Antreprenorii au nevoie de consultanță în domeniul marketingului digital

28 Martie 2023 — Cu o experiență de peste trei decenii în domeniul consultanță în afaceri, Lucia Ușurelu este acum manager de proiect, consultant, trainer și coacher în cadrul Agenției de consultanță Proentranse.



Odată cu lansarea programului Organizației Internaționale a Muncii „SIYB” (Inițiază și Lansează Afacerea /Start and Improve Your Business) și-a dat seama că acest curs de instruire îi va oferi oportunitatea de a-și perfecționa abilitățile de formare și totodată de a-și împărtăși experiența cu alți colegi de breaslă, care își doresc să contribuie la dezvoltarea afacerilor și sectorului de antreprenoriat. Vedeți un video despre lansarea SIYB - https://www.youtube.com/watch?v=2LyMyI-r3RQ&t=6s.





Experiența adunată ani în șir a făcut-o să dezvolte și să implementeze programe de instruire pentru angajați, dar și pentru antreprenori.



„În urma acestei experiențe, am dezvoltat o abordare practică și personalizată în predare, care se adaptează nevoilor și obiectivelor specifice ale fiecărui cursant”, spune Lucia.



„Sunt mândră să mă alătur unei comunități de traineri cu experiență”



Datorită acestui program a reușit să învețe noi metode și tehnici care o vor ajuta în susținerea antreprenorilor, iar ulterior aceștia din urmă își vor putea dezvolta afacerile cu succes. Oportunitatea de a fi trainer în cadrul programului "SIYB" a contribuit enorm în dezvoltarea sa profesională, acum fiind pregătită pentru a contribui la creșterea antreprenorialului în comunitate.



Workshop-uri și sesiuni de instruire pentru antreprenori, la Soroca



„În urma programului "SIYB", împreună cu doi colegi, am planificat să organizam la Soroca o serie de workshop-uri și sesiuni de instruire pentru antreprenori si potențiali antreprenori”, spune Lucia Ușurelu. Astfel, până în luna aprilie, de două ori pe săptămână, antreprenorii își dau întâlnire la Incubatorul de Afaceri din Soroca. De la inițierea ideii, până la lansarea și gestiunea afacerii, aici viitorii antreprenori învață cum să-și crească afacerea.



Fiind în prezent cel mai mare program global de formare în managementul afacerilor, în baza metodologiei dezvoltate de către Organizația Internațională a Muncii, programul cuprinde module dedicate atât pentru cei ce doresc să se lanseze în domeniul antreprenorial, dar și pentru cei care vor să-și crească afacerea.



„Am observat o nevoie crescută pentru dezvoltarea abilităților de marketing digital în rândul antreprenorilor din comunitatea noastră. Deși mulți antreprenori au început să utilizeze canalele de marketing digital, există încă multe oportunități pentru a crește și a îmbunătăți rezultatele lor prin dezvoltarea și implementarea unei strategii de marketing digital eficiente”, spune experta.



Aceste instruiri vor ajuta antreprenorii să înțeleagă și să utilizeze eficient informația, oportunitățile și experiențele în domeniul afacerilor.



„Aceste workshop-uri vor ajuta antreprenorii să își dezvolte abilitățile antreprenoriale, ceea ce va contribui ulterior la creșterea afacerilor, dar și la consolidarea comunității noastre antreprenoriale”, adaugă Lucia.



