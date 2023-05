Vizualizări: 26

La Șoldănești au fost recepționate lucrările efectiv efectuate în cadrul proiectului investițional de eficientizare energetică a Liceului teoretic ”Alexei Mateevici„

18 Mai 2023 — Astăzi, membrii Comisiei de recepție cantitativă și calitativă s-au întrunit la Șoldănești pentru a recepționa lucrările efectuate în cadrul proiectului regional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici" din or. Șoldănești". Comisia este formată din reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, Consiliului raional Șoldănești, administrației liceului, autorul de proiect, și responsabilii tehnici implicați în procesul de verificare a lucrărilor executate.



Proiectul, inițiat în luna iulie 2021, a înregistrat executarea a peste 50% din activitățile planificate. Printre realizările importante se numără renovarea a peste 3450 m² de clădire, termoizolarea a 5530 m² de suprafață interioară, izolarea a aproximativ 3000 m² de pereți exteriori, înlocuirea a 744 m² de ferestre și uși exterioare și izolarea a 745 m² de planșeu.



Aceste lucrări au îmbunătățit condițiile de studiu pentru peste 70 de cadre didactice și 560 de elevi care își desfășoară activitățile la acest liceu. Este important de menționat că lucrările în blocurile destinate activității didactice de bază au fost finalizate în întregime. Lucrările care urmează să fie executate se referă la cantină, două galerii și sălile destinate activităților sportive. Pentru finalizarea acestora a fost inițiată o nouă procedură de achiziții publice.



Proiectul "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici" din or. Șoldănești" este implementat de ADR Centru și finanțat de Uniunea Europeană în colaborare cu proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).



Această inițiativă are ca scop creșterea eficienței energetice a liceului, contribuind la reducerea consumului de energie și la protejarea mediului înconjurător. Prin modernizarea infrastructurii școlare, ne asigurăm că elevii și cadrele didactice beneficiază de condiții optime pentru procesul educațional. Suntem hotărâți să lucrăm în continuare alături de partenerii noștri pentru a identifica agentul economic care va finaliza cu succes acest proiect important pentru asigurarea unui mediu educațional modern și sustenabil în beneficiul tinerilor din regiunea noastră.