fost organizată în contextul Zilei Internaționale a Femeii, de către Congresul Autorităților Locale din Moldova, în cadrul proiectului „Femei în sprijinul femeilor: sporirea leadership-ului și rezilienței femeilor afectate de criză prin inițiative comunitare”, finanțat de Guvernul Elveției și organizațiile partenere ale UN Women.



Scopul evenimentului a fost de a pune în evidență importanța liderismului feminin în dezvoltarea unui cadru incluziv la nivel de comunități locale, prin promovarea egalității de gen, păcii și coeziunii sociale în Republica Moldova.