La Bălți a fost lansat un proiect-pilot de abilitare social-economică pentru refugiații ucraineni și cetățenii moldoveni

— Un proiect-pilot de asigurare cu locuri de muncă pentru refugiații ucraineni și cetățenii moldoveni în vederea îmbunătățirii rezilienței economice a acestora a fost lansat marți, 16 mai 2023, la Bălți.Implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, proiectul este conceput să ofere sprijin refugiaților ucraineni, precum și cetățenilor moldoveni din regiunea municipiului Bălți și raioanele Edineț și Soroca.De proiectul-pilot vor putea beneficia 90 de persoane, bărbați și femei, cu vârstele cuprinse între 18 și 50 de ani, conform următoarei proporții: 70% ucraineni și 30% moldoveni, inclusiv persoane cu dizabilități – 10% din totalul participanților.„Ne propunem să facilităm dialogul dintre antreprenori și viitorii antreprenori sau cei care pot să lanseze un start-up sau să beneficieze de anumite instruiri în vederea dezvoltării competențelor profesionale. Astfel încât să sporim impactul social și gradul de participare a persoanelor beneficiare în câmpul muncii”, a spus directorul ADR Nord, Maria Prisacari, în cadrul evenimentului.Pentru realizarea obiectivelor Programului, People in Need Moldova, în parteneriat cu ADR Nord, și-a propus să valorifice parteneriatele existente și să faciliteze dezvoltarea a noi oportunități de creștere economică a Regiunii de Dezvoltare Nord prin crearea locurilor de muncă, consolidarea capacităților tinerilor și implicarea specialiștilor calificați în câmpul muncii. Totodată, vor fi valorificate proiectele în curs ale People in Need Moldova, relaționarea cu autoritățile publice locale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, dialogul permanent cu angajatorii și intermediarii privați și alte organizații locale. Se vor organiza activități de mentorat și de coaching, precum și înființarea unor grupuri de sprijin de la egal la egal.Începând cu sfârșitul anului 2021, populația Republicii Moldova a fost lovită de un șir de crize precum impactul pandemiei COVID-19, criza energetică și criza refugiaților. Astfel, ca rezultat, în trimestrul trei al anului 2022, Republica Moldova a înregistrat o rată scăzută de participare a forței de muncă, de 42,3% (38% pentru femei).Proiectul-pilot „Asigurarea demnității și rezilienței comunităților vulnerabile prin abilitare social-economică” este implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Durata proiectului este de șase luni.