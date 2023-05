Vizualizări: 39

Tatiana Badan la Marea Adunare Națională: „Moldova Europeană este visul, drumul și speranța colectivităților locale din RM”

22 Mai 2023 — În discursul ținut în fața celor 80 000 de oameni care au venit la Marea Adunare Națională „Moldova Europeană”, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), primară a satului Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a vorbit despre ce înseamnă astăzi Uniunea Europeană pentru satele și orașele noastre și de ce trebuie să alegem această cale a integrării europene.



Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, stimați colegi din administrația publică locală, frați și surori, prieteni și diaspora noastră de pretutindeni,



Acum, aici trăiesc emoții nobile, de mândrie și mult respect, de recunoștință pentru Dvs., pentru țara noastră, pentru neamul nostru.



În calitatea mea de simplu cetățean, locuitor al satului Selemet, acolo unde m-am născut și la care țin foarte mult, Uniunea Europeană înseamnă servicii publice de calitate pentru cetățeni, drumuri, apă, justiție dreaptă, viitor și siguranță pentru copii, grijă pentru bătrâni, educație și șansa ca frații, surorile și copiii noștri să revină acasă, să muncească pentru țara noastră și să ne bucurăm împreună, unii lângă alții.



În calitatea mea de primar și funcționar public, care muncesc de peste 30 de ani pentru satul meu natal, vreau să vă confirm că anume modelul de administrație publică locală din spațiul european este unicul exemplu demn de urmat și care ne permite nouă, primarilor, să fim mai aproape de nevoile cetățenilor și să dezvoltăm, cu adevărat, satele și orașele noastre. Sunt beneficii reale pe care sătenii mei și cetățenii din țara noastră le cunosc. Sute de școli și grădinițe modernizate, drumuri reparate, rețele de apă și canalizare construite, iluminat public stradal, toate acestea și alte proiecte locale mari au fost implementate cu suportul Uniunii Europene. În localitatea mea Selemet, practic, toate proiectele sociale, economice, de infrastructură, sunt realizate cu sprijinul statelor europene. Mulțumesc pentru tot ce fac în interesul cetățenilor noștri prietenilor și partenerilor R. Moldova: România, Norvegia, SUA, Elveția. Suedia, Slovacia, Austria, Italia, Anglia, Franța, Polonia și altor țări din Uniunea Europeană, datorită cărora satul meu Selemet are viitor și speranță pentru o viață mai bună.



În calitatea mea de președintă a Congresului Autorităților Locale din Moldova am un mesaj către colegii mei primari și funcționarii din administrația publică locală. Toți cunoaștem că descentralizarea și autonomia locală reală pe care ni le dorim sunt un element esențial al unei societăți democratice. Cu toții ne dorim ca comunitățile noastre locale să beneficieze de servicii și condiții de viață asemeni celor din Uniunea Europeană. Ne dorim să dezvoltăm satele și orașele noastre, ca ele să devină cu adevărat europene, iar acest lucru este posibil doar fiind parte a lumii civilizate, a spațiului cultural și național din care toți facem parte, în cadrul Uniunii Europene!



Stimați concetățeni, prieteni, lume bună! Cu toții ne dorim o viață frumoasă în această țară. Vrem localități cu mulți copii care aleargă pe ulițe și bucură bunicii ajunși la bătrânețe, cu familii unite care stau împreună la masa de sărbători, nu prin internet. Vrem localități în care există viață. În toți acești ani ne-am convins că de unii singuri nu putem reuși, iar acest lucru l-am înțeles și în calitatea mea de primară. În localitățile noastre, în care am adus Europa, toți oamenii simt o schimbare spre bine.



Vă îndemn să nu mai lăsăm Moldova de una singură! Să devenim parte a unei familii mari și puternice! Să facem Europa din fiecare sat și oraș, pentru fiecare familie din Moldova. Moldova Europeană este visul, drumul și speranța noastră. Să mergem pe acest drum împreună, oameni din sate și orașe, primari, funcționari publici și diaspora noastră dragă, de pretutindeni. Să mergem hotărât pe drumul ce ne duce spre Uniunea Europeană, pentru țara noastră și pentru copiii noștri! Stimați concetățeni, stimați oameni minunați, sunt convinsă că vom reuși, că putem să ne mobilizăm, să muncim, să facem acele clăci de altădată și să organizăm lumea bună, cu gândire bună, să aducem cât mai multă prosperitate țării noastre. Cu binecuvântarea bunului Dumnezeu și cu gândurile Dvs. frumoase, nobile pe care le aveți, sper că vom reuși. Vă doresc sănătate și să păstrăm această unitate și bună înțelegere. Pace pentru țară!