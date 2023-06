Vizualizări: 63

Antreprenorii sociali în vizită de studiu la întreprinderile de inserție din Barcelona: milioane de euro venit anual

6 Iunie 2023 — 15 întreprinderi sociale, organizații ale societății civile și reprezentanți ai Ministerului Economiei au mers într-o vizită de studiu în Barcelona, Spania.



Timp de 3 zile, 22-24 mai 2023, antreprenorii au vizitat 8 întreprinderi de inserție și organizații non-profit care desfășoară activități economice pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele din categorii vulnerabile din regiunea Catalonia: persoane cu dizabilitate, refugiați, emigranți, femei, copii și tineri, foști deținuți etc.



În cadrul întâlnirilor, gazdele au povestit despre activitățile lor, despre beneficiari și cum obțin venituri de milioane de euro pentru acoperirea nevoilor beneficiarilor.

Deși în Republica Moldova acest fapt pare imposibil, practica organizațiilor și întreprinderilor sociale din Barcelona, Spania, demonstrează contrariul.





Cronologia vizitei:

Ziua 1



Prima vizită a fost găzduită de #Feicat, o federație din Catalonia care promovează și susține dezvoltarea profesională și angajarea categoriilor vulnerabile.



În Catalonia sunt 62 de companii sociale de inserție. În anul 2021 întreprinderile sociale de inserție din regiune au obținut venituri în valoare de peste 80 milioane euro, din prestarea serviciilor către sectorul privat, public și subvenții.



Catalonia este prima regiunea din Spania care a elaborat un cadrul legislativ ce reglementează antreprenoriatul social, ulterior exemplul fiind replicat și adaptat în alte regiuni.

O altă întâlnire importantă a fost cu reprezentanții unei platforme a întreprinderilor sociale @tercersector.cat. Platformă ce reprezintă 35 de federații și rețele de peste 3000 de ONG-uri din Catalonia.



Ziua 2



În cea de a doua zi din cadrul vizitei de studiu din Catalonia, am cunoscut istoriile a trei entități care prestează servicii și oferă locuri de muncă pentru zeci de mii de persoane din categorii vulnerabile. De la rețele de magazine, restaurante, centre de reabilitare, tehnologii IT, logistică și transport, până la servicii de adaptare a caselor inteligente și digitalizate pentru persoanele cu dizabilități.



Abordarea este una orientată spre profit, pentru a putea oferi servicii cât mai multor persoane vulnerabile. Majoritatea serviciilor oferite de întreprinderile sociale și organizații non-profit fiind contractate de autoritățile locale, regionale sau cele europene.

Un exemplu ar fi #SuaraCooperativa, o întreprindere de inserție care doar în anul 2022 a înregistrat un venit de 110 milioane euro din serviciile educaționale, protecție și asistență pentru copii și adulți. 90% din venitul total este din serviciile contractate de către autoritățile locale și naționale, dar și din subvenții.



Ziua 3



Antreprenorii au fost în vizită la #ARED, o întreprindere socială de inserție care este concentrată pe educația profesională și încadrarea în câmpul muncii a femeilor vulnerabile din Catalonia.



Doar în anul 2022 au fost instruite și pregătite peste 1200 de persoane, dintre care 380 au fost angajate. Pentru a oferi aceste servicii, întreprinderea gestionează două linii de afacere: confecționarea hainelor, textile și catering, patiserie.

Venitul anual reprezintă 70% din subvenții și din servicii contractate de autorități, iar 30% din serviciile pentru sectorul privat.



Ce spun antreprenorii sociali din Moldova:



Andrei Eșanu,

„Am remarcat tehnologiile utilizate de întreprinderile de inserție, dar și grija față de nevoile oamenilor, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în etate, emigranți și a altor grupuri vulnerabile. Întreprinderi sociale de inserție din regiunea Catalonia au un succes remarcabil. Ne-au arătat cele mai bune practici din Europa, de la care avem multe de învățat”.



Svetlana Lopatina,

„Am fost impresionată de faptul că în Catalonia întreprinderile nu se limitează la o singură direcție de activitate. Ei încearcă să ajute mai multe categorii de persoane vulnerabile și identifică pentru fiecare din aceste categorii, posibilități de dezvoltare și integrare în câmpul muncii”.



Maria Pasat,

„Am fost fascinată de felul în care companiile de inserție a reușit ca inovațiile digitale să le ajusteze în așa fel ca să ajute oamenii cu necesități speciale, să realizeze acele camere 3D pentru terapii și au studiat cum aceste tehnologii pot fi integrate. La fel, m-a uimim și responsabilitatea socială a companiilor private mari care colaborează cu întreprinderile de inserție din Catalonia”.



Vizita a fost organizată la sfârșitul lunii mai de Centrul CONTACT în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei.