Ministrul Andrei Spînu: „Primăriile noastre trebuie să fie pregătite pentru a putea aplica la fondurile europene”

23 Ianuarie 2024 — În 2023 Guvernul a anunțat planul „Reconstrucția Infrastructurii Moldovei 5 plus 1″, în cadrul căruia cel puțin două priorități vizează administrația publică locală: dezvoltarea localităților prin intermediul Programului Satul European și asigurarea cu apă a tuturor localităților. Câți bani vor fi investiți în 2024 pentru Programul Satul European, dar și despre absorbția fondurilor europene de către primării ne spune Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.



Satul European este un program important pentru multe localități din Republica Moldova..



Andrei Spînu: Cred că cea mai mare realizare pentru administrația publică locală în anul 2023 a fost finalizarea finanțării Programului Satul European și Satului European Expres. În cadrul Satului European au fost finisate peste 399 de proiecte. Alte 260 de proiecte deja au fost realizate în cadrul Satului European Expres. În luna decembrie a anului 2023 am anunțat apelul pentru Satul European, ediția 2024. Primăriile pot aplica la acest proiect până la 29 martie curent. În domeniul asigurării cu apă vom investi fără limite, astfel încât până în anul 2030 toate localitățile din țară să fie conectate la apeduct. Și în 2024 vom finanța proiectele de dezvoltare locală în cadrul Programului Satul European, dar și cele de dezvoltare regională, mai ales cele care, în mod special, vizează alimentarea cu apă a localităților. O altă prioritate sunt drumurile naționale și regionale. În acest sens, în anul 2023 am alocat jumătate de miliard de lei pentru drumurile regionale, peste o sută km de drumuri fiind reabilitate. Acest lucru îl vom continua în 2024. Ne dorim ca până în 2030 toate drumurile naționale și regionale să fie de o calitate bună sau chiar foarte bună. Vom continua să investim în infrastructură pentru a crea condiții bune pentru cetățenii noștri.



Bugetul din acest an pentru Programul Satul European este mai mare sau mai mic decât în anul 2023?



Andrei Spînu: Am demarat programul cu același buget ca și în anul 2023, peste 600 de milioane de lei, dar vom face la fel ca și în 2023, în funcție de absorbție și de solicitări, la rectificările pe care le vom avea pe parcursul anului, cu siguranță, vor mai fi identificate alte resurse financiare. Așa cum a anunțat și Dna Președintă Maia Sandu, acesta este cel mai ambițios program pentru autoritățile publice locale. În cadrul Satului European am alocat bani pentru 492 de proiecte, în cazul Satului European Expres am finanțat 399 de proiecte. Întreg programul înseamnă circa 900 de proiecte realizate pe parcursul a doi ani în localitățile noastre. Vorbim de lucruri concrete: parcuri, iluminat stradal, terenuri de joacă, terenuri sportive, renovarea caselor de cultură, grădinițelor, școlilor, construcția de apeducte, lucruri pe care oamenii le văd cu ochiul liber. Ne dorim să investim și mai mult în acest program, vom vedea care sunt solicitările APL-urilor la finalul lunii martie, după ce primăriile vor aplica.



În ce măsură vor avea acces primăriile la proiectele europene?



Andrei Spînu: Noi spunem clar că localitățile și țara se vor dezvolta mult mai repede dacă ne vom apropia cu pași grăbiți de Uniunea Europeană. În acest sens, decizia din decembrie de deschidere a negocierilor este o realizare fără precedent. Așteptăm în primăvară să fie inițiate negocierile și odată cu închiderea fiecărui capitol se vor deschide așa-numitele fonduri de preaderare. Avem experiența României care, în cazul fondurilor de preaderarea, a aplicat atât Guvernul, cât și administrațiile publice locale și acum primăriile noastre trebuie să se pregătească pentru deschiderea acestor fonduri și să aplice. Noi suntem siguri că Uniunea Europeană va fi deschisă în a aloca suficiente resurse financiare pentru localitățile noastre. Deja depinde și de capacitatea primarilor, a administrațiilor publice locale, să fie pregătite pentru a beneficia de aceste fonduri.



Își propune Guvernul să organizeze niște seminare de instruire a autorităților publice locale pentru a putea aplica mai ușor la aceste proiecte europene și pentru a reuși să absorbim mai multe din aceste fonduri?



Andrei Spînu: Da, cu siguranță. Acesta este și unul dintre motivele pentru care am transferat, practic, toată responsabilitatea de implementare a proiectelor din cadrul Programului Satul European, pentru că ne dorim ca primăriile, pe lângă faptul că construiesc un teren de joacă, un apeduct sau altceva, prin acest exercițiu să dobândească competențele necesare pentru a putea aplica și la programele Uniunii Europene. În același timp, creștem capacitatea instituțiilor naționale, mă refer la Agențiile de Dezvoltare Regională și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, care vor susține primăriile în acest proces. Știți că în cazul Satului European, atât în anul 2022, cât și în anul 2023 și 2024, ONDRL a organizat sesiuni de instruire pentru primari ca să îi pregătească pentru a aplica. La fel vom face și în cazul fondurilor europene, vom ajuta primăriile să poată să aplice.



Primăriile vor fi susținute de stat în cazul în care va fi necesară contribuția acestora în cazul proiectelor europene?



Andrei Spînu: Noi deja facem acest lucru. Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală are o măsură de acoperire a contribuției primăriei în cazul proiectelor atrase din surse externe. Și acum toate primăriile care au un proiect cu finanțare externă pot aplica la FNDRL, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ca să acoperim acea contribuție. Avem și exemple foarte bune în acest sens, sunt primării care au aplicat nu cu unul, dar cu două sau chiar trei proiecte și noi, din bugetul de stat, am acoperit aceste contribuții, pentru că înțelegem că uneori această sumă este prea mare pentru bugetele locale. Acest lucru se întâmplă deja de doi ani și vom continua în același ritm.



