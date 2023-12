Vizualizări: 181

Absolvenții Academiei Liderului Comunitar în funcții de aleși locali

1 Decembrie 2023 — În vara anului 2023 Centrul CONTACT a lansat cea de a treia ediție a Academiei liderului comunitar. De această data, ediția specială s-a concentrat pe consolidarea capacităților și a abilităților de depășire a barierelor în participarea politică pentru candidați din grupuri subreprezentate la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023.



Prin urmare, 42 de persoane din grupuri subreprezentate, persoane cu dizabilități, femei, minorități etnice și alte grupe defavorizate, care de obicei pe motive de sănătate, apartenență la anumite grupuri sociale, etnice și de gen nu au posibilitatea să se manifeste plenar în viața politică a țării au fost selectate pentru a urma un curs complex de instruire oferit în cadrul Academia liderului comunitar.



Despre rezultatele Academiei dar și experiențele participanților în campaniile electorale am vorbit în cadrul unui eveniment de încheiere a proiectului.



La deschiderea evenimentului, Serghei Neicovcen, Directorul executiv al Centrului CONTACT a menționat că „este prima dată când dezvoltăm inițiativa de consolidare a capacităților potențialilor candidați din grupurile vulnerabile la alegeri, grupuri pentru care este mai dificil să obțină un mandat. Suntem bucuroși și mândri de rezultatele pe care le-am obținut datorită efortului vostru de a vă lansa în alegeri.”



Despre rezultatele Academiei a vorbit și Vasile Cioaric, Coordonatorul proiectului, „din 42 de persoane care au finalizat cursurile Academiei, 19 s-au implicat în campania electorală, candidând la funcția de primar sau consilier. În rezultatul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, 8 persoane au obținut mandatul de consilier iar alte 3, au obținut mandatul de primar.”



„Fiica mă întreba cum pot să merg de la om la om să mă rog să mă voteze, dar cred că datorită cunoștințelor acumulate în Academie și a dorinței de a aduce o schimbare, am reușit”



Implicarea în campania electorală presupune multe cunoștințe dar și curaj. Despre această experiență au vorbit și participanții la evenimentul de totalizare a activităților din proiect.



Elena Medvițchi, „când m-am înscris la Academie, doream să candidez pentru funcția de consilier local, dar pe parcurs am prins la curaj, învățând lucruri importante pentru realizarea campaniei electorale. Din 14 noiembrie am mandatul de primar. Fiica mă întreba cum pot să merg de la om la om să mă rog să mă voteze, dar cred că datorită cunoștințelor acumulate în Academie și a dorinței de a aduce o schimbare am reușit să atrag oamenii de partea mea.”



Elena Crîșmari, „în această campanie cel mai greu a fost să fac față vorbelor murdare, pentru că vorba uneori doare mai tare decât o palmă. Deși mi s-a propus loc pe listă de partid a consilierilor am refuzat pentru că nu vreau să-mi pătez obrazul în fața cetățenilor, pentru că o fac cu demnitate și de dragul oamenilor.”



Olga Caraman, „la început mi se părea că va fi un exercițiu destul de complicat, dar acum îmi dau seama că a fost unul simplu, pentru că înțeleg că ceea ce mă așteaptă pe viitor este cu mult mai complicat, e de responsabilitate maximă. Concluziile pe care le-am făcut în cadrul campanei este să fii tu însuți, să-ți păstrezi valorile pe care le ai, să te înarmezi cu bun simț, educație, cultură, pregătire și, desigur, cu o echipă bună.”



„Academia liderului comunitar” este un proiect de durată al Centrului CONTACT. Cea de treia ediție a fost susținută financiar de Fundația Est-Europeană din resursele oferite de Suedia.