Consiliul Europei trebuie să protejeze Republica Moldova – acest stat mic și curajos

15 Decembrie 2023 — În ediția de decembrie a buletinului informativ al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) sunt prezentați noii lideri aleși ai CALRCE.



Astfel, la cea de-a 45-a sesiune plenară din 24 octombrie 2023, CALRCE l-a ales pe Marc Cools în calitate de Președinte pentru un mandat de doi ani și jumătate.



Marc Cools reprezintă APL din Belgia și în ultimii ani a fost unul dintre raportorii CoE pentru R. Moldova. „Congresul este un forum unic care reunește aleși locali și regionali din 46 de țări europene. În cadrul CALRCE nu există nici putere, nici opoziţie. Lucrăm cu toții împreună, în consens, pentru a promova democrația locală și regională în toată Europa”, a declarat Marc Cools în discursul său inaugural.



Amintim că directorul executiv al CALM Viorel Furdui a fost ales în calitate de vicepreședinte al Comitetului de Monitorizare al Consiliului Europei. În calitate de vicepreședintă a Camerei Autorităților Locale a fost aleasă Martine Dieschburg (Luxembourg), noua vicepreședintă a Camerei Regiunilor este Randi Mondorf (Danemarca). Vicepreședinte al Comitetului Afacerilor Curente a devenit Benoit Pilet (Franța), iar noul vicepreședinte al Comitetului de Guvernanță este Jimmy Moloney (Irlanda).



Într-un alt articol, semnat de unul dintre reprezentanții CoE care s-au deplasat în R. Moldova pentru a participa în calitate de observatori la alegerile din 5 noiembrie, este descrisă impresia acestuia despre statul nostru, dar și despre democrația de aici. „La aterizarea pe Aeroportul Chișinău îți dai seama rapid că această țară este printre cele mai sărace din Europa. Un aeroport mic și o singură clădire modernă vă întâmpină.



În primul weekend din noiembrie, am participat la observarea alegerilor locale din Republica Moldova. În timpul ședinței de informare, a devenit clar foarte repede că această țară mică, curajoasă, dar săracă, este sub presiune puternică din partea Rusiei, să ne amintim de provocările de ordin social și de sănătate, dar și privind situația economică din această țară. Totuși, am fost impresionat de profesioniștii tineri și ambițioși care au determinarea să-și dezvolte țara atât din punct de vedere al bunăstării, cât și al democrației. Avem de muncit dacă vrem să asigurăm democrația în Republica Moldova și să prevenim influența și



infiltrarea Rusiei și a oligarhilor în instituțiile politice moldovenești. Consiliul Europei a fost și este foarte activ în R. Moldova și nu pot decât să subliniez cât de important este să protejăm acest mic, curajos stat care este vecin cu Ucraina.



Îi încurajez pe toți să citească cu atenție raportul despre alegerile din Republica Moldova pentru că cu adevărat ilustrează dezvoltarea democratică, dar și amenințările, provocările cu care se confruntă democrația la granițele de est ale Europei.”



Jurnaliștii contează; combaterea schimbărilor climatice, dar și rapoartele adoptate pe parcursul celei de-a 45-a sesiuni sunt subiecte ce se regăsesc în noul număr al buletinului informativ al CALRCE.