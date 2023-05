Vizualizări: 24

Constantin Cojocaru: „Primarii de orașe și sate fac ceea ce nu au reușit șefii celor două state”

25 Mai 2023 — „Primarii de orașe și sate fac ceea ce nu au reușit șefii celor două state”. Declarația aparține primarului municipiului Edineț, vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Constantin Cojocaru și a fost făcută în contextul primei sesiuni ordinare a Adunării Generale a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), eveniment ce s-a desfășurat la 20 mai, la Chișinău, cu prezența a douăzeci de aleși locali din România, primari de comune și de orașe și a zece primari din Republica Moldova, membri ai Biroului Executiv al CALM.



„Primarii din Republica Moldova și România s-au reunit pentru a spune DA unor procese de durată, pentru a spune DA unei asociații a primarilor din cele două state. CALM a încercat pe diverse căi să apropie cele patru asociații ale autorităților locale din România: Asociația Comunelor din România (ACoR); Asociația Orașelor din România (AOR); Asociația Municipiilor din România (AMR) și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR). Până la moment avem o foarte bună colaborare cu ACoR și AOR.”



Potrivit vicepreședintelui CALM, primarii de orașe și sate din Republica Moldova au reușit să cunoască multe practici ale colegilor lor de dincolo de Prut și viceversa. „Am reușit să înfrățim foarte multe comunități de pe ambele maluri ale Prutului. Am reușit să facem schimb de foarte multe practici, inclusiv pe domeniul legislației din ambele țări și, poate cel mai important, noi, cei de la CALM, am reușit să fim unii dintre actorii principali pe domeniul politicilor administrației publice locale aici, în R. Moldova, întrucât practic nu am dispersat eșichierul asociativ al administrației publice locale, fiind astăzi o singură asociație care reprezintă majoritatea primăriilor din țară. Lucrul acesta ne-a ajutat să promovăm foarte multe inițiative în Republica Moldova, iar experiența României ne-a fost de mare folos”.



În ceea ce privește evenimentul din 20 mai, Constantin Cojocaru a afirmat că în rezultatul cooperării cu asociațiile autorităților locale din România (Asociația Comunelor și Asociația Orașelor) s-a reușit semnarea unui document comun de constituire a structurii asociative Consiliul Asociațiilor Aleșilor Locali din România și Republica Moldova. „Astăzi a fost pusă piatra de temelie, urmează mai multe acțiuni pe care le vom întreprinde. Le-am stipulat și prin diferite proiecte de program pe care le vom realiza de aici încolo. În cei peste treizeci de ani de independență am reușit foarte mult să apropiem comunitățile noastre, iar astăzi facem încă un pas înainte, prin intermediul acestui Consiliu comun. Intenționăm să fim parte a unui program interstatal comun România- R. Moldova, pentru a realiza mai multe proiecte pentru comunitățile noastre, pentru asociațiile noastre. Acesta este primul pas, urmează multe altele în beneficiul comunităților noastre”, a declarat Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț și vicepreședintele Congresului Autorităților Locale din Moldova.



Amintim că Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova CALRRM a fost înregistrat juridic la 13 ianuarie 2023, în România. Fondatori ai acestei structuri asociative sunt Congresul Autorităților Locale din Moldova, Asociația Comunelor din România și Asociația Orașelor din România.