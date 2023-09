Vizualizări: 71

Turul afacerilor sociale a continuat și în 2023

22 Septembrie 2023 — În Republica Moldova sunt întreprinderi și afaceri sociale care pot fi exemplu pentru viitorii antreprenori și organizațiile societății civile care doresc să contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării. În acest sens, Centrul CONTACT, în parteneriat Fundația Est-Europeană și Asociația Businessului European a continuat și-n 2023 turului național al întreprinderilor sociale.



Descoperiți întreprinderile sociale vizitate în anul 2022 pe www.contact.md



În vara 2023, 20 de reprezentanți ai întreprinderilor sociale și organizații ale societății civile au vizitat, timp de 2 zile, întreprinderile sociale: Centrul de dezvoltare pentru copii „Poveste” din orașul Anenii Noi (aflați istoria lor aici), întreprinderea socială „Eco Life For You”, Stupina „Darul Albinelor" din satul Cimișeni, raionul Criuleni, întreprinderea socială „Popasul Dacilor” din Cobîlea, raionul Șoldănești și întreprinderea socială „Ilinca Service” din orașul Orhei.



Întreprinderea socială „Ilinca Service” din orașul Orhei



Întreprinderea „Ilinca Service” este fondată de organizația neguvernamentală „Filantropia Creștină” care activează în orașul Orhei și este cunoscută pentru munca și activitățile filantropice, de sprijin, oferite grupurilor vulnerabile din comunitate.

„Suntem un pionier al filantropiei, care oferă servicii sociale și educaționale comunității. Activăm de 10 ani, timp în care am reușit să facem multe fapte bune” povestește Sergiu Aga, fondatorul organizației.

Din 2015, până acum, organizația a oferit servicii educaționale, cursuri de integrare socio-profesionale și dezvoltare personală pentru peste 300 de femei și bărbați din comunitate. Alte 50 de persoane, oameni ai străzii, beneficiază pe timp de noapte de posibilitatea de a face un duș, de a primi o haină curată și de a dormi pe timp de noapte. De asemenea, oferă servicii pentru femeile victime ale violenței și persoanele în etate.

Pentru a avea resurse necesare de a răspunde la nevoile beneficiarilor, organizația a creat o întreprindere socială numită „Ilinca Service” care oferă comunității posibilitatea de a învăța cum se coase și brodează o haină națională. În cadrul afacerii sociale, au fost create 5 locuri de muncă, iar alte peste 100 de persoane au primit suport la angajarea în câmpul muncii.



Întreprinderea socială „Popasul Dacilor” din Cobîlea, raionul Șoldănești



La muzeul din satul Cobîlea ne-a întâlnit Svetlana Mantea, fondatoarea organizației neguvernamentale „Bella Getica”. Organizația își propune să dezvolte comunitatea și să creeze condiții de trai decent pentru oamenii din localitate.



„Organizația are o experiență de peste 7 ani, timp în care am contribuit la fondarea unui muzeu, pentru a păstra tradiția, dar și pentru a valorifica potențialul antreprenorial și turistic” povestește Svetlana.



Sala din muzeu poate fi utilizată pentru conferințe, sunt camere pentru cazarea vizitatorilor, care este o sursă de venit pentru serviciile organizației destinate persoanelor vulnerabile din localitate. „Avem o întreprindere socială care oferă servicii de alimentație gratuită pe timp de iarna pentru persoane cu dizabilități și pensionari. Circa 30-40 de persoane pe perioada rece sunt hrănite gratuit cu un prânz cald”, adaugă Svetlana. Întreprinderea socială mai oferă și servicii de alimentare la comandă, astfel au reușit să deschidă 6 locuri de muncă pentru oamenii din localitate.



Și nu se opresc aici, în viitor planifică să dezvolte și servicii de cazare pentru persoanele în etate din comunitate, pentru că, spun ei, doar așa se poate dezvolta o comunitate, îngrijind unul de celălalt.





În rezultatul vizitelor, antreprenorii sociali au avut posibilitatea de a stabili unele parteneriate dar și de a se inspiră pentru a-și dezvolta propriile afaceri.



Turul a fost organizat în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei.