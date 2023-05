Vizualizări: 93

Cooperarea intercomunală – instrument pe care localitățile din Nisporeni și Hâncești așteaptă să-l implementeze!

8 Mai 2023 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), PNUD Moldova și Ambasada Franței au inițiat o serie de activități care au scop să contribuie la reflecția colectivă care are loc acum în R. Moldova despre un model de organizare a administrațiilor publice locale și care ar fi cel mai adaptabil realităților noastre pentru a putea ajuta autoritățile publice locale să ofere servicii publice de calitate.



În acest sens, la patru mai, pentru autoritățile publice locale din Nisporeni și Hâncești a fost organizată masa rotundă: „Modele și bune practici de cooperare intercomunală, experiențele Franței și Republicii Moldova."



În Franța, cooperarea intercomunală are o experiență de decenii, acest model a inspirat și alte țări ale Uniunii Europene în procesul de organizare a administrațiilor publice locale. La Nisporeni, dar și la Ungheni și Cimișlia, experți francezi au prezentat baza legislativă a țării lor în domeniul intercomunalității, modelul de finanțare și de gestiune a finanțelor publice, dar și experiența franceză în furnizarea serviciilor publice în domeniul gestionării deșeurilor și a resurselor de apă.



Maria Neagu, atașată de cooperare la Ambasada Franței din Republica Moldova, a constatat că evenimentul de la Nisporeni se înscrie într-o serie de activități pe care le pilotează Ambasada Franței în cadrul priorității de cooperare ce are ca obiectiv dezvoltarea locală. „Aceste activități presupun instruiri și formări pentru primari, aleși locali și funcționari publici, astfel încât să putem contribui la dezvoltarea locală în parcursul european al Republicii Moldova."



Maria Neagu a specificat că în Franța intercomunalitatea este un model de organizare a administrațiilor publice locale foarte eficient, care permite colectivităților locale să asigure servicii publice de calitate, cum ar fi gestionarea deșeurilor, resurselor de apă, serviciilor sociale, culturale, asistență juridică, financiară etc. „Intercomunalitatea poate să fie o soluție foarte interesantă și eficace pentru aceste necesități. Dialogul cu țările europene care au avansat în acest domeniu este absolut necesar și experiența acestor state, mă refer la reușite, dar și la eșecuri, ne va ajuta să avansăm mult mai rapid în parcursul nostru european."



Vasile Mărcuță, președintele raionului Nisporeni, a explicat că de ceva timp se lucrează la crearea unei asociații intercomunitare formată din localități ale raioanelor Nisporeni și Hâncești. „Această idee a apărut încă în 2016, atunci când la inițiativa asociației franceze „Europa pentru apă", circa 15 localități din jurul bazinului râului Nîrnova s-au asociat pentru a reuși asigurarea cetățenilor cu servicii de apă și sanitație. Încercăm să identificăm finanțare pentru a implementa proiecte și avem un mare suport din partea asociației franceze „Europa pentru apă". Vasile Mărcuță și-a exprimat speranța că în rezultatul aprobării legii care permite crearea asociațiilor de dezvoltare intecomunală se va reuși implementarea acestui obiectiv.



Silvia Croitor este primară de Bărboieni, Nisporeni și spune că evenimentul cu participarea experților francezi este foarte important pentru APL din R. Moldova. „Astăzi localitățile mici trebuie de sine stătător să ofere servicii foarte costisitoare. Experiența Franței ar fi o soluție pentru noi. De exemplu, în localitatea mea am o problemă majoră –lichidarea gunoiștilor. Dacă ne-am uni două-teri primării am putea să întreținem acest serviciu mult mai ușor. Exact așa ar fi și în cazul serviciului de gestionare a apei. Unindu-ne eforturile am deveni mult mai puternici."



Vladimir Bodean, primarul de Șișcani, Nisporeni, a menționat că în anii 1969-1970, statele europene au ales să recurgă la o reformă teritorială foarte severă. „Franța a fost singura țară care s-a opus atunci. Din 1972 și până în prezent francezii au lucrat utilizând instrumentul colaborării intercomunale și acest model ar fi o salvare pentru primăriile din Republica Moldova. Reforma teritorial-administrativă ar produce efecte negative pentru satele și oamenii noștri. Colaborarea între localități ar soluționa foarte multe probleme și nu ne-ar mai impune să alegem o reformă dureroasă."