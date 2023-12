Vizualizări: 53

Președinta CALM Tatiana Badan:”Integrarea UE și dezvoltarea locală se pot face doar printr-un parteneriat real între APL și APC!”

12 Decembrie 2023 — Cred că ar fi corect să găsim o soluție pentru a majora salariile tuturor funcționarilor publici locali.



În discursul său din cadrul Forumului Primarilor, organizat de Președinție, Guvern și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a felicitat toți primarii și primarele pentru obținerea mandatului de încredere din partea cetățenilor în cadrul alegerilor locale din 5 noiembrie. „Funcția de primar este una nobilă, onorabilă, dar și foarte responsabilă și, uneori, chiar vulnerabilă. Noi ne-am asumat conștient această decizie de a candida pentru aceste funcții, obiectivul fiind de a aduce schimbare, dezvoltare și un viitor mai bun în satele, orașele și în țara noastră. Felicit cei peste 2/3 din primarii realeși în funcție, acest lucru înseamnă că cetățenii au apreciat munca Dvs. și schimbările pe care le-ați făcut în comunități! Felicitări pentru această muncă titanică pe care ați făcut-o! Spunem bun venit în comunitatea autorităților locale din R. Moldova colegilor noștri primari la primul mandat! Vă dorim tuturor multă sănătate, putere, curaj! Nu va fi ușor, dar să știți că noi toți din cadrul CALM suntem alături de Dvs. pentru a vă susține și a vă împărtăși din experiența noastră și din bunele practici.



Președinta CALM a apreciat inițiativa Președintei Maia Sandu de a fi majorate salariile în administrația publică locală, dar și deschiderea Președinției în vederea stabilirii unui bun parteneriat cu CALM. „Una dintre primele inițiative ale Dvs. în calitate de președintă a fost semnarea unui acord de colaborare cu CALM-ul, lucru pe care îl apreciem.”



Cât privește inițiativa vociferată în cadrul Forumului de către Președinta Maia Sandu privind majorarea salariilor primarilor și unor categorii de funcționari din APL, Tatiana Badan a declarat că este regretabil faptul că nu pentru toți angajații din APL vor crește salariile.



„Ne-am bucurat să auzim că va exista o inițiativă de a majora salariile, dar ne-am întristat pentru că nu toți angajații din APL vor beneficia de această majorare. Succesul activității unei administrații locale eficiente depinde de întreaga echipă, nu doar de primar, viceprimar și secretar. Avem contabili, perceptori fiscali, ingineri cadastrali – o echipă mică ce generează foarte multă dezvoltare prin scrierea și implementarea proiectelor, atragerea investițiilor. Pentru mine ar fi rușinos să le spun colegilor că salariul va fi majorat doar pentru anumite categorii de angajați. Cred că ar fi corect să găsim o soluție pentru a majora salariile tuturor funcționarilor publici locali.”



De asemenea, președinta CALM a vorbit despre necesitatea asigurării unor garanții sociale pentru funcționarii publici și persoanele cu demnitate publică. „Cunosc primari care au decedat în timpul exercitării funcției iar familiile acestora nu au beneficiat de niciun fel de suport. Trebuie să motivăm acești oameni pentru că altfel nu vom putea asigura o guvernare eficientă și calitativă la nivel local”.



În ceea ce privește dezvoltarea țării noastre și cursul european, Tatiana Badan a menționat că avem foarte mult de lucru în acest domeniu. „S-a vorbit astăzi că suntem în aceeași barcă, atât APL, cât și APC, lucru cu care suntem în totalitate de acord. Toți suntem responsabili de îmbunătățirea lucrurilor și a serviciilor aici, la noi acasă. În acest proces de reforme democratice a țării noastre și a programului de guvernare avem și multe probleme de rezolvat. Acestea trebuie discutate în comun și mă bucur că există așa o oportunitate în cadrul acestui Forum.”



Printre problemele curente ale APL, președinta CALM enumerat accesul limitat la fonduri. „Dacă ne vom integra în UE și sperăm că acest lucru se va întâmpla, vom avea mai multe posibilități de a accesa fonduri importante. În acest sens vreau să asigur guvernarea că autoritățile publice locale au capacități de a scrie și a implementa proiecte. Noi am demonstrat acest lucru în cadrul Programului Satul European, atunci când nimeni nu s-a gândit că în termeni restrânși vor aplica atât de multe APL având proiecte foarte bune. Vom putea să aplicăm la proiecte europene dacă vom putea menține și motiva angajații noștri.”



Vorbind despre dialogul instituționalizat între Guvern și CALM, Tatiana Badan a constatat că acesta s-a îmbunătățit. „Acum avem posibilitatea să discutăm în cadrul Comisiei Paritare, ne întrunim și în cadrul grupurilor de lucru sectoriale, solicitarea noastră este ca toate ministerele să aibă această deschidere.”



Pentru a avea o comunicare mai eficientă, propunerea președintei Tatianei Badan a fost ca un reprezentant al CALM să fie membru asociat în Guvern. „CALM-ul ar trebui să aibă dreptul la inițiativă legislativă și calitatea de subiect cu drept de a sesiza Curtea Constituțională.”



De asemenea, în contextul în care alegerile au avut loc, Tatiana Badan a solicitat reînceperea activității Comisiei Paritare, a grupurilor sectoriale, pentru a putea oferi mai multă informație colegilor din APL și pentru a identifica soluțiile necesare la problemele existente.



În ceea ce privește descentralizarea, potrivit CALM este nevoie de descentralizat domenii precum cel de asistență socială și educație primară, colectarea impozitului pe venitul persoanelor fizice la domiciliu/ reședință, să crească și cota impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru orașe și municipii, acordarea unei părți din impozitul pe venitul persoanelor juridice în bugetele locale, să fie clarificat statutul obiectivelor acvatice și cele care nu sunt de importanță națională să fie transferate în proprietatea APL. Tatiana Badan a vorbit și despre restanțele la capitolul înregistrării, delimitării și evaluării bunurilor imobile etc.



Controalele excesive administrative, financiare, judiciare și politice sunt o altă problemă abordată de președinta CALM. „Este bine cunoscut că la baza dezvoltării locale stă INIȚIATIVA locală și, în special, inițiativa liderilor comunităților locale, a primarilor și echipelor lor. Însă, o sumedenie de organe de control, inspecții, agenții…..cu drept de control asupra activității APL deseori stopează sau reduc considerabil această inițiativă și dorința de a performa! Acest control în Republica Moldova deseori se transformă în amestec și blocarea activității normale al APL. ANI, inspecția financiară, curtea de conturi, ANRE etc. urmează să-și revadă raporturile cu APL. Noi credem că este nevoie de modernizarea acestui sistem de control, dacă tot ne dorim să ne aliniem standardelor europene. Ne dorim ca aceste instituții de control ale statului să nu-l perceapă pe primar sau pe funcționarul public ca pe un criminal, să ne debarasăm de acest sistem sovietic stalinist. Propunerea noastră este ca aceste instituții să realizeze un sistem de audit european, în care Primarul NU este privit din start în calitate de criminal, dar este atenționat asupra greșelilor neintenționate și ajutat să le corecteze. Același lucru se referă la alte organe de control din domeniul construcțiilor, energetic, mediu, sanitar etc. Ne dorim să fie exclusă această abordare că suntem cei care încalcă legea.”



În încheierea discursului, Tatiana Badan a afirmat: „Fiica mea m-a întrebat dacă nu doresc să plec la ea, peste hotarele țării, acolo unde s-a stabilit ea de câțiva ani. I-am spus că nu vreau, pentru că iubesc acest pământ, așa cum îl iubesc toți colegii mei primari. Îmi doresc ca împreună să identificăm soluțiile necesare pentru ca cetățenii noștri, noi și copiii noștri, să ne simțim bine acasă. Dar pentru a crește din punct de vedere economic și pentru a putea oferi oportunități tinerilor noștri, trebuie să eliminăm foarte multe bariere birocratice, să îmbunătățim cadrul normativ, să putem să oferim la nivel local posibilități de dezvoltare economică.”