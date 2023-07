Vizualizări: 61

Succesul fiecărui guvern național depinde de calitatea administrației locale - este una dintre principalele concluzii după vizita CALM în Serbia!

11 Iulie 2023 — În perioada 4-8 iulie, membri ai Biroului Executiv și experți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), alături de reprezentanți ai guvernării centrale și ai Consiliului Europei, au întreprins o vizită de Studiu în Serbia. Scopul vizitei a fost de consolida capacitățile membrilor Biroului Executiv al CALM în ceea ce privește mecanismele de consultare și dialog între autoritățile de la nivel central și cel local. De asemenea, delegația Republicii Moldova a avut oportunitatea de a face schimb de bune practici cu Conferința Permanentă a Orașelor și Municipiilor din Serbia (SCTM), creată în 1953, în ceea ce privește furnizarea programelor și serviciilor de consolidare a capacităților pentru membri, realizarea proiectelor implementate de secretariat, dar și absorbția fondurilor europene, în contextul în care, Serbia este candidată la aderarea la UE din anul 2014, iar Republica Moldova este abia la începutul acestui parcurs european.



La 5 iulie, la sediul SCTM din Belgrad, colegii din R. Moldova au aflat mai multe despre activitatea asociației, comitetele și rețelele tematice, serviciile pentru membri, relațiile instituționale, comunicarea cu autoritățile centrale și mecanismele de consultare, comunicarea cu membrii și partenerii externi, sustenabilitatea organizației, procesul de integrare europeană și negocierile cu UE, cooperarea internațională etc.



La 6 iulie, delegația CALM a întreprins o vizită în orașul Leskovac, primarul din această localitate fiind și președinte al SCTM. Crearea capacităților APL prin procesul de descentralizare, asigurarea competențelor APL cu resurse, dezvoltarea economică a localității prin atragerea de investiții, inclusiv europene, au fost temele principale ale discuției.



La 7 iulie, reprezentanții R. Moldova au fost primiți la sediul Ministerului Administrației de Stat și Autonomiei Locale al Serbiei, acolo unde s-a discutat despre cadrul legal ce vizează consultarea, implicarea autorităților locale și a SCTM în elaborarea și implementarea politicilor și reglementărilor naționale, mecanisme de consultare, inclusiv integrarea în UE etc.



În aceeași zi, la sediul SCTM au fost prezentate mai multe instrumente și activități de consolidare a capacităților, cum ar fi instruirile, serviciile digitale, suportul tehnic și de expertiză pentru administrația locală, pentru proiectele locale etc. Un alt subiect important a constituit fondurile de preaderare și modalitățile de atragerea a acestora în vederea dezvoltării comunităților locale.



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a constatat că pentru experții din cadrul CALM și echipa de primari a fost extrem de interesant să vadă cum funcționează o asociație, cum comunică aceasta cu membrii săi și cu Guvernul, concluzia generală fiind că succesul fiecărui guvern național depinde de calitatea administrației locale.



Președinta Comisiei Administrație Publică din Parlamentul Republicii Moldova, Larisa Voloh, a subliniat importanța parteneriatului între Asociațiile reprezentative ale APL și APC în procesul de elaborare a analizelor si politicilor necesare în procesul de negociere. „Experiența Serbiei în realizarea reformelor în domeniul administrației publice, absorbția resurselor de pre-aderare și îndeplinirea angajamentelor asumate în acest parcurs au fost subiecte de interes pentru noi."



Diana Chiriac, consilieră a Prim-ministrului în domeniul administrației publice a menționat că această vizită a fost una productivă, de consolidare a dialogului între echipa de la Guvern, Parlament și CALM, deoarece avem același obiectiv: îmbunătățirea democrației la nivel local și creșterea rezilienței comunităților locale.



Potrivit vicepreședintei CALM, primară a municipiului Strășeni, Valentina Casian, au fost trei zile cu un program consistent, unde ne-am familiarizat cu procesul de management și activitate a structurii asociative, cu accent pe organizarea internă, activitatea rețelelor tematice, sisteme de comunicare cu organizațiile externe, sustenabilitatea financiară, cu dezvoltarea unui parteneriat durabil, pentru a învăța din bunele practici locale, etice, incluzive, juste și deschise.











Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului "Consolidarea culturii dialogului și a guvernării locale deschise și etice în Republica Moldova" (martie 2022 – martie 2024) care sprijină autoritățile locale și centrale în realizarea acestor angajamente. Proiectul vizează consolidarea dialogului dintre autoritățile locale și centrale; sprijinirea îmbunătățirii calității guvernării locale prin integritate, prevenirea corupției, guvernare deschisă, etică publică și egalitate de gen la nivel local; și consolidarea capacităților autorităților locale în gestionarea refugiaților. Efortul contribuie la îmbunătățirea calității democrației locale, la consolidarea rezilienței comunităților locale și la asigurarea faptului că cetățenii Republicii Moldova beneficiază de politici și practici locale care sunt etice, juste, incluzive și deschise.