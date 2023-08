Vizualizări: 92

La final de mandat al aleșilor locali, primari, deputați, miniștri și parteneri de dezvoltare s-au întrunit în cadrul Consiliului de Administrare al CALM!

14 August 2023 — Circa 100 de primari și reprezentanți ai autorităților centrale s-au reunit la 11 august în cadrul ședinței extinse a Consiliului de administrare al CALM. Evenimentul a avut loc în contextul în care actualul mandat al aleșilor locali se apropie de sfârșit, fiind momentul oportun pentru a face bilanțul activității CALM și a aleșilor locali.



În deschiderea evenimentului, președinta CALM, Tatiana Badan, le-a mulțumit aleșilor locali pentru că au dat dovadă de dedicație și au schimbat lucrurile în localitățile pe care le gestionează. „Succesul CALM constă în unitatea noastră, iar ceea ce am reușit să realizăm a fost datorită efortului comun", a declarat președinta CALM.



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a făcut o prezentare generală a activității CALM și a situației din administrația publică locală în perioada anilor 2022-2023. „CALM s-a consolidat ca o organizație neafiliată politic și reprezentativă, circa 2/3 din unitățile administrativ-teritoriale fiind membre ale asociației. Perioada 2022-2023 a fost una complicată pentru APL, cu ieșire dintr-o criză și intrare în altele, cu toate acestea, acest an a fost unul extrem de intens la capitolul comunicare cu membrii săi, cu autoritățile centrale, partenerii de dezvoltare, fiind realizate sute de activități, seminare, conferințe, întruniri cu factorii decizionali, dezbateri pe majoritatea temelor de interes major pentru APL."



Printre direcțiile principale de activitate ale CALM, Viorel Furdui a menționat consolidarea instituțională a asociației, inclusiv a rețelelor profesionale din cadrul CALM, dezvoltarea dialogului instituționalizat cu autoritățile centrale, participarea activă în procesul de elaborare și perfecționare a cadrului normativ, elaborarea studiilor și documentelor de poziție cu propuneri concrete, promovarea în spațiul public a drepturilor și intereselor APL, reprezentarea APL și dezvoltarea parteneriatelor pe plan internațional etc.



Printre problemele enunțate de directorul executiv al CALM au fost salarizarea precară în APL, consultarea selectivă a CALM/APL în cazul problemelor importante pentru administrația publică locală (decizia privind indemnizația la salariu de 1300 lei, elaborarea conceptului și strategiei de reformă a administrației publice, reforma în domeniul asistenței sociale, elaborarea Codului Electoral etc), descentralizarea financiară, delimitarea, înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile, achizițiile publice, excesul în acțiuni a organelor de control etc.



Tergiversarea lucrărilor de delimitare și înregistrare a bunurilor, politica de cadre în APL, reforma Consiliilor raionale, reducerea numărului de consilieri aleși au constituit, de asemenea, unele dintre temele discuției.



Mai mulți aleși locali au vorbit despre necesitatea de a institui garanții sociale pentru primari, astfel încât după o viață dedicată îmbunătățirii condițiilor de viață a oamenilor din comunitățile locale, primarii să nu fie nevoiți să supraviețuiască cu o pensie mizeră.



Un alt subiect adus în discuție a fost amalgamarea voluntară și lipsa de previzibilitate a acestei reforme. „Mai întâi este nevoie de modificarea Legii finanțelor publice locale, astfel încât să știm ce bugete vor avea localitățile amalgamate", au menționat aleșii locali.



Potrivit primarului municipiului Edineț, vicepreședintele CALM, Constantin Cojocaru, aceasta este o ședință în care privim în urmă, dar și în viitor. „R. Moldova este mai des cunoscută pe plan extern, în structurile europene și ale Parteneriatului Estic, datorită CALM decât Guvernului." De asemenea, potrivit primarului, în cele circa șase săptămâni de activitate a aleșilor locali „trebuie să reușim să ne reunim în cadrul unei ședințe comune cu primari din cele patru județe ale României care sunt limitrofe cu R. Moldova pentru a vedea ce putem face în comun în cadrul programului Interreg NEXT România-Republica Moldova."



O altă propunere a vicepreședintelui CALM a fost că primarii care sunt susținuți de majoritatea consilierilor locali să se adreseze la Curtea Constituțională în vederea restituirii din bugetul de stat a celor 1300 de lei supliment la salariul angajaților din APL care sunt achitate din bugetele locale. „Cred că toate primăriile din R. Moldova au fost furate deoarece salarizarea nu este o competență a administrației publice locale, iar experții CALM ar putea pregăti o sesizare în acest sens", a constatat vicepreședintele CALM.



Potrivit viceprimarului municipiului Chișinău, Ilie Ceban, Regulamentul Comisiei Electorale Centrale cu privire la desfășurarea campaniei electorale locale devine, practic, o bâtă în mâna puterii, iar primarii vor fi obligați să consulte orice anunț cu CEC. „Avem pregătit material informațional privind activitatea primăriei municipiului Chișinău, unde nicăieri nu este scris numele primarului și nu putem să informăm locuitorii capitalei despre ce s-a reușit să se realizeze. Nu înțelegem de ce unora li se permite să-și promoveze ziarul de partid, iar unor primari nu li se permite să informeze cetățenii despre ce s-a făcut. Ori jucăm după reguli egale, ori există riscul să ajungem la unele absurdități."



Ludmila Ceaglîc, primara comunei Calfa, Anenii Noi, de asemenea, a atras atenția asupra faptului că multe primării nu au resurse pentru a achita sporul la salariu de 1300 de lei. „Din luna iulie nu mai avem resurse suficiente pentru a achita drepturile salariale ale angajaților noștri, iar în situație similară se află multe alte primării. Am înaintat mai multe demersuri, am discutat cu unii deputați din Parlamentul R. Moldova dar, spre regret, până la această oră așa și nu am fost auziți."



În contextul discuțiilor despre amalgamarea voluntară a localităților, Maria Mihalcenco, primară de Pistruieni, raionul Telenești a amintit că acum 16 ani, când a devenit primară și a plecat din Chișinău în localitatea de baștină, ușa primăriei era sprijinită cu o piatră și legată cu o bucată de sârmă, nici celelalte instituții nu erau într-o stare mai bună. „Din experiența mea pot să vă spun că se dezvoltă doar localitățile în care există primării, celelalte rămân în umbră. Pentru a se produce amalgamarea este nevoie de dezvoltarea infrastructurii și de fonduri pentru a crea condiții pentru toți locuitorii, indiferent dacă au sau nu primărie în localitate."



Primarul orașului Rezina Simion Tatarov a mulțumit colegilor din Consiliul de Administrare al CALM pentru tot efortul care a fost depus, pentru implicarea în acești patru ani destul de complicați în ceea ce înseamnă identificare de soluții în interesul colectivităților locale. „Am avut pandemie, dar au fost foarte multe ședințe online și este important că nu a fost abandonată comunicarea între noi, edilii localităților din R. Moldova, deoarece actul de guvernare se produce în interesul cetățenilor, prin intermediul administrațiilor publice locale. Totodată, cred că grație mobilizării administrației publice locale vor fi preîntâmpinate unele derapaje care ar putea să se producă și chiar se produc în actul de administrare a țării prin intermediul diverselor regulamente adoptate în pripă și puse în aplicare." Simion Tatarov și-a exprimat speranța că R. Moldova va da dovadă de o deschidere mult mai mare în raport cu lumea civilizată, pentru că acolo este locul nostru, iar colegii din administrația publică locală de nivelul I vor depune toate eforturile pentru a ajunge parte a Uniunii Europene.



Primarii au adoptat Declarații/Adresări în care guvernarea centrală este atenționată privind capcanele noului Cod Electoral; salarizarea precară în APL și necesitatea suspendării pe durata campaniei electorale a tuturor controalelor și acțiunilor similare din partea organelor statului.



De asemenea, în cadrul evenimentului, CALM a semnat un acord de cooperare cu HOPE4PENTRU EDUCAȚIE -unul dintre ONG-urile cu cea mai rapidă creștere în Europa, care până în prezent a ajutat mii de oameni din R. Moldova și Ucraina, prin intermediul administrațiilor publice locale.



Totodată, aleșii locali au făcut cunoștință cu serviciile pe care le prestează URBIO – cel mai mare producător și dezvoltator de soluții pentru sistemele de iluminat public din România, în vederea sporirii eficienței energetice.



În partea a doua a evenimentului a fost adus un omagiu mai multor primari care au înregistrat rezultate remarcabile în dezvoltarea localităților lor și au contribuit la consolidarea CALM. Pentru promovarea dialogului instituțional cu CALM/APL și a unor inițiative legislative în interesul colectivităților locale au fost înmânate diplome președintei Comisiei Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Larisa Voloh; consilierei premierului R. Moldova în domeniul administrației Publice, Diana Chiriac; Ministrei Mediului Iordanca-Rodica Iordanov, Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu și Ministrului Energiei, Victor Parlicov. Printre partenerii de dezvoltare ai R. Moldova care contribuie la dezvoltarea comunităților locale au fost menționați Programul USAID Comunitatea Mea, Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC", UNDP, UN Women etc.



Evenimentul a fost organizat cu suportul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente" care are ca obiectiv conștientizarea importanței participării incluzive în procesele politice și electorale la toate nivelurile de guvernare pentru întreaga societate. Proiectul este implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.