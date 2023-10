Vizualizări: 6

Viceprimarul orașului Gnivani, Ucraina, Vitalii Mazur: „Sperăm că vom încheia războiul cu victoria noastră și în Europa nu vor mai fi asemenea evenimente terifiante cum sunt acum”

18 Octombrie 2023 — Vitalii Mazur, viceprimar al orașului Gnivani, regiunea Vinița, Ucraina, alături de alți colegi primari din țara sa, a participat la campionatul de fotbal între aleșii locali cu genericul „Uniți pentru pace și solidaritate cu Ucraina”. Evenimentul s-a desfășurat la începutul lunii octombrie, în Republica Moldova, la inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu suportul Asociației Comunelor din România (ACoR) și a Federației de Fotbal din R. Moldova și a întrunit echipe de primari din Ucraina, România, Cehia, Slovacia și Republica Moldova. În cadrul unui interviu pentru calm.md, viceprimarul orașului Gnivani vorbește despre realitățile din țara sa, atribuțiile autorităților locale în această perioadă marcată de războiul inițiat de Rusia, despre importanța schimbului de experiență între primarii din mai multe țări, dar și despre ce îi motivează pe ucraineni să creadă că vor ieși victorioși din acest război.



Povestiți-ne despre competiția la care ați participat în Republica Moldova?



Vitalii Mazur: Congresul Autorităților Locale din Moldova a invitat selecționata de fotbal a primarilor din Ucraina la această competiție unde mai participă echipele primarilor din România, Cehia, Slovacia și Republica Moldova. Acest turneu este în susținerea Ucrainei, a ceea ce se întâmplă în țara noastră. Suntem recunoscători moldovenilor și tuturor popoarelor europene care susțin Ucraina în această perioadă cumplită.



Și noi vă mulțumim pentru că luptați inclusiv pentru pacea noastră…



Vitalii Mazur: Din păcate, noi niciodată nu ne-am gândit că în sec XXI ar putea exista așa ceva în țara noastră. Ucrainenii sunt oameni obișnuiți, care vor să trăiască în pace, care își doresc să îmbrățișeze valorile europene, să devină parte a Uniunii Europene dar, din păcate, vecinii nu au avut asta în planul lor, iar această metodă radicală precum războiul nu a fost prevăzută de nimeni.



Prin ce se deosebește activitatea primarilor pe timp de război?



Vitalii Mazur: Când s-a început războiul am primit mulți refugiați din alte regiuni ale Ucrainei, atunci armata rusă își dorea să cucerească Kievul, erau foarte multe victime, mulți oameni au fost uciși și foarte mulți ucraineni plecau în zona de vest a Ucrianei, în centrul Ucrainei, mulți au plecat în Europa pentru a-și proteja familiile și viețile. Primirea refugiaților și lucrul cu ei a făcut parte din activitatea noastră. În afară de această, pregătim adăposturi antiaeriene, facem reparație în ele, inclusiv pentru școli și grădinițe, deoarece în toată Ucraina zboară rachete și nimeni nu este în siguranță, fie în centrul Ucrainei, la Nord, Sud, Est sau Vest. Din păcate, apărarea antiaeriană nu reușește să facă față tuturor acestor atacuri și rachetele pot cădea în orice oraș. Protejarea locuitorilor noștri face parte, de asemenea, din atribuțiile primarilor, pe lângă celelalte obligații care le-am avut mereu, precum serviciile pentru cetățeni și îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora.



Despre pierderile umane ale Ucrainei nu se prea vorbește la nivel oficial. Mulți bărbați din Gnivani au murit de la declanșarea acestui război?



Vitalii Mazur: Din păcate, mai mult de 40 de oameni deja au murit și, din păcate, noi, autoritățile locale, împreună cu locuitorii, foarte des mergem la înmormântări pentru a-i petrece pe tinerii bărbați ai neamului nostru care trebuiau să trăiască dar care, apărându-ne pe noi și pacea din orașele noastre, și-au pierdut viața.



Ce vă motivează să credeți în victorie?



Vitalii Mazur: Nu avem o altă soluție. Noi știm că Rusia este o țară dictatorială și dacă cumva va acapara puterea în Ucraina, atunci oamenii cu viziuni proeuropene, iar aceștia sunt în majoritate absolută în țara noastră, ei pur și simplu nu vor avea viață în țara lor, nici copiii lor, iată de ce nu avem altă soluție decât victoria și înțelegem că nu ne putem preda.



Ce înseamnă pentru Dvs. acest schimb de experiență cu primarii din R. Moldova, România, Cehia și Slovacia?



Vitalii Mazur: Este foarte important deoarece noi căutăm parteneri în țările Uniunii Europene. Recent am semnat un acord de parteneriat cu colegii din Italia, polonezii ne sunt buni parteneri, acum purtăm discuții cu nemții și slovacii. Ne dorim să preluăm din experiența primarilor europeni, vrem să învățăm de la ei. În același timp și noi am acumulat o experiență bogată de activitate în perioade de crize și nu doar. Avem și reforme interesante în domeniul administrativ-teritorial, descentralizării și vrem să ne împărtășim impresiile. Al doilea moment important este că UE alocă fonduri care în formă de granturi pot fi atrase în Ucraina, inclusiv prin metode de cooperare dintre municipalități.



Într-adevăr, Ucraina este susținută de foarte multe state. Simțiți acest suport la nivel de municipalitate?



Vitalii Mazur: Să știți că prietenii și partenerii noștri din Polonia ne-au ajutat chiar din primele zile ale războiului dar și mai târziu. Polonezii, de asemenea, ne-au ajutat foarte mult, mai ales în momente critice. În general, în această perioadă, cei care aveau prieteni și parteneri în alte țări au simțit susținerea acestora, pentru noi acesta este un lucru extrem de important.



Mulți refugiați din Ucraina sunt și în R. Moldova. V-ați așteptat ca statul nostru mic să fie atât de deschis?



Vitalii Mazur: Noi le suntem recunoscători moldovenilor pentru inimile lor bune și pentru că ajută oamenii noștri să-și salveze viețile în aceste momente dificile. Sperăm că vom încheia războiul cu victoria noastră și în Europa nu vor mai fi asemenea evenimente terifiante cum sunt acum.