Vizualizări: 75

Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru: „Ne dorim ca primăriile să aibă mai multe venituri proprii, o autonomie financiară veritabilă și remunerație adecvată”

23 Ianuarie 2024 — Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, vorbește în cadrul unui interviu pentru calm.md despre reușitele anului 2023, obiectivele pentru anul curent în domeniul administrației publice locale, necesitatea consolidării bugetelor locale și încercarea de a identifica mecanisme ce ar genera creșterea salariilor funcționarilor din APL.



Chiar dacă m-am alăturat echipei ministeriale în luna octombrie a anului trecut, am participat la elaborarea bugetului de stat pentru anul 2024. Un element important pentru autoritățile publice locale a fost acel efort financiar pe care și l-a asumat Guvernul de a majora cu 50% salariile primarilor, viceprimarilor și secretarilor consiliilor locale. Totodată, ne dăm seama că este nevoie și de alte acțiuni pentru a consolida capacitățile autorităților publice locale. Acum suntem în proces de elaborare a planificării pentru o perioadă de trei ani a bugetului de stat, urmează să demarăm procesul de consultare și de elaborare a politicii fiscale și vamale pe care trebuie să o aprobăm în luna iulie. Paralel, în această politică fiscală și vamală trebuie să vedem care este rolul administrației publice locale pe care o vom consulta în acest proces, deoarece în mod direct și indirect este vizată prin cotele impozitelor pe care urmează să le modificăm. Cred că vor fi și alte modificări în politica fiscală ce vor avea impact asupra veniturilor bugetelor locale. Ne dorim ca bugetele locale să-și consolideze baza impozabilă și să aibă venituri proprii mult mai multe, astfel încât să existe o autonomie financiară veritabilă. De asemenea, ne dorim ca proiectul bugetului pentru anul 2025 să fie aprobat în luna octombrie a anului curent, astfel încât să fie mai simplu pentru autoritățile publice locale să-și aprobe propriile bugete.



O altă prioritate pe care ne-am asumat-o este Noul Cod Vamal care a intrat în vigoare la 1 ianuarie și care este aliniat totalmente la directivele și cerințele Uniunii Europene. Respectiv, este un proces destul de amplu de implementare a noilor prevederi și acum suntem într-un proces de discuții cu agenții economici, cu mediul de afaceri, astfel încât să facilităm cât mai mult implementarea acestui document.



Ne dorim în acest an să continuăm să simplificăm procedurile de administrare fiscală pentru contribuabili iar digitalizarea serviciilor este un element esențial în acest proces. Toate serviciile pe care le prestează Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine urmează să fie la un click distanță. Circa 60% din serviciile noastre sunt digitalizate și ne dorim să avansăm la acest capitol.



De asemenea, suntem într-un proiect ambițios privind emiterea hârtiilor de valoare pentru persoane fizice, urmează să implementăm programul de dezvoltare a sistemului de achiziții publice, suntem într-un proces amplu de reformare a Agenției de Achiziții Publice, astfel încât să creștem calitatea acestor specialiști și să avem un cadrul mult mai profesionist în domeniul achizițiilor publice.



Totodată, împreună cu autoritățile publice locale ne concentrăm atenția asupra a câtorva aspecte importante și suntem pe ultima sută de metri la capitolul furnizarea de informații și accesul la informații a APL-urilor prin platforma de interoperabilitate MConnect, la un click distanță. Ne dorim ca fiecare autoritate publică locală să aibă acces la principalii indicatori de venituri, pentru a-și putea planifica eficient bugetul. Lucrăm la elaborarea unor ghiduri privind modul de aplicare a taxelor și impozitelor locale pentru a exista o percepere comună a tuturor APL-urilor asupra acestui aspect.



Cred că cel mai important lucru în ceea ce privește autoritățile publice locale este că Ministerul Finanțelor este deschis pentru colaborare și avem o platformă de muncă, chiar și în ceea ce privește impozitul pe bunurile imobiliare. Mecanismul utilizat de anumite autorități publice locale ne propunem să se regăsească într-un regulament -cadru pentru toate celelalte APL-uri. Acest lucru este necesar în contextul în care încă nu avem evaluarea masivă în scopuri fiscale și este nevoie de un instrument intermediar pentru a consolida baza impozabilă a bunurilor imobiliare. Cele mai importante obiective sunt să reușim să aprobăm în termen bugetul de stat, să efectuăm rectificarea acestuia la mijlocul anului, să aprobăm politica fiscală și vamală în luna iulie și să reușim să fim predictibili pentru mediul de afaceri, astfel încât să se achite în termeni impozitele și taxele și să avem veniturile scontate în bugetul de stat.



Creșterea salariilor pentru toți specialiștii din domeniul public este un obiectiv important, inclusiv pentru a spori calitatea acestor funcționari. Urmează ca împreună cu autoritățile publice locale să consolidăm baza impozabilă și veniturile proprii ale primăriilor, să reușim să aprobăm un mecanism prin care din veniturile proprii să poată fi achitate salarii mai mari funcționarilor din APL. Deja am avut două ședințe cu contabilii din APL, se discută mai multe mecanisme ce ar avea ca finalitate majorarea salariilor din APL, urmează să vedem care va fi mecanismul comun acceptat, astfel încât să reușim să atingem acest scop pe care ni l-am propus împreună.