Democracy Tech Hackathon 2023: opt idei inovatoare la final!

Chișinău, 31 Octombrie 2023 — După două zile de muncă, Democracy Tech Hackathon s-a încheiat cu opt idei inovatoare și un premiu în valoare de 1000 de dolari pentru echipa câștigătoare



27 și 28 octombrie au marcat zilele democrației și inovației tehnologice la Chișinău. Democracy Tech Hackathon, care promovează valorile democrației și libertății, a avut loc la Artcor, fiind organizat de Yep!Moldova în parteneriat cu Fundația Alliance of Democracies, cu susținerea financiară oferită de USAID Moldova. Evenimentul a adus împreună peste 40 de participanți IT, designeri, antreprenori și susținători ai democrației pentru a dezvolta soluții care ar aborda provocările democrației moderne.



La eveniment au participat 10 echipe, opt dintre care au ajuns finaliste, primind posibilitatea să-și prezinte inovațiile în fața juriului. Evenimentul a atras un grup divers de participanți cu vârste cuprinse între 15 și 47 de ani, inclusiv elevi de la Liceul Spiru Haret și Liceul Aristotel, care s-au remarcat prin idei inovative menite să contribuie la dezvoltarea democrației.



Ideile prezentate au fost variate și inovatoare. Printre proiectele demne de luat în considerare se numără un „sistem hibrid de votare cu autentificare" prezentat de echipa „Marmoris” de la Liceul Aristotel, care a inclus chiar construcția unui robot pentru validarea buletinelor de vot. Echipa a câștigat marele premiu de 1000 de dolari, dar și posibilitatea de a-și prezenta soluția în Danemarca, în mai 2024, participând la Summit-ul pentru Democrație de la Copenhaga.



Alte proiecte inovatoare au inclus un joc online care simulează dezbaterile parlamentare, prezentat de echipa „Justice League” de la Liceul Spiru Haret, un chatbot pentru demistificarea inteligenței artificiale și protecția consumatorilor, prezentat de echipa „Wise Agile”, și o aplicație pentru gestionarea rețetelor medicale și monitorizarea sănătății personale, prezentată de echipa „ProPharma”.



Echipa câștigătoare din acest an, „Marmoris” de la Liceul Aristotel, va beneficia de mentorat din partea Fundației Alliance of Democracies și va reprezenta Republica Moldova la Democracy Summit din Copenhaga în 2024.



Acest eveniment a fost implementat de către Yep!Moldova și Alliance of Democracy, cu suportul acordat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Programului Comunitatea Mea, implementat de IREX.





Despre Yep!Moldova:



Yep! Moldova este o organizație care susține dezvoltarea startupurilor aflate la etape incipiente și promovează gândirea antreprenorială. Începând cu anul 2018, Yep!Moldova a organizat peste 100 de evenimente locale, regionale și internaționale, cu participarea a peste 10,000 de persoane – fondatori de start-up-uri, experți în domeniul antreprenorial, studenți, elevi, profesori. Viziunea Yep!Moldova este să dezvolte o generație de oameni care gândesc antreprenorial.



Despre Fundația Alliance of Democracies:



Fundația Alliance of Democracies, fondată în 2017, își propune să devină „megafonul” principal pentru cauza democrației la nivel mondial. Această organizație non-profit își dedică activitatea promovării democrației și piețelor libere în întreaga lume, prin inițiative precum Summit-ul pentru Democrație de la Copenhaga și Dezvoltarea Afacerilor și Tehnologiei pentru Libertate și Democrație.



Despre Programul Comunitatea Mea:

Programul Comunitatea Mea este un program de opt ani (2018 -2026), finanțat de USAID și implementat de IREX, care consolidează administrația locală din Moldova pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni. Programul sporește capacitatea administrației locale din Moldova de a oferi servicii municipale de calitate, de a crește veniturile deținute la nivel local și de a implica în mod semnificativ cetățenii, colaborând în același timp cu autoritățile de la nivel național pentru a avansa reformele de descentralizare. La moment, programul colaborează cu 123 de primării din Republica Moldova. Din 2018, programul a oferit sprijin pentru peste 90 de comunități și 1,47 milioane de cetățeni. Valoarea totală a investițiilor USAID în programul Comunitatea mea în cei 8 ani de implementare va constitui 35,5 milioane de dolari SUA.