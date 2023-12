Vizualizări: 55

Locuitorii din regiunea centru cunosc despre consecințele corupției: peste 100.000 de persoane informate

— Centrul CONTACT a anunțat rezultatele proiectului regional „Societatea civilă împotriva corupției”. Un eveniment de totalizare a avut loc vineri, 08 decembrie 2023, la Chișinău.În anul 2022, Centrul CONTACT a fost selectat în calitate de partener regional al proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, co-finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).Pe parcursul unui an, au fost organizate mai multe activități care să ajute organizațiile societății civile din regiunea centru a țării, dar și populația, să înțeleagă care sunt efectele corupției și cum se poate de implicat în prevenirea corupției la nivel local, în diverse sectoare: sănătate, asistență socială, educație și agricultură/siguranța alimentelor.15 organizații din raioanele de centru au beneficiar de un suport financiar pentru a desfășura diverse acțiuni de prevenire a corupției la nivel local, astfel încât autoritățile, instituțiile publice, cât și cetățenii să nu mai tolereze acțiunile de corupție.În rezultat, peste 2000 de persoane au fost implicate și instruite în acțiuni de prevenire a corupției, iar alte peste 100.000 au fost informate cu privire la consecințele corupției.Serghei Neicovcen, Directorul executiv al Centrului CONTACT, a menționat importanța și rolul organizațiilor societății civile în prevenirea corupției și exemplu de integritate pentru populația locală. „Ne bucurăm de rezultatele acestui proiect în regiunea centru. Centrul CONTACT mereu va susține și va contribui la dezvoltarea capacităților și reziliența organizațiilor sectorului asociativ, astfel încât să fie capabile să influențeze și să informeze populația cu privire la daunele corupției la nivel local”, a adăugat Serghei Neicovcen.La eveniment a participat și Claudia Hermes, Director de Țară, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova.„Cooperarea Germană sprijină societatea civilă din Republica Moldova în lupta împotriva corupției, aliniindu-se cu prioritățile guvernului. Prin proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” cofinanțat de UE și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, și implementat de GIZ Moldova, ne propunem să intensificăm implicarea cetățenilor, în special în sectoarele cu un risc ridicat. Aceste inițiative reflectă accentul pus de Comisia Europeană pe măsurile anticorupție și pe implicarea societății civile, contribuind la apropierea Moldovei de aderare la UE.Implicarea de jos în sus, în special a tinerilor, joacă un rol esențial în orientarea Moldovei către integrarea în UE și spre un viitor democratic și transparent.”, a declarat Claudia HermesPentru a asigura o continuitate a inițiativelor de combatere și prevenire a corupției, 15 organizații necomerciale din regiunea centru a Republicii Moldova și-au unit eforturile, creând „Rețeaua organizațiilor societății civile împotriva corupției”. Prin această mișcare, organizațiile se implică în acțiuni de prevenire și diminuare a corupției în cele mai vulnerabile sectoare: educație, sănătate, asistență socială și agricultură/siguranța alimentelor.De asemenea, pentru sporirea capacităților OSC-urilor în prevenirea corupției, au fost organizate mai multe vizite de studiu între organizațiile din diverse regiuni (nord, centru și sud), astfel încât să facă cunoștință cu cele mai eficiente practici de intervenție și acțiune pentru diminuare corupției la nivel local.În cadrul proiectului a fost organizat și un „Hackathon al comunităților integre” din regiunea centru, unde cele mai bune 3 inițiative au beneficiat de un suport financiar pentru a pune în practică activitățile de informare a locuitorilor cu privire la corupție."În cadrul acestui Hackathon am realizat 4 activități mici dar cu impact mare: realizarea unui podcast cu Victor Guzun, fost ambasadorul R. Moldova în Estonia care a oferit niște opțiuni pentru eliminarea corupției, un spot social cu un actor profesionist care îndeamnă la diminuarea corupției, realizarea concursului de desen în trei gimnazii din Drăsliceni, Ratuș și Pașcani, iar a patra activitate a fost un flash mob desfășurat tot cu copiii. A fost o provocare interesantă pentru că noi am promovat un aspect fundamental - integritatea noastră ca și cetățeni, integritatea ca și stat”, a povestit Elizaveta Tentiuc, câștigătoare în cadrul Hackathonului.La evenimentul de totalizare au participat și reprezentanți ai instituțiilor de stat cu competențe în prevenirea corupției, Lilian Chișca, Președinte Autoritatea Națională de Integritate și Lidia Chireoglo, Șef interimar al Direcției Generale Prevenirea Corupției, care au precizat importanța sectorului asociativ în prevenirea corupției și parteneriatul cu autoritățile de stat în această direcție.Mai multe detalii despre proiectul „Societatea civilă împotriva corupției” pot fi accesate pe site-ul Centrului CONTACT.*****Pentru detalii suplimentare, contactați Elena Nofit, Manager PR și Comunicare,Centrul CONTACT, la numărul de telefon 069749924 sau e-mail: elena.nofit@contact.md