Cultura sportivă și promovarea modului sănătos de viață la nivel local - o prioritate importantă a APL și CALM!

19 Aprilie 2023 — Activitatea sportivă și promovarea modului sănătos de viață la nivel local reprezintă un domeniu important al vieții sociale și dezvoltării satelor și orașelor din Republica Moldova. Cultura sportivă reprezintă o parte indispensabilă a dezvoltării locale și culturale, alături de infrastructură, atragerea de investiții, economia locală, asistența socială etc. APL sunt factorii principali interesați în crearea condițiilor și oportunităților pentru diferite categorii de locuitori de a practica activitatea fizică și sportivă, reducând astfel din fenomenele negative precum migrația, depopularea, lipsa activităților pentru tineri, creșterea ratei de îmbolnăvire etc.



În acest context, în scop de promovare a modului sănătos de viață și pentru a oferi un exemplu direct, echipa de fotbal a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a intrat în competiție alături de alte unsprezece echipe în cadrul turneului AMOLIGA MASTER. Prima etapă a turneului se va încheia pe 16 iunie. Meciurile vor fi disputate pe arenele din parcul „La Izvor" și Ciorescu. Deocamdată, echipa CALM are în palmares o victorie și o înfrângere.



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a menționat că cultura fizică și sportul ocupă un loc important în viața oamenilor la nivel local și, în consecință, un domeniu de interes și preocupare pentru APL. „Membrii echipei de fotbal a CALM sunt în exclusivitate aleși locali (primari, consilieri locali), care au practicat altădată acest gen de sport, astăzi însă încearcă să reanimeze sportul rege în localități, inclusiv prin exemplul propriu. Faptul că am practicat fotbalul ne ajută și în activitatea profesională. Totodată, fotbalul ne unește și ne oferă posibilitatea să comunicăm și chiar să legăm prietenii."



Potrivit primarului comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica, scopul primarilor este de a practica sportul rege și de a se pregăti pentru campionatul european din anul 2024.



Primarul de Taraclia, Căușeni, Vladimir Cucereavîi, spune că de mic copil și-a dorit să joace alături de sportivi de performanță și astăzi are această posibilitate.



În afară de obiectivele menționate mai sus, acest turneu reprezintă o etapă de pregătire pentru echipa CALM pentru campionatul Europei între primari, care va avea loc în anul 2023 în Germania.



Anterior, echipa de fotbal a CALM s-a confruntat anterior cu echipe formate din reprezentanți ai administrației publice locale din Ucraina, România, Slovacia, Cehia și alte țări ale Uniunii Europene.