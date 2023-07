Vizualizări: 55

Reprezentantul Consiliului Europei Svetislav Pounovic: Sunt mai mult decât sigur că democrația locală nu ar exista dacă nu ar fi asociațiile naționale ale APL

13 Iulie 2023 — În perioada 4-8 iulie, reprezentanți ai CALM, ai autorităților centrale și ai Consiliului Europei au întreprins o vizită de studiu în Serbia pentru a face schimb de bune practici cu Conferința Permanentă a Orașelor și Municipiilor din Serbia (SCTM), dar și pentru a vedea ce a reușit această țară în cei zece ani de când a obținut statutul de candidată la aderarea la UE. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea culturii dialogului și a guvernării locale deschise și etice în Republica Moldova. În cadrul unui interviu pentru calm. md, reprezentantul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, supervizorul proiectului, Svetislav Pounovic, vorbește despre scopul acestei vizite de studiu și șansele Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană.



Care este scopul vizitei de studiu a CALM și reprezentanților autorităților centrale din R. Moldova în Serbia?



Svetislav Pounovic: Pentru Consiliul Europei și, în mod special, pentru Congresul Autorităților Locale și Regionale al CoE (CALRE), importanța evenimentului este reflectată în cooperarea consolidată dintre asociaţiile naţionale ale autorităţilor locale din R. Moldova şi Serbia. Autoritățile naționale ale APL sunt partenerii noștri naturali, aliații noștri apropiați, fiind protejați de Carta Europeană, care pentru CALRE este cel mai important document. Astfel, asociațiile naționale pot face schimb de bune practici, obiectivul suprem fiind protejarea democrației locale.



De ce ați ales Serbia?



Svetislav Pounovic: Este destul de evident, deoarece atât R. Moldova cât și Serbia au același statut de țări candidate la aderarea la UE. De asemenea, să înveți de la o asociație care are mai multe de 70 de ani de experiență și mai mult de 10 ani în procesul de integrare europeană, este un beneficiu pentru asociația, dar și autoritățile R. Moldova, pentru primari, la nivel local și pentru reprezentanții puterii centrale la nivel național. Tocmai din acest motiv am organizat întrevederea cu reprezentanții Ministerului Administrației de Stat și Autonomiei Locale din Serbia, pentru a discuta despre integrarea europeană. Integrarea europeană a fost scopul principal în organizarea acestei vizite. Am crezut că este mai bine să organizăm această deplasare într-o țară candidată, nu una membră.



Serbia este țară candidată la aderarea la UE de zece ani. Cât de reale sunt șansele Republicii Moldova de a se integra?



Svetislav Pounovic: Sunt optimist că R. Moldova va fi mai rapidă în acest proces de integrare, deoarece poate utiliza foarte multe experiențe pozitive, evitând greșelile pe care alte țări le-au comis. Serbia a învățat de la Bulgaria, Republica Moldova învață de la Serbia și de la alte țări și cred că va reuși mult mai rapid să realizeze acest obiectiv.



Care este rolul CALM în tot acest proces?



Svetislav Pounovic: Este foarte important ca asociațiile naționale ale autorităților locale să consolideze poziția membrilor săi, să identifice cele mai bune soluții și apoi, la diferite niveluri, să promoveze interesele membrilor săi. Este o parte inevitabilă a democrației locale. Sunt mai mult decât sigur că democrația locală nu ar exista dacă nu ar fi asociațiile naționale ale APL care să protejeze drepturile autorităților locale.