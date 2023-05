Vizualizări: 44

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui: „Sunt acțiuni care întârzie să fie întreprinse, dar care ar produce efecte rapide și așteptate de comunitățile locale"

16 Mai 2023 — Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a vorbit în fața a circa 120 de primari, experți, reprezentanți ai guvernării centrale și parteneri de dezvoltare ai Republici Moldova, despre restanțele înregistrate în domeniul administrației publice locale și soluțiile ce ar contribui la consolidarea capacităților APL și dezvoltarea comunităților noastre. Evenimentul a avut loc în cadrul Forumului Primarilor organizat de Programul USAID „Comunitatea Mea".



Directorul executiv al CALM a menționat că cele două tematici supuse dezbaterilor în cadrul Forumului Primarilor (amalgamarea voluntară și exercitarea competențelor de către APL) sunt strâns legate între ele. „Noi uneori suntem învinuiți că ne-am opune anumitor reforme, cum ar fi celei administrativ-teritoriale sau amalgamării, ceea ce nu este adevărat. Ceea ce ne dorim noi este să oferim administrației publice locale o multitudine de forme de cooperare pe care să le utilizeze în activitatea lor, în dependență de situația care există într-o localitate sau alta. La o anumită etapă aceasta poate fi amalgamarea, mai sunt însă și alte forme, cum ar fi cooperarea intercomunală, asocierea, delegarea de competențe, de la cei mai mici către cei mai mari etc."



Viorel Furdui a constatat că astăzi mai mult se pune accent pe amalgamarea voluntară, fiind lăsate în umbră celelalte forme de cooperare. „Amalgamarea voluntară este un mecanism absolut necesar, susținut de CALM de mai mulți ani. Cu toate acestea, nu este clar ce facem cu celelalte forme de cooperare, am reușit noi să le dezvoltăm, nu mai avem la acest capitol probleme de ordin legislativ, instituțional, financiar etc? De exemplu, primarii de mai mulți ani încearcă să implementeze forma de cooperare intercomunală dar, deocamdată, nu s-a prea reușit acest lucru. Toate aceste inițiative trebuie să fie duse până la capăt, pentru ca aceste instrumente să ajute APL."



Potrivit reprezentantului CALM, un alt aspect asupra căruia trebuie să atragem atenția este de ce APL au o capacitate administrativă redusă, cel puțin asta lasă să înțeleagă mai mulți formatori de opinii. „Una dintre aceste cauze, menționată la insistența noastră și în Strategia de reformă a Administrației Publice, este că guvernele nu și-au îndeplinit atribuțiile, nu au realizat Strategia anterioară, la care am lucrat împreună cu mai mulți experți acum niște ani și care, după toate studiile, a fost implementată în proporție de 20%. Din acest punct de vedere, există aspecte asupra cărora trebuie de atras atenția, deoarece dacă s-ar fi implementat măcar 50% din acele angajamente asumate, realitățile de astăzi ar fi fost altele. În acest sens, credem că trebuie să nu omitem aspectul de responsabilizare a administrației centrale."



Viorel Furdui a vorbit și despre acțiunile care întârzie să fie întreprinse, dar care ar produce efecte rapide și așteptate de comunitățile locale. „Printre acestea sunt reforma raioanelor, la alegerile locale din toamnă trebuia deja să venim cu o nouă structură a APL de nivelul II. La capitolul delimitare, înregistrare și evaluare a patrimoniului am fi putut avansa, mai ales că și resurse sunt pentru acest exercițiu, avem restanțe la consolidarea bazei fiscale, în domeniul salarizării APL etc."



În contextul în care alți vorbitori au fost de părere că reforma administrativ-teritorială este necesară, altfel poate fi afectată relația noastră cu Uniunea Europeană, menționându-se și faptul că România s-a dezvoltat foarte mult în perioada de aderare, directorul executiv al CALM a specificat că reformele administrațiilor publice sunt lăsate de UE la discreția guvernelor naționale. „Acest lucru înseamnă că noi, în Republica Moldova, trebuie să găsim soluția sau modelul care să ne ajute să avansăm. De asemenea, se cunoaște că România nu a făcut o asemenea reformă, cum nu a făcut nici Slovacia, nici Cehia etc, dar aceste țări s-au dezvoltat armonios."



Totodată, Viorel Furdui a felicitat întreaga echipă a Programului „Comunitatea Mea", cu ocazia organizării acestui eveniment în cadrul căruia se discută teme atât de actuale și importante pentru toți.