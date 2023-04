Vizualizări: 30

Trevolution Group anunță o creștere de 79% a vânzărilor de bilete SUA-Moldova și SUA-România în 2022

Chișinău, 4 Aprilie 2023 — Trevolution Group, compania care gestionează serviciile și platformele International Travel Network, Asaptickets, Skyluxtravel și alte branduri de turism, anunță o creștere semnificativă a vânzărilor de bilete către SUA-Moldova și România. În 2022, compania a vândut cu 79% mai multe bilete spre aceste destinații, comparativ cu anul precedent.



Cele mai populare destinații din Statele Unite către România și Moldova au fost Chișinău, București, Cluj-Napoca și Timișoara. Cei mai mulți pasageri au călătorit din Chicago, New York, Miami, Los Angeles și Atlanta.



Cea mai populară rută a Trevolution Group pe rutele SUA-Moldova și România în 2022 este un zbor din Chicago către Chișinău. În plus, numărul de bilete vândute pe rutele New York-București, New York-Chișinău, Miami-București și Los Angeles-București a crescut de mai mult de două ori față de anul precedent.



Compania raportează o creștere semnificativă a ponderii biletelor simple rezervate pentru destinațiile din SUA către Republica Moldova și România, de la 15% la 26% în perioada 2022.



"Noi, la Trevolution Group, suntem încântați să vedem o creștere continuă a vânzărilor de bilete de avion din SUA către România și Moldova. Serviciile noastre se adresează în principal clienților care călătoresc pentru a-și vizita prietenii și rudele, agenții noștri comunicând cu clienții în limba lor maternă", a declarat Peter Vazan, vicepreședinte executiv pentru relații cu industria la Trevolution Group. "Ne angajăm să le oferim clienților noștri o gamă tot mai largă de opțiuni de călătorie."



Costul mediu al unui bilet la clasa economy pe zborurile SUA-România a fost de 896 USD, iar pe zborurile SUA-Moldova a fost de 1.050 USD în 2022. Costul mediu al unui bilet la clasa business pe aceste rute a fost de 3.133 USD și respectiv, 3.187 USD.



Compania anunță o creștere de 95% a numărului total de rezervări de grup în 2022, ajungând la o valoare totală de 936 milioane de dolari.



Grupul Trevolution a introdus recent un nou model de interacțiune cu furnizorii de bilete de avion (NDC) și, în cadrul acestui model, intenționează să emită peste 180.000 de bilete în cursul anului 2023.



Trevolution Group unește activitatea de turism a grupului Dyninno, care oferă produse și servicii financiare, de călătorie și de divertisment. Trevolution Group s-a impus ca lider în industria de turism, specializându-se în vizitarea prietenilor și a familiei. Trevolution Group este al cincilea cel mai mare consolidator de călătorii din Statele Unite, vânzând peste 70.000 de bilete de avion și pachete turistice în fiecare lună.