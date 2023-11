Vizualizări: 51

Afacerile verzi, viitorul economiei. Află istoriile oamenilor care înverzesc economia țării

20 Noiembrie 2023 — Din anul 2020 familia Mușinschi a deschis ușile pensiunii „Vila Dorului” din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Muncind mai mulți ani la un sanatoriu, Victoria Mușinschi și-a dorit enorm să-și valorifice experiența acumulată în cadrul propriei afaceri. Nu ar fi reuși fără suportul financiar al familiei, atât mama, cât și soțul său au muncit peste hotare, iar economiile au fost investite în afacere. În câțiva ani Victoria a înțeles că trebuie să-și ecologizeze afacerea, așa a ajuns să beneficieze de suport în generarea ideii și dezvoltarea unui plan de afacere verde.



„Aceste instruiri m-au ajutat atât la completarea formularelor pentru aplicare la finanțare, cât și ceea ce ține de marketing, de ecologizarea afacerii. Deja am implementat o parte din lucrurile învățate la instruiri. Am instalat panourile fotovoltaice, acum avem planificată instalarea unei stații de alimentare pentru automobilele electrice. Cumpărăm toate soluțiile în vase mari și am eliminat vasele mici. O parte din băuturi am optat să le primim în sticlă pentru a putea returna recipientul, să nu avem surplus de gunoi”, spune antreprenoarea de la Molovata Nouă.



La început antreprenorii cred că nu vor avea venit în urma unei afaceri verzi



Administratoarea Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă, Adelina Barbăneagră spune că la început antreprenorii sau viitorii inițiatori de afaceri sunt sceptici atunci când li se propune să lanseze o afacere verde.



„Prin intermediul treningurilor organizate, participanții au posibilitatea să afle cât mai multe despre o afacere verde, pentru că pentru mulți ideea unei astfel de afaceri era o afacere pur ecologică și poate că mulți dintre ei nu se regăseam în așa gen de activitate. Le-a fost explicat că o afacere verde este de fapt una care trebuie și să le aducă profit și orice componentă de reutilizare a deșeurilor, resturi din activitatea întreprinderii și refolosirea în continuare a acestora este o componentă verde și ei au înțeles asta. Așa au devenit mai entuziasmați și mai deschiși spre a lansa astfel de afaceri. La început le era frică să zică: „Uite eu nu vreau să lansez o afacere verde”, crezând că nu vor reuși pentru că nu vor avea venit”, spune administratoarea Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă, Adelina Barbăneagră.



Organizația Internațională a Muncii va oferi finanțare pentru cele mai bune planuri de afaceri verzi.



„Menirea noastră este de a ajuta antreprenorii în dezvoltarea afacerilor. A fost o inovație pentru raionul nostru, nemaiavând o colaborare anterioară cu Organizația Internațională a Muncii. Am considerat că este o oportunitate bună să promovăm afacerile verzi, ele în general sunt în trend, dar sunt și atât de necesare în comunități”, mai spune Adelina Barbăneagră.



Vera Caminschi are o experiență de peste 28 de ani în afacerea clasică, acum însă și-a dorit să schimbe direcția activității sale și să investească într-o afacere verde.



„Vin din domeniul afacerilor, dar acum am înțeles cât de important să ne reprofilăm. S-au schimbat timpurile, s-au schimbat necesitățile, s-au schimbat cerințele și evident este nevoie să ne schimbăm și noi ca activitate și mentalitate. Afacerea mea este din domeniului agroturismului, implic și vârstnicii din localitatea în afacerea mea”, spune femeia de afaceri.



Programele de formare managerială au ajutat-o în lansarea și dezvoltarea afacerii sale



„Sunt deschisă și chiar merg la toate instruirile propuse, mai ales că acum puteam să participăm online și este practic. M-au ajutat enorm la lansarea afacerii, dar în special am aflat cum pot aplica și câștiga finanțare”, spune Vera Caminschi, care precizează că pe viitor își dorește să dezvolte atelierul de pregătire a colacilor, pâinii și cozonacilor. O activitate în care vor fi implicați turiștii veniți la Văleni.



Pensiunea care poate găzdui acum două familii se află în satul Văleni, raionul Cahul. Satul care a fost desemnat drept unul dintre cele mai frumoase locuri turistice din lume de către World Tourism Organization, care a ales localitatea din sudul R. Moldova din alte 260 de aplicații din 60 de state. O pensiune unde va fi folosită energia regenerabilă, asta își dorește acum antreprenoarea.



„La Văleni am stabilit niște trasee haotice, nestabilite din timp, ceea ce știu doar băștinașii. Așa ajungem să vedem priveliștea panoramică Colinele de Aur, care la apus de soare este pur și simplu un spectacol extraordinar, care se petrece pe Lunca Prutului. Iar răsăritul îl întâlnim la Rezervația Prutul de Jos. M-am convins că trăim timpuri când deja lumea a obosit de tot înseamnă lux. Luxul este în vogă doar pentru o scurtă perioadă de timp, tradiționalul – o veșnicie”, povestește Vera Caminschi.



Succesul și continuitatea unei afaceri constă în cât de mult afectează societatea și mediul înconjurător. Distribuirea unor produse ecologice, ambalajele biodegradabile sau alte metode, conduc la crearea unei imagini favorabile a afacerii și la atragerea unui număr mare de clienți, deci putem spune că duce și la creșterea profitului.



În cadrul proiectului Organizației Internaționale a Muncii „Stimularea economiei verzi în R. Moldova” mai multe persoane, antreprenori, au beneficiat de consultanță și instruire în generarea și dezvoltarea ideilor de afacere verde. Unele idei și planuri de afaceri vor beneficia și de un suport financiar pentru a fi dezvoltate.