CALM încurajează femeile și persoanele cu nevoi speciale să candideze la alegerile din toamnă!

15 Iunie 2023 — De ce femeile și persoanele cu nevoi speciale se implică mai puțin în politică și în procesele decizionale? Ce presupune participarea incluzivă în procesele democratice și cum poate fi îmbunătățit acest proces? Care sunt etapele necesare a fi parcurse pentru a candida la alegeri? Cum poate fi asigurată transparența în procesul decizional? Sunt doar câteva dintre întrebările la care au identificat răspunsuri cei circa 120 de participanți și participante la seminarul cu genericul „Importanța participării incluzive în procesele decizionale și electorale.”, fiind ghidați de experții CALM, Victoria Matveev și Viorel Rusu.

Evenimentul organizat la 14 iunie a reunit reprezentanți și reprezentante ai/ale administrației locale și societății civile (inclusiv persoane cu

dizabilități) din raioanele Briceni și Soroca. Scopul seminarului a fost conștientizarea importanței participării incluzive în procesele politice și electorale la toate nivelurile de guvernare pentru întreaga societate.

Coordonatoarea de programe în cadrul CALM, Nadejda Darie, a subliniat importanța asigurării participării incluzive în procesele democratice, inclusiv în contextul alegerilor locale generale ce vor avea loc în toamna acestui an. „O societate devine puternică și țara se dezvoltă doar atunci când fiecare dintre noi, indiferent de profesie, religie, viziuni politice, locul de trai etc, contribuie cu idei și acțiuni concrete la consolidarea democrației” a adăugat Nadejda Darie.

Nu doar legile privind transparența decizională, accesul la informație, prevederile stipulate în Constituție și Codul Electoral care garantează dreptul cetățenilor de a participa la procesul decizional au fost prezentate participanților la seminar. Cele mai elocvente exemple că fiecare dintre noi poate deveni schimbarea pe care ne-o dorim cu toții sunt liderele de la nivel local și național care au reușit să obțină încrederea alegătorilor și să devină generatoare de idei și de schimbări în bine. Tatiana Badan, președintă a CALM, primară de Selemet, Cimișlia și Larisa Voloh, președintă a Comisiei Parlamentare Administrație Publică, fostă primară de Palanca, Ștefan Vodă, sunt doar două dintre liderele rezultatele cărora au fost prezentate participanților și participantelor la seminar.

Formatoarea Victoria Matveev le-a încurajat pe participantele la seminar să candideze la alegerile din toamnă, fie pentru funcția de primară, fie pentru cea de consilieră locală, îndemnându-le să identifice și alte candidate care pot aduce plus valoare comunităților, să le convingă să se implice și, alături de bărbați, să devină schimbarea de care are nevoie comunitatea și societatea.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.