Locuitorii din Căușeni și Ștefan Vodă mai pregătiți pentru alegerile locale din toamnă!

6 Aprilie 2023 — 70 de persoane din localitățile Ștefan Vodă și Căușeni s-au reunit la primăria orașului Ștefan Vodă pe 4 aprilie curent, la invitația Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), în cadrul unui seminar de instruire cu genericul „Importanța participării incluzive în procesele decizionale și electorale”. Participanții au reprezentat administrația publică locală, societatea civilă și alte categorii de populație, inclusiv persoane cu dizabilități.

Participanții au avut posibilitatea să cunoască mai multe aspecte ale necesității implicării tuturor cetățenilor în procesele decizionale, în viața comunităților locale și cea politică, despre importanța asigurării proceselor incluzive, participării civice și a democrației locale.

Experta CALM, Victoria Matveev, a prezentat mai multe exemple de femei care au acces în funcția de primară sau de deputată în Parlamentul Republicii Moldova și au reușit să spargă stereotipurile, demonstrând astfel că și femeile reușesc să înregistreze rezultate remarcabile în funcții de conducere, să schimbe politicile locale și cele naționale în beneficiul comunităților și a statului.

Expertul CALM, Viorel Rusu, a accentuat faptul că în ultima perioadă CALM a organizat evenimente similare în mai multe localități din Republica Moldova. „Punem accent pe implicarea și incluziunea socială în procesul electoral, în special a femeilor, a persoanelor cu dizabilități, a minorităților etnice. Prin intermediul acestor sesiuni de instruire am adus la cunoștința potențialilor candidați și candidate la alegerile locale generale despre oportunitățile, posibilitățile, necesitățile implicării în procesul electoral la nivel local. Am vorbit și despre aspectele ce vizează transparența decizională, participarea incluzivă în procesul de luare a deciziilor, de soluționare a diverselor probleme a colectivităților locale. De asemenea, am atras atenția la noul cadru legal în domeniul electoral, a drepturilor, dar și a noilor restricții, a cerințelor față de candidați și alți participanți în aceste procese.”

Primara la al doilea mandat în Tănătarii Noi, Căușeni, Veronica Cernețchi, a constatat că la eveniment a fost foarte multă lume dornică de a obține cunoștințe noi, femei care au nevoie de încurajare pentru a ieși în față. „Mă bucur să văd femei receptive și sper că toate aceste instruiri de care beneficiem vor da rod, deoarece și noi avem aceleași drepturi ca și bărbații.”

Primara de Răscăieți, Ștefan Vodă, Ludmila Zagoreț, a fost de părere că seminarul a fost interesant și datorită diversității participanților, reprezentanți ai APL, dar și ai societății civile. „Am aflat multe lucruri noi despre implicarea cetățenilor, despre cum este mai bine să motivăm oamenii să contribuie la luarea deciziilor la nivel local.”

Primara satului Tănătari, Căușeni, Lidia Jubea, a considerat extrem de important ca tot mai mulți oameni să cunoască faptul că în aceste procese de luare a deciziilor să se implice toți, pentru că de fiecare dintre noi depinde viitorul satelor, orașelor și a țării noastre.

„În contextul viitoarelor alegeri locale din acest an ne dorim ca femeile să se implice mai mult, iar datorită acestor ateliere credem că va spori interesul pentru asemenea procese democratice”, a declarat Zinaida Cernavca, reprezentantă a societății civile din orașul Căușeni.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.