Vizualizări: 79

CALM își consolidează cunoștințele în digitalizare în Macedonia de Nord!

6 Aprilie 2023 — În perioada 30-31 martie 2023, la Skopie, Macedonia de Nord, a avut loc ședința grupului de lucru NALAS pentru digitalizare. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Proiectului „BACID III (Construirea capacităților administrative ale Balcanilor de Vest și Republicii Moldova). Acesta a reunit membri ai Asociațiilor Administrațiilor Locale din țările NALAS, lideri și reprezentanți ai municipalităților pentru a discuta despre cele mai bune practici în domeniul IT, a împărtăși experiențe și a identifica oportunități de colaborare și schimb de cunoștințe.



Congresul Autorităților Locale din Moldova a fost reprezentat de Alexandru Palii, expert al CALM în domeniul IT, manager web și rețele sociale și Corneliu Iațco, consilier pe domeniul IT în cabinetul Primarului General al municipiului Chișinău.



Prima zi a întrunirii a fost dedicată dialogului guvernamental pe mai multe niveluri și alinierii strategiilor locale și naționale la standardele UE, oportunităților de finanțare și absorbției granturilor, identificării oportunităților pentru viitoarele parteneriate, colaborarea și aplicarea mecanismului adecvat în centrul de cunoștințe NALAS și e-Academy.



În cea de a doua zi a evenimentului s-a pus accent pe „Puterea parteneriatului" – conducerea cu succes a orașului inteligent prin colaborare, cu prezentări de la părțile interesate, cum ar fi mediul academic, parteneri de afaceri și municipalități, care implementează cu succes inițiative de digitalizare și au dorit să-și împărtășească experiențele cu participanții.



NALAS este o rețea de asociații ale autorităților locale din sud-estul Europei creată la inițiativa Consiliului Europei. NALAS promovează procesul de descentralizare în cooperare cu administrația centrală şi organizațiile internaționale, considerând că autonomia locală este un atribut cheie al procesului de tranziție ce afectează țările din Sud-Estul Europei. CALM este membru activ în cadrul acestei rețele internaționale.