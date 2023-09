Vizualizări: 60

Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, pentru presa din Ucraina: „Autoritățile noastre locale au susținut Ucraina inclusiv prin găzduirea unui număr semnificativ de refugiați”

7 Septembrie 2023 — Portalul ucrainean I-VIN.INFO a vorbit cu directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui, despre ideea creării asociației autorităților locale din R. Moldova în 2010, realizările în cei peste 13 ani de activitate și sprijinul pentru Ucraina. Scopul principal al CALM este de a uni toate APL ale țării. Încă de la început, fondatorii CALM au reușit sa se asigure ca vocea autorităților locale să fie auzită, atât de către autoritățile centrale ale statului, cât și la nivel european.



CALM funcționează din 2010. Care este scopul creării sale?



Să începem cu faptul că în țările noastre există o anumită scindare a societății. Chiar și în R. Moldova a fost o perioadă când autoritățile locale din diferite regiuni nu erau unite, iar vocea lor nu era luată în considerare la nivel central. Atunci s-au adoptat legi care nu reflectau punctul de vedere al comunităților locale, primarilor, consilierilor etc. Din păcate, guvernările centrale acționau doar după principiul „dezbină și stăpânește”.



Până în anul 2010 am avut vreo opt asociații diferite ale APL care au fost, în mare parte, politizate. Adică, ori autoritățile, ori partidele au încercat să stabilească controlul asupra acestora.



Astfel, a fost o perioadă lungă de creare a CALM. Abia în 2010 am reușit să-i unim pe toți într-o singură asociație. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără ca toată lumea să înțeleagă că „era despărțirii” trebuie să se încheie. Ne-am unit pentru ca vocea autorităților și comunităților locale să fie auzită mai ferm și să fie luată în considerare la soluționarea diverselor probleme.



Prin urmare, din 2010 am încercat să aderăm la acest principiu: stăm departe de partide și autorități, ne poziționăm ca neangajați politic și dacă este ceva de criticat, atunci criticăm. Dar, în același timp, rămânem parteneri. În concluzie putem spune că ne mișcăm într-o direcție corectă.



Care este scopul principal al Congresului?



Deși nu ne-a fost ușor, am reușit să rezistăm toți acești 13 ani. Ne-am arătat în mod clar independența, neutralitatea, principiile. Prin urmare, astăzi, cei care apelează la noi cu anumite întrebări pot obține un punct de vedere obiectiv, indiferent de situație sau problemă. Acest lucru a fost înțeles de către autoritățile de la toate nivelurile, iar asociații asemănătoare nu există în R. Moldova.



Scopul principal al organizației noastre sau al organizațiilor similare este protecția drepturilor și intereselor comunităților locale. Reprezentăm comunitățile locale la nivelul Parlamentului Moldovei și al lumii. Participăm la diverse dezbateri pe probleme ce vizează autoritățile locale. De regulă, majoritatea legilor, actelor sau hotărârilor adoptate la nivelul Parlamentului vizează comunitățile locale, acolo se propun soluții la probleme economice, financiare, sociale etc. Acesta este mandatul principal pentru asociații precum CALM. În esență, experiența europeană a fost adaptată realităților noastre.



Care sunt principalele realizări ale CALM de-a lungul tuturor acestor ani de activitate?



Avem mai multe realizări. Cel mai important lucru pe care am reușit să-l facem a fost să unim autoritățile locale din toate raioanele. Acest lucru este important și pentru că toate sunt foarte diferite, dacă vorbim despre etnie, opinii politice etc. Deja trei sferturi din comunitățile locale sunt membre ale organizației noastre. Printre acestea sunt orașele importante: Bălți, Chișinău, Comrat etc. Când suntem uniți, este cu adevărat mai ușor să obținem rezultate. Peste 800 din cele 890 de municipalități din Republica Moldova sunt membre ale CALM. Acest lucru înseamnă mai mult potențial și oportunități.



În al doilea rând, am reușit să sporim interesul publicului față de problemele comunităților locale: de-a lungul anilor, problemele din administrația publică locală au ajuns la nivel național. Autonomia locală și descentralizarea sunt acum pe buzele tuturor. Toată lumea ține cont de probleme și caută soluții. De fapt, de la fiecare guvernare, am reușit să „smulgem” ceva (competențe, resurse etc.). Și, în general, despre comunitățile locale se vorbește ca fiind entități care au propriul punct de vedere. A început să se creeze o cultură a comunicării între autoritățile centrale și locale. Participăm la ședințele de Guvern, avem posibilitatea să ne expunem punctul de vedere.



Când au existat situații dificile am reușit să protejăm drepturile comunităților locale. Am creat o structură de comunicare – Comisia Paritară, membrii căreia jumătate sunt miniștri, iar jumătate sunt delegați de CALM. Scopul este de a discuta la cel mai înalt nivel probleme privind autonomia financiară, descentralizarea etc. Această Comisie este prezidată de Prim-ministrul și Președinta CALM. Acest mecanism a început să funcționeze abia în ultimul an. Au fost șase întâlniri destul de productive.



Un alt rezultat este că am reușit să obținem dreptul comunităților locale de a se adresa la Curtea Constituțională. Acest lucru înseamnă că fiecare Consiliu local are dreptul să meargă acolo și să ceară abrogarea unei legi sau a unui regulament care încalcă autonomia locală, principiile descentralizării și principiile constituționale.



Avem rezultate și în domeniul financiar. În ultimii ani s-a decis ca 100% din impozitul pe salarii să rămână în localitățile rurale. Orașelor și majorității centrelor raionale le revin 50%. Acest lucru a completat semnificativ bugetele locale. De asemenea, taxa rutieră este repartizată comunităților în proporție de 100% pe cap de locuitor. Sunt resurse importante, mai ales că în cei 20 de ani de până la crearea CALM, în bugetele locale ajungeau extrem de puțini bani.



Anterior, toate resursele erau concentrate la centru și distribuite după criterii politice. Desigur că taxa de drumuri nu este perfectă și avem discuții privind îmbunătățirea ei, mai ales că localitățile sunt de dimensiuni diferite. Dar, în comparație cu ceea ce a fost, este destul de semnificativ. De asemenea, am reușit să-i convingem pe legiuitori să elimine toate pragurile pentru stabilirea taxelor și impozitelor locale. Adică, limita acestor taxe sau impozite sunt stabilite exclusiv de către administrația locală.



În al cincilea rând – din acest an, banii pe drumuri sunt cu destinație generală și pot fi folosiți în alte scopuri, inclusiv pentru a cofinanța proiecte. Acest lucru înseamnă că aceste resurse au devenit o parte cu drepturi depline a fondurilor bugetului local.



În afară de aceasta, am reușit să anulăm la Curtea Constituțională mai multe legi privind plafonarea impozitelor și taxelor. Parlamentul a încercat de mai multe ori să stabilească limite la sumele impozitelor care pot fi impuse de autoritățile locale.



La nivel internațional am reușit ca vocea comunităților locale din Moldova să fie auzită. Am fost alături de Consiliul Europei la elaborarea deciziilor privind situația democrației locale de la noi și am elaborat recomandări specifice pentru autoritățile statului. Am participat la crearea acestor recomandări care, ulterior s-au transformat într-un document oficial al Consiliului Europei. Am elaborat chiar și o „Foaie de parcurs” pentru aplicarea acestor atribuții ale autorităților centrale din Republica Moldova. Este ca o garanție că autoritățile își vor ține promisiunile.



Afectează războiul din Ucraina activitățile asociației?



În primul rând, din 2014, când Crimeea a fost anexată, CALM a încercat să sprijine moral Ucraina. Eram atunci la Consiliul Europei și am inițiat acolo o acțiune de susținere a vecinilor noștri. În ziua în care Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a adoptat o declarație ca urmare a anexării Crimeii în Ucraina era și Ziua R. Moldova. Am decis să ne susținem prietenii din Ucraina și am cântat o melodie în ucraineană – „Chervona Ruta”.



CALM a sprijinit Ucraina și după invazia pe scară largă. Am condamnat agresiunea din partea Federației Ruse. Autoritățile noastre locale au ajutat și prin găzduirea unui număr semnificativ de refugiați. La acea vreme, Guvernul central abia începea să ia anumite decizii în acest sens, iar administrația locală, dimpotrivă, a acționat prompt, chiar dacă legislația nu respectă principiile autonomiei și descentralizării și limitează capacitatea autorităților de a răspunde rapid la evenimentele de urgență. Pe baza acestei experiențe, CALM a efectuat o analiză și a venit cu o recomandare de modificare a legislației.



După ce a început invazia pe scară largă, în țara noastră au apărut multe probleme care au fost soluționate prin intermediul nostru. Am organizat întâlniri online cu reprezentanții ministerelor, autorităților centrale și locale, pentru că au fost multe probleme ce vizau refugiați, accesul acestora la educație etc. Am înființat chiar și un centru de criză pentru a oferi servicii de consiliere. Au fost probleme privind recepționarea ajutorului umanitar, pentru că legislația era depășită și nimeni nu credea că se poate întâmpla așa ceva. În general, au învățat din mers. Am fost incluși în diferite grupuri care au fost create în legătură cu asta.



Cum credeți, există organizații similare CALM în Ucraina?



Există diferite asociații puternice în Ucraina. Au venit chiar să ne viziteze și am făcut schimb de experiențe. Totuși, Ucraina nu poate fi comparată cu Moldova în ceea ce privește teritoriul sau populația. Prin urmare, în cazul nostru, este destul de logic să avem o singură organizație – cum ar fi CALM – spre deosebire de Ucraina.



Urmărim activitatea Asociației Orașelor din Ucraina. Asociația Comunităților Teritoriale Unite se dezvoltă, de asemenea, activ. Ne-am întâlnit cu acești colegi de mai multe ori în diferite țări, așa că am stabilit relații reciproce bune. În plus, aveți Asociația Ucraineană a Consiliilor Raionale și Regionale.



Știu că a existat problema divizării atunci când s-a încercat crearea unui Congres care să reprezinte toate asociațiile. Nu știu la ce etapă este acest proces acum, dar sunt sigur că vor putea fi depășite toate problemele.



Având în vedere experiența unei alte țări mari – România, care are un număr mare de asociații, nu cred că este nevoie ca Ucraina să creeze ceva asemănător CALM. Merită să răspundem la întrebarea dacă astfel de organizații sunt necesare în stat. În această etapă, asociațiile ucrainene sunt reprezentate de profesioniști care au multe de oferit, mai ales în materie de analiză. Desigur, toată lumea are dificultăți, dar acestea trebuie să fie depășite.



Interviul în limba ucraineană poate fi găsit aici:



https://i-vin.info/news/ob%E2%80%99yednannya-ta-mozhlivist-vidminiti-zakoni–yak-funkcionuye-kongres-miscevih-vlad-moldovi-6531.html?fbclid=IwAR3b4hueLRCbZ7qBMfOloiK-Mp7ZOy1P741DNN3AkPDfuBtZqizmRU3cVpA