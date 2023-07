Vizualizări: 70

Secretarul general al SCTM Nikola Tarbuk: „Experiența Serbiei poate fi utilă în procesul de integrare europeană a R. Moldova”

13 Iulie 2023 — În cadrul unei vizite de studiu a CALM în Serbia, Nikola Tarbuk, secretar general al Conferinței Permanente a Orașelor și Municipiilor din Serbia (asociație națională a autorităților locale din această țară candidată la aderarea la UE din 2014) a vorbit despre cooperarea cu CALM și în ce măsură statutul de țară candidată a oferit Serbiei oportunități de dezvoltare.



CALM și asociația pe care o reprezentați au o frumoasă colaborare, dovadă fiind și vizita noastră în Serbia…



Nikola Tarbuk: Cooperarea dintre asociația noastră și CALM are o istorie bogată și s-a dezvoltat inclusiv în cadrul NALAS (Rețeaua asociațiilor autorităților locale din Sud-Estul Europei). Pentru noi este important să avem această cooperare cu asociațiile -surori din alte țări deoarece putem învăța din alte experiențe pe care le putem implementa în Serbia. Scopul acestei vizite de studiu de trei zile este de a împărtăși din experiența asociației noastre în ceea ce privește promovarea drepturilor autorităților locale, cooperarea cu puterea centrală, integrarea europeană, serviciile pe care le prestăm membrilor asociației. Ideea Consiliului Europei și a CALM a fost de a vedea cum funcționează asociația noastră, ce facem noi în procesul de advocacy, în promovarea politicilor necesare la nivel local, ce instrumente utilizăm pentru a îmbunătăți capacitățile APL în Serbia etc. Cred că este o oportunitate bună nu doar să facem schimb de experiență și să învățăm unii de la alții, dar și să inițiem discuțiile privind unele proiecte concrete. În ultimii zece ani am acumulat experiență, în mod special în procesul de integrare și în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Moldova este implicată plenar în procesul de integrare în UE, colegii de la nivel național și local își doresc să investească resurse importante în dezvoltarea capacităților APL, să implementeze IQ-ul comunitar, să îmbunătățească și cadrul legal, iar experiența noastră este valabilă. Deci, putem vorbi nu doar despre activitatea curentă a asociației, dar și despre cooperarea viitoare dintre cele două asociații, dar și dintre comunitățile din cele două state.



Cât de mult au însemnat acești zece ani pentru dezvoltarea Serbiei?



Nikola Tarbuk: Obiectivul strategic al Serbiei este să devină membră a Uniunii Europene. În acest proces de integrare fiecare țară trebuie să adapteze politicile naționale la cele europene, sistemul legislativ, dar și administrația publică trebuie să corespundă cerințelor pentru a putea deveni membri ai UE. În ultimii ani am lucrat foarte mult anume în această direcție. Potrivit unor estimări, circa 60% dintre regulile UE trebuie implementate la nivel local, ceea ce înseamnă că municipalitățile sunt responsabile de implementarea prevederilor adoptate de UE și pentru aceasta este nevoie să-și îmbunătățească capacitățile de administrare, dar și calitatea serviciilor pe care le oferă cetățenilor și businessului. În aceste condiții, în afară de suportul experților și cel tehnic, avem oportunitatea să utilizăm fondurile europene, să îmbunătățim condițiile în guvernarea locală. În calitate de asociație națională a APL, cu fonduri europene am implementat foarte multe proiecte importante în ultimii zece ani, obiectivul fiind anume îmbunătățirea calității serviciilor și capacităților la nivel local. UE este partenerul nostru principal și cel mai important donator pentru țara noastră, susținând asociația, dar și APL în diverse domenii, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii locale, serviciilor sociale, incluziunea socială, finanțe, dezvoltarea economică locală etc. Prin acest suport oferit de UE, municipalitățile au oportunitatea să implementeze reforme la nivel local, dar și măsuri concrete care îmbunătățesc atât capacitățile lor, cât și condițiile de viață pentru cetățeni.