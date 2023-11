Vizualizări: 66

E-Platforma pentru Guvernarea Locală a CALM – suport digital inedit pentru APL din Republica Moldova: e-learning, servicii, expertiză, resurse, și cele mai bune practici!

1 Noiembrie 2023 — În lumea modernă puternic interconectată și în schimbare rapidă, tehnologia a inaugurat o nouă eră a vieții, muncii, învățării și utilizării serviciilor. Digitalizarea instruirilor și a serviciilor permite beneficiarilor să-și dezvolte și valorifice capacitățile profesionale într-un ritm cu dinamica accelerată a proceselor globale.



Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu suportul Proiectului de Implicare Civică în Guvernarea Locală MĂ IMPLIC (implementat de Skat Consulting Ltd, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)) a lansat în iunie 2022 E-Platforma pentru Guvernarea Locală, în vederea acordării unui instrument digital flexibil, accesibil și rentabil, necesar reprezentanților autorităților publice locale în activitatea de prestare a serviciilor publice cetățenilor.



Actualmente, e-platforma oferă cursuri de instruire și servicii de suport online, precum și resurse, accesibile într-un singur spațiu informațional, la orice oră, din orice locație din țară.



De instruirile și serviciile disponibile pe e-platformă pot beneficia primarii, consilierii localii, funcționarii publici din primăriii, dar și din alte autorități publice, precum și alți specialiști din domenii conexe.



La moment, pe e-platformă sunt înregistrați aproape 1000 de utilizatori din mai mult de 400 de primării din Republica Moldova.



Pe e-platformă sunt disponibile cursuri esențiale pentru consolidarea capacităților profesionale ale angajaților din cadrul APL, de care au beneficiat deja aproape 300 de persoane: „Sistemul administrației publice locale (APL): locul, rolul și statutul juridic”; „Repere privind serviciul public la nivel local. Descentralizarea serviciilor publice”; „Managementul finanțelor publice locale”; „Achizițiile publice la nivel local. Aspecte introductive și repere practice”.



De asemenea, e-platforma oferă beneficiarilor mai multe servicii, cum ar fi întrebări și răspunsuri frecvente, consultații on-line în domeniile de activitate pentru reprezentanții autorităților publice locale, precum și mai mult de 80 de modele de documente care pot fi utilizate în activitatea cotidiană a acestora.



Utilizatorii e-platformei au la dispoziție circa 80 de resurse (ghiduri, studii, prezentări, video etc.) în diverse domenii de interes precum: Transparență și Guvernare Deschisă, Prevenirea și Combaterea Discriminării, Eficiență Energetică, Servicii ale Camerei de Comerț și Industrie, Cooperarea Intercomunitară, Integritate și Conflicte de Interese, Egalitatea de Gen, Finanțe, Juridice, Elaborarea Proiectelor, Proprietate Publică, Resurse Umane, Consultări Publice, Procesul Electoral, Mediu și Schimbări Climatice, Mobilizarea Resurselor, Servicii Comunale, Servicii Publice, Construcții, Iluminat Stradal și Workshop.



Pe e-platformă au fost organizate 12 webinare și sesiuni de instruire, la care au participat peste 2000 de beneficiari. Înregistrările video sunt disponibile pentru toți reprezentanții autorităților publice locale care s-au înregistrat pe e-platformă.



Prin lansarea e-platformei, CALM a urmărit atingerea mai multor obiective importante cum ar fi: oferirea online a instruirilor, serviciilor și resurselor necesare membrilor săi; perfecționarea profesională a membrilor CALM prin digitalizarea acestui proces, făcându-l accesibil de utlizat pe scară largă, precum și dezvoltarea și consolidarea instituțională a CALM prin diversificarea metodelor de instruire și oferire a unei multitudini de servicii.



Echipa de profesioniști a E-platformei pentru Guvernarea Locală a CALM, în persoana Cătălinei Scorțescu (administratoare a e-platformei), Carolinei Furdui (consultantă suport online) și a lui Alexandru Palii (consultant IT), concentrându-se pe experiențele personalizate de învățare și utilizare a serviciilor de către beneficiarii săi, va continua dezvoltarea și furnizarea de noi instruiri, servicii și resurse online cu impact major pentru creșterea profesională și competitivitatea reprezentanților autorităților publice locale din Republica Moldova.