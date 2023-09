Vizualizări: 45

Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IX-a

— Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, organizează, în perioada lunilor septembrie-octombrie 2023, o serie de evenimente în contextul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IX-a.Evenimentele incluse în agenda Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord se vor desfășura la Sângerei, Soroca, Bălți și în alte localități. Detaliile complete privind data și ora, precum și modalitatea de participare la fiecare eveniment în parte vor fi anunțe în prealabil./Incugatorul de Afaceri Sângerei, str. Nicolae Testemițanu, 5/ – Ziua ușilor deschise la Incubatorul de Afaceri Sângerei cu ocazia celor 10 ani de activitate./Palatul de Cultură din Soroca, str. Independenței, 74/ – Soroca Forum 2030; expoziția proiectelor de dezvoltare regională implementate în orașele din Regiunea Nord./Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, str. Sf. Nicolae, 98A/ – Inaugurarea lucrărilor de renovare energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, proiect finanțat de Uniunea Europeană./Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek”, str. Alexandr Pușkin, 38/ – Seminarul „Specializare inteligentă – perspective de dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Nord”.– Recepții la terminarea lucrărilor în cadrul mai multor proiecte de dezvoltare regională.– Workshop tematic în cadrul proiectului „Dezvoltarea digitală a agroturismului în Regiunea de Nord al Republicii Moldova”.– Vizitele partenerilor de dezvoltare din Polonia și Slovacia.Prin această suită de evenimente, ne-am propus să desfășurăm acțiuni orientate spre impulsionarea competitivității orașelor din nordul țării și să promovăm specializarea inteligentă în regiune. Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord ne oferă o excelentă oportunitate pentru a stabili noi conexiuni de colaborare, valorificând totodată parteneriatele existente.Evenimentul Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IX-a, este organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, în parteneriat cu GIZ Moldova, Solidarity Fund PL in Moldova, Oficiul Mareșalului Voievodatului Polonia Mare (Wielkopolska), Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, PRO4CE (Republica Slovacă), Zona Economică Liberă „Bălți”, Zona Economică Liberă „Ungheni Business”, incubatoarele de afaceri, autorități publice locale, orașele-poli de creștere și antreprenori din nordul țării.