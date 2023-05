Vizualizări: 26

Copreședintele CALRRM Valentin Ivan: „Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova trebuie să aibă o sesiune alături de primarii din cele două state”

25 Mai 2023 — Primarul comunei Sadu, Sibiu, Valentin Ivan, a fost desemnat de către Asociația Comunelor din România (ACoR) în calitate de copreședinte al Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM). Prima sesiune a acestei structuri asociative a avut loc la 20 mai, la Chișinău. Un alt copreședinte al CALRRM este primarul orașului Slănic-Moldova, reprezentant al Asociației Orașelor din România (AOR), Gheorghe Baciu, președinția fiind asigurată de președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan. Valentin Ivan a declarat în cadrul unei conferințe de presă că această structură asociativă a avut un demers destul de lung. „În 2013 a fost prima inițiativă și vreau să apreciez determinarea, consecvența și participarea la această construcție a președintelui ACoR, Emil Drăghici. A urmat o Declarație-Apel semnată la Alba Iulia, în Sala Unirii, în anul 2015. Ne-am reunit în 2018, Anul Centenarului în R. Moldova și în 2021 la Sibiu. Astăzi, la Chișinău am avut prima sesiune a Adunării Generale a acestei structuri asociative care a pus baza unei proiecții comune a unor politici publice de dezvoltare a comunităților din Moldova și România. Este important ca noi, actorii care suntem implicați în această construcție, să aducem plus valoare în comunitățile noastre, atât din R. Moldova, cât și din România, pentru că rolul nostru și prin această structură este ca cetățenii să simtă dezvoltarea politicilor publice.”



Primarul comunei Sadu a mulțumit prim-ministrului Dorin Recean care a fost prezent la prima sesiune a CALRRM și și-a asumat responsabilitatea de a fi alături de această structură asociativă. „Ne-a bucurat enorm de mult atât participarea, cât și angajamentul asumat în fața primarilor pentru a deschide un parteneriat pe termen lung”, a menționat copreședintele CALRRM.



De asemenea, Valentin Ivan a salutat prezența la eveniment a ministrului plenipotențiar în cadrul Ambasadei României în Republica Moldova, Marius Ciprian Toth și directorului Programului USAID „Comunitatea Mea” Daniel Șerban. „Vreau să mulțumesc în mod special președintelui Asociației Orașelor din România, Adrian Teban, pentru că a ales să fie împreună cu noi, alături de ACoR și CALM, în cadrul acestei structuri. Sperăm ca și Uniunea Consiliilor Județene și Asociația Municipiilor din România să facă acest pas pentru a întări structura asociativă constituită astăzi.”



Totodată, primarul comunei Sadu a scos în evidență determinarea pe care Tatiana Badan o are la cârma CALM, structură asociativă din R. Moldova. „CALM pentru noi este un partener de nădejde. Acel text biblic în care se spune că de-aș avea atât de multă credință încât să mut și munții, dar dacă nu am dragoste nimic nu sunt, l-am simțit astăzi în ochii Tatianei Badan care erau plini de lacrimi la intonarea imnurilor celor două țări și la asumarea calității de președinte al acestei noi structuri asociative CALRRM.”



Valentin Ivan a mulțumit și colegilor din ACoR pentru responsabilitatea încredințată în calitate de copreședinte al acestei structuri asociative. „Am convingerea că împreună, alături de Emil Drăghici, Mariana Gâju și de toți ceilalți colegi primari ai 2868 de comune, dintre care 2200 sunt membre ale Asociației Comunelor din România, cu partenerii noștri, AOR și CALM, să facem ca această construcție vitală pentru relația pe care o au autoritățile publice cu structurile naționale să fie un deziderat în vederea dezvoltării comunităților noastre.”



Potrivit copreședintelui CALRRM, declarația semnată la finalul sesiunii transmite un mesaj către guvernele celor două state de a recunoaște CALRRM în calitate de partener de dialog social. „Reiterăm invitația noastră de a decide întâlniri comune ale Guvernului României și Guvernul Republicii Moldova împreună cu CALRRM”, a declarat Valentin Ivan.