Vizualizări: 39

Workshop de Ziua Europei, la Bălți: „Dezvoltarea regională – model european de prosperitate”

— Sâmbătă, 13 mai 2023, în contextul Zilelor carierei la Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți, eveniment care a coincis în acest an cu celebrarea Zilei Europei, echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a prezentat oferta locurilor de muncă vacante în cadrul instituției și a pus la dispoziția publicului materiale informative despre proiectele de dezvoltare regională pe care le implementează, publicații de promovare a turismului, broșuri informative despre Uniunea Europeană.Ulterior, în incinta Centrului de inovare și transfer tehnologic NORTEK, echipa ADR Nord a desfășurat workshopul tematic cu genericul „Dezvoltarea regională - model european de prosperitate".: „Uniunea Europeană și țările partenere ne sprijină de mult timp, oferindu-ne suport în implementarea proiectelor regionale. Acest sprijin a contribuit la îmbunătățirea calității vieții în regiunea noastră. Doar în ultimii doi ani, cu suportul Uniunii Europene, am implementat trei proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și două proiecte de sporire a eficienței energetice, dintre care unul este în curs de implementare, cu un buget total de circa 200 mil. lei.”: „A fost un prilej în plus să le vorbim tinerilor participanți la workshop despre activitățile pe care le desfășurăm și despre proiectele de dezvoltare pe care le implementăm în nordul țării, inclusiv cu suportul Uniunii Europene.”Împreună suntem mai puternici!