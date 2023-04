Vizualizări: 53

CALM INSTRUIEȘTE ȘI MOTIVEAZĂ FEMEILE SĂ SE IMPLICE ÎN PROCESELE DECIZIONALE!

22 Aprilie 2023 — În toamna acestui an vor avea loc alegeri locale generale. În rezultatul scrutinului din 2019, cetățenii au acordat votul lor de încredere pentru 201 de femei care să îi reprezinte în calitate de primare, restul 698 de funcții au revenit bărbaților primari. Dacă am face o comparație cu realitățile de acum câteva decenii am constata că este un rezultat relativ bun. Totuși, dacă vom analiza datele Biroului Național de Statistică, vom observa că în Republica Moldova la 100 de femei revin 93 de bărbați și, procentual, tot femeile sunt mai multe care aleg să obțină o diplomă de studii superioare. În anul de studii 2020/2021, ponderea studentelor era de 64% și de 56% la studii superioare de licență. Pentru a motiva mai multe femei să iasă în față, să se implice în procesele decizionale, să candideze pentru o funcție de conducere în localitățile rurale, urbane și chiar la nivel național, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) organizează în această perioadă o serie de instruiri și vizite de studiu în localitățile conduse de femei. Despre evenimentele organizate la Cruzești, municipiul Chișinău, municipiul Edineț și orașul Ștefan Vodă vorbim în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”. Protagoniștii ediției sunt Larisa Tomșa, primară de Cneazevca, Leova; Ina Ciubotaru, primară de Viișoara, Edineț; Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM; Emilia Albu, primară de Mereșeuca, Ocnița; Lidia Jubea, primară de Tănătari, Căușeni; Ludmila Magu, primara orașului Cupcini; Ludmila Zagoreț, primară de Răscăieți, Ștefan Vodă; Maria Manole, primară de Zubrești, Strășeni; Veronica Cernețchi, primară de Tănătarii Noi, Căușeni; Veronica Osipov, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Gura Bâcului, Anenii Noi; experții CALM Victoria Matveev și Viorel Rusu.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/calm-instruieste-si-motiveaza-femeile-sa-se-implice-procesele-decizionale/

Emisiunea va fi transmisă sâmbătă, de la ora 08.00 (în reluare de la ora 20.00), pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, de la ora 10.00, pe frecvențele Eco FM și duminica, de la ora 14.10, pe frecvențele Jurnal FM.

Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi! Oamenii informați sunt puternici!